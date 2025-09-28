Стало известно об отсутствии поставок БПЛА бригаде ВСУ у Волчанска
Бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске командование оставило без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 сентября сообщили в российских силовых структурах.
«Критическая ситуация складывается для 57-й омпбр ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение», — приводит заявление ТАСС.
Уточняется, что командование полностью блокирует поставки гуманитарной помощи и беспилотников в бригаду, поскольку комбриг бригады, полковник Евгений Солодаев, якобы поддерживает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Кроме того, летом украинские пропагандисты пытались оправдать 57-ю бригаду на фоне неудач на волчанском направлении, добавила «Газета.Ru».
Накануне сообщалось, что командование ВСУ прекратило попытки деблокировать подразделения, окруженные в лесу у Синельниково в Харьковской области. Отмечалось, что в той местности подразделения бригад украинских военных продолжают оставаться в окружении.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ