Стало известно об оставленных в окружении боевиках ВСУ в Харьковской области
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратило попытки деблокировать подразделения, окруженные в лесу у Синельниково в Харьковской области. Об этом 27 сентября сообщили источники в российских силовых структурах.
Уточняется, что на харьковском направлении в лесу у Синельниково подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских военных продолжают оставаться в окружении.
«Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать», — рассказал собеседник ТАСС.
Ранее, 12 сентября, стало известно, что командование ВСУ бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, попавших в окружение в Юнаковке Сумской области. В силовых структурах также сообщили, что ВСУ потеряли 80% штурмовых групп, брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области. К тому же были уничтожены БМП CV90 и две бронемашины.
