Макрон сообщил о работе по модернизации ядерной доктрины Франции
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины страны. Об этом 1 октября сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.
«В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хотел бы продолжить углубление нашего стратегического диалога с европейцами, которые этого хотят», — рассказал он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Кроме того, Макрон также заявил о наличии французского ядерного зонтика. Он уточнил, что уже в начале 2026 года выступит с речью с планом по ядерной доктрине.
В марте Макрон сообщал, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза. Он также призывал страны обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».
