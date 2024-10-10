Политический хруст: Франция заявляет о намерении сдерживать Россию
После перерыва, связанного с продолжающимся внутриполитическим кризисом, французские политики вновь сделали несколько громких заявлений насчет своей вовлеченности в украинский кризис и действий в отношении России. При этом в самой Франции не утихают дискуссии вокруг состава нового правительства и проекта бюджета, в котором, как предполагается, будет предложен ряд непопулярных мер для сокращения расходов государства. О причинах внешнеполитической активности Парижа и ее возможных последствиях — в материале «Известий».
Учения и самолеты
Подразделения французской армии примут участие в крупномасштабных военных учениях «Дакийская весна 2025», которые пройдут в Румынии. Как пишет Politico, по этой причине следующий год станет для солдат и офицеров Пятой республики «решающим испытанием». В ходе учений будет проведена проверка логистических возможностей Франции и ЕС: за 10 дней на восточный фланг НАТО будет переброшена бригада (5 тыс. человек). Таким образом, будут оценены возможности армии на случай, если «президент России Владимир Путин решит напасть на члена альянса».
Параллельно с этим министр вооруженных сил республики Себастьян Лекорню заявил о планах по передаче Украине в I квартале 2025 года истребителей Mirage 2000.
Эти меры, как пишут европейские СМИ, характеризуют приготовления, которые ведет Франция, к долговременному сдерживанию России. Сам Лекорню неделей ранее объявил Российскую Федерацию наибольшей угрозой для республики.
«[Россия] изменила свою стратегию, хотя многим игрокам, в том числе и политикам, трудно это понять. Она еще более агрессивна, чем была в 2022 или 2023 годах, и уже не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил», — заявил он.
Вместе с тем уже французская пресса отмечает, что проверка возможностей по переброске одной бригады через всю Европу сама по себе никак не может считаться элементом сдерживания, а упомянутых «Миражей» Париж сможет передать Киеву не более шести, что едва ли способно дать ВСУ существенное преимущество. Кто-то усматривает в этой инициативе и вовсе попытку заработать на европейских оборонных кредитах Украине.
Неопределенная стратегия
О том, что Франция намерена участвовать в «сдерживании» России, Эммануэль Макрон заявлял еще в мае. «Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал тогда президент Франции. Что имел в виду Макрон, вероятно, содержится в его февральских заявлениях. В тот момент из уст официальных лиц Пятой республики впервые прозвучало словосочетание «стратегическая неопределенность» как описание плана, который Париж намерен осуществлять по отношению к России. Как заявлял глава французского государства, для появления западных войск на Украине в будущем необходимы два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос из Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Между тем эксперты отмечают, что Париж не собирается и не будет работать на сдерживание России в одиночку. При этом его участие в реализации соответствующей стратегии НАТО не предполагает пребывания на первых ролях, подчеркивает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.
— Франция не граничит с Россией да и внутриполитическая ситуация сложная. Я бы сделал ставку на то, что Франция будет прежде всего стремиться к долгосрочному экономическому сдерживанию России, к демонстрации убедительных возможностей НАТО и к дальнейшей прямой военной поддержке Украины. «Стратегическая неопределенность» никуда не делась, но это скорее риторическая формула, и я бы не принимал ее всерьез. Про «Миражи» Франция говорила еще в январе этого года. Могут передать, но вряд ли эти самолеты сыграют существенную роль. Машины не новые, и много их вряд ли дадут. Активность Парижа та же, ничего нового, — резюмирует эксперт.
Впрочем, участие Франции в учениях на востоке Европы имеет и вполне конкретный практический смысл. Как отмечает военный аналитик Борис Джерелиевский, возможность быстрой переброски войск через континент до последнего времени являлась слабым местом в механизме функционирования Североатлантического альянса.
— Фабула учений состоит в проверке способности быстро перемещаться на восточный фланг НАТО, отработке логистических моментов, которые являются болевой точкой альянса. Франция давно работает с Румынией. К тому же речь идет о неспокойном регионе Молдавии и Приднестровья, в этом смысле на учения тоже стоит обратить внимание, — отмечает собеседник «Известий».
Неприятные цифры
Сама же Франция продолжает находиться в состоянии политической нестабильности. Недавно назначенный на пост премьер-министра Мишель Барнье не успел приступить к своим обязанностям, главной из которых сейчас является составление проекта бюджета на следующий год, как недовольные его кандидатурой левые инициировали голосование по вотуму недоверия его кабинету. Первая попытка (а всего за последние два с небольшим года их было 35) не увенчалась успехом. Инициативу поддержали только 197 депутатов при необходимых 289. В первую очередь это произошло из-за противодействия со стороны «Национального объединения» Марин Ле Пен. Лидер французских правых призвала дать правительству Барнье возможность проявить себя, чтобы «избежать хаоса в стране».
Премьер-министр Франции Мишель Барнье
Сам же Барнье признает необходимость непопулярных мер. Дефицит французского бюджета ожидается в районе 6%, хуже за последние два десятка лет было только в ковидном 2020-м. Для достижения установленного ЕС минимума в 3% новому кабинету необходимо где-то изыскать дополнительные €150 млрд. Безотносительно налоговых мер, бьющих по непосредственному электорату макронистов, признается необходимость сокращения оборонных расходов. По опросам, проводившимся как раз в тот момент, когда Макрон говорил об условиях размещения французских войск на Украине, 76% граждан Пятой республики выступали против таких решений. На тех же позициях стоят обе победившие на недавних выборах партии «Непокоренная Франция» и «Национальное объединение». При этом уровень поддержки Макрона колеблется вокруг 25%, а сам он занимает 44-е место из 50 в рейтинге французских политиков.
Таким образом, информационные поводы, генерируемые французскими властями, пока остаются заявлениями о весьма отдаленных намерениях. Текущий же потенциал армии, хотя и весьма велик на фоне остальной Европы, о полноценном вовлечении Франции в украинский кризис утверждать не позволяет, подчеркивает военный эксперт Олег Шаландин.
— Франция до сих пор является сильной по европейским меркам армией, но условия СВО — нечто совершенно другое. К тому же внутриполитическая обстановка, и без того не самая благоприятная, точно не станет лучше после вовлечения страны в украинский конфликт. У Франции действительно есть резервы. Например, Иностранный легион, однако он заточен под решение совершенно иных задач. Но повторимся: сегодняшнее общество во Франции, равно как и политические силы не примут такого рода решений. И, надо отметить, это общеевропейская тенденция, — констатирует эксперт.