Политический хруст: Франция заявляет о намерении сдерживать Россию

После перерыва, связанного с продолжающимся внутриполитическим кризисом, французские политики вновь сделали несколько громких заявлений насчет своей вовлеченности в украинский кризис и действий в отношении России. При этом в самой Франции не утихают дискуссии вокруг состава нового правительства и проекта бюджета, в котором, как предполагается, будет предложен ряд непопулярных мер для сокращения расходов государства. О причинах внешнеполитической активности Парижа и ее возможных последствиях — в материале «Известий».

Учения и самолеты

Подразделения французской армии примут участие в крупномасштабных военных учениях «Дакийская весна 2025», которые пройдут в Румынии. Как пишет Politico, по этой причине следующий год станет для солдат и офицеров Пятой республики «решающим испытанием». В ходе учений будет проведена проверка логистических возможностей Франции и ЕС: за 10 дней на восточный фланг НАТО будет переброшена бригада (5 тыс. человек). Таким образом, будут оценены возможности армии на случай, если «президент России Владимир Путин решит напасть на члена альянса».

Параллельно с этим министр вооруженных сил республики Себастьян Лекорню заявил о планах по передаче Украине в I квартале 2025 года истребителей Mirage 2000.

Эти меры, как пишут европейские СМИ, характеризуют приготовления, которые ведет Франция, к долговременному сдерживанию России. Сам Лекорню неделей ранее объявил Российскую Федерацию наибольшей угрозой для республики.

Фото: AP/Vadim Ghirda

«[Россия] изменила свою стратегию, хотя многим игрокам, в том числе и политикам, трудно это понять. Она еще более агрессивна, чем была в 2022 или 2023 годах, и уже не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил», — заявил он.

Вместе с тем уже французская пресса отмечает, что проверка возможностей по переброске одной бригады через всю Европу сама по себе никак не может считаться элементом сдерживания, а упомянутых «Миражей» Париж сможет передать Киеву не более шести, что едва ли способно дать ВСУ существенное преимущество. Кто-то усматривает в этой инициативе и вовсе попытку заработать на европейских оборонных кредитах Украине.

Неопределенная стратегия

О том, что Франция намерена участвовать в «сдерживании» России, Эммануэль Макрон заявлял еще в мае. «Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал тогда президент Франции. Что имел в виду Макрон, вероятно, содержится в его февральских заявлениях. В тот момент из уст официальных лиц Пятой республики впервые прозвучало словосочетание «стратегическая неопределенность» как описание плана, который Париж намерен осуществлять по отношению к России. Как заявлял глава французского государства, для появления западных войск на Украине в будущем необходимы два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос из Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Thibault Camus

Между тем эксперты отмечают, что Париж не собирается и не будет работать на сдерживание России в одиночку. При этом его участие в реализации соответствующей стратегии НАТО не предполагает пребывания на первых ролях, подчеркивает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.

— Франция не граничит с Россией да и внутриполитическая ситуация сложная. Я бы сделал ставку на то, что Франция будет прежде всего стремиться к долгосрочному экономическому сдерживанию России, к демонстрации убедительных возможностей НАТО и к дальнейшей прямой военной поддержке Украины. «Стратегическая неопределенность» никуда не делась, но это скорее риторическая формула, и я бы не принимал ее всерьез. Про «Миражи» Франция говорила еще в январе этого года. Могут передать, но вряд ли эти самолеты сыграют существенную роль. Машины не новые, и много их вряд ли дадут. Активность Парижа та же, ничего нового, — резюмирует эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org

Впрочем, участие Франции в учениях на востоке Европы имеет и вполне конкретный практический смысл. Как отмечает военный аналитик Борис Джерелиевский, возможность быстрой переброски войск через континент до последнего времени являлась слабым местом в механизме функционирования Североатлантического альянса.

— Фабула учений состоит в проверке способности быстро перемещаться на восточный фланг НАТО, отработке логистических моментов, которые являются болевой точкой альянса. Франция давно работает с Румынией. К тому же речь идет о неспокойном регионе Молдавии и Приднестровья, в этом смысле на учения тоже стоит обратить внимание, — отмечает собеседник «Известий».

Неприятные цифры

Сама же Франция продолжает находиться в состоянии политической нестабильности. Недавно назначенный на пост премьер-министра Мишель Барнье не успел приступить к своим обязанностям, главной из которых сейчас является составление проекта бюджета на следующий год, как недовольные его кандидатурой левые инициировали голосование по вотуму недоверия его кабинету . Первая попытка (а всего за последние два с небольшим года их было 35) не увенчалась успехом. Инициативу поддержали только 197 депутатов при необходимых 289. В первую очередь это произошло из-за противодействия со стороны «Национального объединения» Марин Ле Пен. Лидер французских правых призвала дать правительству Барнье возможность проявить себя, чтобы «избежать хаоса в стране».

Премьер-министр Франции Мишель Барнье Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Сам же Барнье признает необходимость непопулярных мер. Дефицит французского бюджета ожидается в районе 6%, хуже за последние два десятка лет было только в ковидном 2020-м. Для достижения установленного ЕС минимума в 3% новому кабинету необходимо где-то изыскать дополнительные €150 млрд. Безотносительно налоговых мер, бьющих по непосредственному электорату макронистов, признается необходимость сокращения оборонных расходов. По опросам, проводившимся как раз в тот момент, когда Макрон говорил об условиях размещения французских войск на Украине, 76% граждан Пятой республики выступали против таких решений. На тех же позициях стоят обе победившие на недавних выборах партии «Непокоренная Франция» и «Национальное объединение». При этом уровень поддержки Макрона колеблется вокруг 25%, а сам он занимает 44-е место из 50 в рейтинге французских политиков.

Таким образом, информационные поводы, генерируемые французскими властями, пока остаются заявлениями о весьма отдаленных намерениях. Текущий же потенциал армии, хотя и весьма велик на фоне остальной Европы, о полноценном вовлечении Франции в украинский кризис утверждать не позволяет, подчеркивает военный эксперт Олег Шаландин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Франция до сих пор является сильной по европейским меркам армией, но условия СВО — нечто совершенно другое. К тому же внутриполитическая обстановка, и без того не самая благоприятная, точно не станет лучше после вовлечения страны в украинский конфликт. У Франции действительно есть резервы. Например, Иностранный легион, однако он заточен под решение совершенно иных задач. Но повторимся: сегодняшнее общество во Франции, равно как и политические силы не примут такого рода решений. И, надо отметить, это общеевропейская тенденция, — констатирует эксперт.