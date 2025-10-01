Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для такси

Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. Под критерии закона подходят более 20 моделей шести российских брендов, сообщила пресс-служба министерства в мессенджере MAX 1 октября.

В список попали семь моделей Lada — Granta, Iskra и Vesta, а также длинный седан Aura, Largus и внедорожники Niva Legend и Niva Travel. От УАЗа в перечень включили внедорожники «Патриот» и «Хантер». От отечественного производителя «Соллерс» — минивэн Sollers SP7. Вошел в список и весь модельный ряд автозавода «Москвич» — модели с индексами 3, 3е, 6, 8.

Кроме того, под требования закона о локализации такси подпадают модели, выпущенные на заводе в Липецкой области. Это Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также Voyah Free, Dream и Passion.

Среди всех этих моделей представлены как седаны и кроссоверы, так и внедорожники и семиместные модели, отметили в министерстве. Есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.

Требования закона, который вступит в силу 1 марта 2026 года, будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, регионов Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа предусмотрены отсрочки.

«Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории нашей страны в рамках заключенных СПИК — с учетом обязательств по углублению локализации», — указали в Минпромторге.

Ранее, 25 сентября, на АвтоВАЗе заявили, что участники таксомоторной отрасли получают ряд преимуществ от закупки автомобилей Lada вместо иномарок.

16 сентября сообщалось, что из-за закона о локализации такси, который вступит в силу весной 2026 года, отрасль могут покинуть около 200 тыс. водителей (20% от общего числа). Такая оценка дана в протоколе заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации машин для такси.

