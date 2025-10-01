Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Общество
В РАН заявили о недоступности здорового питания для трети населения мира
Общество
Более 500 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ в Белгородской области
Мир
Американский журналист Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворец»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Мир
Мужчину в США обвинили в похищении около 100 тел умерших
Мир
ВС РФ рассказали подробности освобождения населенного пункта Братское
Мир
Трамп выразил надежду о неприменении санкций против России
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для такси

0
EN
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. Под критерии закона подходят более 20 моделей шести российских брендов, сообщила пресс-служба министерства в мессенджере MAX 1 октября.

В список попали семь моделей Lada — Granta, Iskra и Vesta, а также длинный седан Aura, Largus и внедорожники Niva Legend и Niva Travel. От УАЗа в перечень включили внедорожники «Патриот» и «Хантер». От отечественного производителя «Соллерс» — минивэн Sollers SP7. Вошел в список и весь модельный ряд автозавода «Москвич» — модели с индексами 3, 3е, 6, 8.

Кроме того, под требования закона о локализации такси подпадают модели, выпущенные на заводе в Липецкой области. Это Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также Voyah Free, Dream и Passion.

Среди всех этих моделей представлены как седаны и кроссоверы, так и внедорожники и семиместные модели, отметили в министерстве. Есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.

Требования закона, который вступит в силу 1 марта 2026 года, будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, регионов Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа предусмотрены отсрочки.

«Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории нашей страны в рамках заключенных СПИК — с учетом обязательств по углублению локализации», — указали в Минпромторге.

Возить по-русски: Госдума смягчила требования к машинам такси
Как новые правила отразятся на стоимости перевозок

Ранее, 25 сентября, на АвтоВАЗе заявили, что участники таксомоторной отрасли получают ряд преимуществ от закупки автомобилей Lada вместо иномарок.

16 сентября сообщалось, что из-за закона о локализации такси, который вступит в силу весной 2026 года, отрасль могут покинуть около 200 тыс. водителей (20% от общего числа). Такая оценка дана в протоколе заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации машин для такси.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026