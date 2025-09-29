Частным автобусным перевозчикам предлагают вложить средства в развитие городской транспортной инфраструктуры в обмен на работу на городских маршрутах. Сделать это можно в рамках долгосрочных концессий (государственное партнерство с частными фирмами). С такой инициативой к председателю комитета по транспорту Госдумы Евгению Москвичеву и в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Его представители считают, что концессии позволят привлечь дополнительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры в городах.

«Сейчас можно реализовать концессии в отношении трамваев, троллейбусов, электробусов. В ООП предлагают распространить эту практику на весь общественный транспорт в городах. Основным объектом инвестиций могут выступать автобусные базы, потому как у регионов и муниципалитетов на них не хватает бюджетных средств», — рассказал «Известиям» председатель объединения Илья Зотов.

В письме ООП указано, что инвестор сможет зайти в регион и профинансировать строительство. А взамен власти могут предоставить гарантии долгосрочной работы на каких-то маршрутах, чтобы отбить вложения. Для этого предлагается предоставлять этому перевозчику карты регулярных маршрутов без проведения отдельных торгов. Впрочем, участники рынка считают, что это выгодно только крупным компаниям, располагающим свободными средствами, а не большинству работающих в регионах фирм.

Билетные асы: автобусный бизнес хотят пускать на маршруты в обмен на инвестиции