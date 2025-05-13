Маршрутный хлыст: треть автобусных перевозчиков в РФ работают нелегально

Число нелегальных автобусных перевозчиков в России превысило 30% , рассказали «Известиям» в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). У них нет страховок для пассажиров, налоговой отчетности, контроля за техникой и режимом труда. Минтранс планирует запустить цифровую систему оценки перевозчиков, чтобы избавиться от нелегалов. Подробности реформы и как это отразится на работе общественного транспорта — в материале «Известий».

Новая схема контроля

Минтранс планирует скорректировать цифровую систему оценки автобусных перевозчиков, чтобы убрать нелегалов с рынка, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились «Известия». Кроме того, будут доработаны индикаторы риска, свидетельствующие о нарушениях перевозчиков. Существующие критерии имеют эффективность ниже 75%, что недостаточно для контроля, говорится в пояснительной записке к документу.

Новая схема поиска нелегалов будет опираться на цифровой реестр лицензий и реестр маршрутов регулярных перевозок, говорится в пояснительной записке.

— Сейчас хотят свести воедино реестр лицензий, где указаны номера автобусов перевозчика, разрешительные документы на регулярный маршрут, данные на договоры ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. — Ред.), сведения об автовокзалах, треки ГЛОНАСС о передвижении транспорта, а также информацию о пассажирах и экипажах, которые по ряду маршрутов должны отражаться в госсистеме транспортной безопасности, — рассказал «Известиям» председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сложив всю информацию воедино, специалисты Ространснадзора с точностью до 100% смогут выявить нелегалов или нарушителей лицензионных требований и наказать их, отмечает эксперт.

По оценке Общероссийского объединения пассажиров (ООП), число нелегалов на рынке сейчас составляет не менее 30%. Большинство из них работает на маршрутах между крупными городами и небольшими населенными пунктами.

— Если из Москвы в ближайшие регионы такие перевозки в нелегальном секторе минимальны, то на юге страны и в Сибири они крайне популярны , — рассказал «Известиям» председатель ООП Илья Зотов. — Это вызвано дефицитом легальных маршрутов либо не совсем удобным расписанием и высокой ценой за проезд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

У нелегалов нет страховок пассажиров, налоговой отчетности, контроля за техникой и режимами труда. В итоге складывается хаотичный рынок, который крайне сложно контролировать, отметил эксперт.

По данным «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), распространенными нарушениями автобусных перевозчиков остаются отказ от применения контрольно-кассовой техники, сокрытие выручки, несоблюдение расписания рейсов, высадка несовершеннолетних, несоблюдение ПДД и правил техосмотра. Причем по последнему показателю за три года нарушения выросли в два раза, сообщили в ОПИ.

Сейчас производится переход на риск-ориентированную модель контроля, сказали «Известиям» в пресс-службе Ространснадзора. Делается это, чтобы снизить общую административную нагрузку на контролируемых лиц и повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности. Проверки планируются в зависимости от уровня риска причинения вреда перевозчиками, добавили в ведомстве.

До внедрения риск-ориентированного подхода проверки проводились с установленной периодичностью. Зачастую это приводило к неэффективному расходованию ресурсов, отметили в Ространснадзоре.

Между тем не все эксперты разделяют позиции службы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В силу реформы контрольно-надзорной деятельности соответствующие органы фактически лишились ряда полномочий, — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. — Считается, что если нет вреда жизни и здоровью людей, то без прокурорской санкции проверки автоперевозчиков недопустимы.

В результате на рынке появились игроки, не обладающие необходимым пакетом документов, отметил эксперт.

По словам Шапарина, теперь власти пытаются придумать «заплатки» — цифровые схемы, по которым и выявляются нарушители.

«Известия» направили запрос в Минтранс и крупным автобусным перевозчикам с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как работают нелегалы в автобусных перевозках

— Проблема новой методики кроется в представляемой ведомствами информации. К примеру, в реестр лицензий внесено порядка 360 тыс. автобусов, а по другим базам данных — на треть больше. Выходит, что почти каждый третий автобус в стране — нелегал, что, на наш взгляд, невозможно, — рассказала «Известиям» председатель Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

По ее мнению, работая на линии ежедневно, нельзя не попасть на регулярные рейды Ространснадзора. Вся статистика по нарушениям в этой зоне кроется в ошибочных данных. Стоит допустить, что часть транспортных средств числится на учете, но не эксплуатируется, отметила участник рынка.

— Штрафы начинаются от 100 тыс. и доходят до 400 тыс. рублей за каждое нарушение, — отметил Сергей Храпач. — Поэтому осуществлять перевозки по регулярным маршрутам без лицензии трудно, а оценка нелегалов в 30% от рынка не основана на объективных показателях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Другое дело, если перевозки осуществляются на транспортных средствах, не подпадающих под лицензирование, например, на восьмиместных микроавтобусах с использованием сервисов совместных поездок. Такие перевозчики не подпадают под контроль Ространснадзора, отметил эксперт.

— Автобусные перевозчики обычно решают проблему с контролем на местах просто. Они коррумпируют должностных лиц и продолжают ездить , — рассказал Антон Шапарин. — Проблема ярко выражена в южных регионах страны. Перевозчики там аффилированы с местными диаспорами, особенно в Черноземье, Липецке, Воронеже и т.д. Многие вместо восьмиместных микроавтобусов выводят на маршруты их удлиненные 20-местные версии. Есть у них в парках и большие — 40-местные — автобусы, выполняющие поездки на дальние расстояния.

По данным НАС, проблемы у всех нелегалов одинаковые: низкое качество подвижного состава, отсутствие технического контроля и серая продажа билетов. Всё это коммулятивно создает опасные ситуации на рынке перевозок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, автобусы являются транспортом с самым высоким уровнем риска, продолжает Антон Шапарин. Но рубить с плеча тоже нельзя, чтобы не лишить транспортного сообщения многие населенные пункты, куда из-за низкой платежеспособности населения не ездят легальные автобусы, отметил он.

По словам Ильи Зотова, было бы целесообразно с ужесточением контроля за нелегальными перевозками блокировать сайты и чаты, которые предлагают совместные поездки на микроавтобусах с числом мест свыше девяти, дополнительно насытив легальный сектор вариативной маршрутной сетью с доступными билетами.