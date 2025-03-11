Подвоз и ныне там: кто следит за школьными маршрутами

На прошлой неделе в Нижегородской области произошло ДТП с участием школьного автобуса — в машину, которая везла детей на учебу, врезался бензовоз. К счастью, никто не пострадал, а виновным в аварии признали водителя грузовика. Ежедневно в России на школьных автобусах ездят, вероятно, сотни тысяч детей, но проблемы со школьными маршрутами остаются острыми. При этом на федеральном уровне мало знают об их масштабах, так как полномочия по этому вопросу переданы местным властям. Основные проблемы, судя по обращениям на прямую линию президента, остаются в тех населенных пунктах, где водители получают минимальные зарплаты. Подробнее — в материале «Известий».

Как часто школьные автобусы попадают в ДТП

Бензовоз врезался в автобус, который вез детей из села Бурцево в школу в городе Богородске, утром 5 марта на 430-м км трассы Касимов – Муром – Нижний Новгород. В школьном автобусе находились 17 детей. Машина выезжала на трассу с прилегающей дороги, когда на встречную полосу выехал грузовик, который не затормозил перед остановившимся перед ним автомобилем. К счастью, люди не пострадали.

После инцидента председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после ДТП.

Это далеко не первая авария с участием школьного транспорта. В конце января в Октябрьском районе Волгоградской области с автобусом, который перевозил 20 учеников, столкнулся Hyundai ix35. Дети ехали домой после занятий. Тогда не обошлось без жертв — 10-летний ребенок умер по пути в больницу. Еще 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Виновным в аварии назвали именно водителя школьного автобуса.

Фото: МВД РФ

За две недели до этого ДТП со школьным автобусом произошло в Бийске Алтайского края. За помощью обращались четверо детей.

В первой половине учебного года произошло еще как минимум шесть ДТП с участием школьных автобусов, в которых пострадали дети : дважды в Республике Башкирия, Челябинской и Нижегородской областях, Пермском крае и Якутии. Травмы получили более 20 школьников.

Какие главные проблемы на школьных маршрутах

В «Народном фронте» рассказали «Известиям», что проблема обустройства дорог и безопасности детей по пути следования в учебные заведения, а также нехватки школьных автобусов всё еще остается очень острой. На прямую линию главы государства по этой теме «поступают тысячи обращений».

— Главной проблемой, о которой говорят люди, является дефицит водителей. Причина в крайне низких зарплатах и нежелании ряда регионов системно брать проблему под контроль , — заявил первый заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Соколов. — Также эксперты «Народного фронта» отмечают ненадлежащее состояние дорожной сети и инфраструктуры на маршрутах следования школьных автобусов, проблемы с техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией, наличие потребности в школьных автобусах не только в сельских территориях и малых городах, но и в крупных городах, особенно в районах новой застройки, где еще нет полноценной социальной инфраструктуры.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В «Народном фронте» привели несколько примеров обращений с прямой линии. В основном они касаются зарплаты водителей. На низкие выплаты пожаловались водители из Кабанского района Республики Бурятия, Кстовского района Нижегородской области, Окуловского района Новгородской области, Удмуртской Республики и Ставропольского края.

«За день мы перевозим более 400 детей. Везем в школу, после обеда везем из школы... Такая ответственная работа, и зарплата всего 20 тыс.», — говорилось в одном из обращений.

Еще одно обращение пришло из Ленинградской области от многодетного отца загородного малоэтажного жилого комплекса «ЭкоСити» в деревне Мистолово Всеволожского района. Ближайшая школа от деревни — в 10 км от ЖК, но своего автобуса у учебного заведения нет. Утверждалось, что администрация района на проблему отсутствия транспорта не реагировала.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Известия» направили запросы в указанные регионы с вопросами о конкретных обращениях.

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, который преподает в одной из школ Нижегородской области, отмечает, что еще несколько лет назад в плачевном состоянии были сами автобусы, которые развозили детей. Однако потом их стали закупать. «Народный фронт» это подтверждает — за четыре календарных года, с 2021-го по 2024-й, по поручению президента было закуплено 13 945 автобусов (по состоянию на декабрь 2024 года) . Сергей Соколов назвал это неплохим результатом.

А вот проблема маленьких зарплат, отмечает Дмитрий Казаков, сохраняется. По его словам, дело в том, что платить стимулирующие водителям нельзя, поэтому они «сидят на голом окладе».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Мой знакомый водитель получал порядка 25 тыс. рублей, и директор самостоятельно делал ему небольшую доплату, — сказал он «Известиям». — При этом ответственность высокая, работают зачастую шесть дней в неделю, объем довольно большой: кроме непосредственно подвоза надо следить за тем, чтобы автомобиль находился в должном состоянии, проходить регулярные проверки, заполнять многочисленные документы. За нарушения можно получить весьма серьезный штраф, но избежать нарушений практически невозможно.

Дмитрий Казаков рассказывает, что автобус не делает один рейс. В одной из школ, где он раньше работал, было семь сел и деревень, откуда водителю нужно забирать детей. Для этого приходилось делать два-три рейса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ряд регионов, в которые направили запросы «Известия», рассказали о ситуации с заработной платой водителей. В Ивановской области они получают до 40 тыс. рублей, в Пензенской области средняя зарплата составляет более 29 тыс. рублей, в Марий Эл — около 30 тыс. рублей, в Тюменской области заработок водителей — от 43 до 54 тыс. рублей. В ряде регионов стараются искать способы повышения зарплат. В частности, в Самарской области произошла индексация с 1 января на 9,2% — до 50,9 тыс. рублей, в Омской области в этом году на повышение зарплаты водителей школ направят дополнительно 53,4 млн рублей, чтобы довести уровень средней зарплаты до 33,4 тыс. рублей. В Саратовской области для решения кадрового дефицита установили ежемесячную региональную поощрительную выплату в размере 5 тыс. рублей.

Кто отвечает за школьные маршруты

Исполнительный директор проекта «Сельские школы РФ» Николай Махнев поясняет, что школьные маршруты — это в основном забота местных властей, руководства отделов образований и школ.

— Где-то автобусы прикреплены к автохозяйствам, и водители получают зарплату там; где-то к школам — и тогда ответственность и проблемы директоров школ многократно увеличиваются , — сказал он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Основатель компании InnovaTransport, эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов пояснил, что чаще всего организацией маршрута занимается школа и она отвечает за перевозку детей, а водители либо являются ее сотрудниками, либо нанимаются через специализированные организации в рамках законодательства о закупках. В последнем случае перевозку осуществляют профессиональные водители, работающие на автотранспортном предприятии.

«Известия» направили запросы во все регионы России (за исключением новых субъектов РФ) с вопросом о школьных маршрутах. Ответили на момент публикации материала 15 регионов РФ, и только в них в совокупности ежедневно перевозится более 160 тыс. школьников . Например, в Самарской области — 17,8 тыс. детей, в Тульской — более 10 тыс., в Республике Марий Эл — 7,3 тыс., в Костромской области — 3,1 тыс., в Вологодской — 7,8 тыс., в Ярославской — 9,1 тыс., в Челябинской — почти 20 тыс., в Свердловской — более 22 тыс., в Тюменской — более 30 тыс.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом общероссийской статистики — сколько всего в стране школьных маршрутов и сколько детей по ним перевозят — ни у кого нет , замечает директор МОО «Объединение автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова. В Минпросвещения объяснили «Известиям», что не обладают полномочиями по вопросам школьных маршрутов, в Ространснадзоре также указали, что их учет, как и учет информации об обновлении парка автобусов и укомплектованности водительским составом, не находится в компетенции ведомства. Организация школьных маршрутов — это забота школы и ответственность местных органов власти. При этом функции организатора могут быть переданы и региональному или муниципальному оператору, который осуществляет централизованное предоставление услуги по перевозке обучающихся, отмечают в Ространснадзоре. Но ответственность в первую очередь несет директор школы.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Николай Махнев считает, что в каждом регионе необходимо создание областного предприятия «Школьный автобус», чтобы снять с руководства школ этот груз ответственности и повысить качество и безопасность поездок. Такая практика, к слову, уже есть. Так, в Магадане перевозками учащихся занимается МАУ «Автопарк», подведомственное департаменту образования мэрии. За учреждением закреплено 10 маршрутов, по которым перевозят более 530 человек. По каждому из них осуществляется четыре рейса в день. В «Автопарке» работают девять водителей, штат, как заявляют в Магадане, полностью укомплектован. В Калужской области действует как раз государственное казенное учреждение «Школьный автобус». Это крупнейшее в регионе автотранспортное предприятие, в парке — 356 автобусов для школьников. Ежедневно к месту учебы им перевозится более 12 тыс. детей по 292 маршрутам.

Отметим, что ранее звучали инициативы о создании единого транспортного оператора для управления перевозками школьников, однако Татьяна Ракулова называет это утопическими мечтами тех, кто хочет на этом заработать. Она полагает, что такие вопросы нужно оставить на уровне муниципалитета.