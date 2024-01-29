Уральская трагедия: автобус с хоккейной детской командой попал в смертельное ДТП

Утром 29 января автобус, перевозивший подростков детской хоккейной команды после соревнований в Новоуральск, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП четыре человека погибли и двое пострадали. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте, тренер хоккеистов умер позднее — в машине скорой помощи. Следственный комитет начал проверку инцидента. Подробнее о случившемся — в материале «Известий».

Страшное ДТП в Свердловской области: что произошло с автобусом из Новоуральска, жертвы

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля марки Citroën произошло в понедельник, 29 января, примерно в 9:30 утра на автомобильной дороге в сторону поселка Верх-Нейвинский, недалеко от трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Автобус перевозил подростковую хоккейную команду в Новоуральск после соревнований в Челябинской области. Всего в нем находилось 18 подростков, а также тренер и водитель.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП — водитель и пассажиры автомобиля «Ситроен», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области, опубликованном в Telegram-канале.

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия Фото: прокуратура Свердловской области

Позднее стало известно, что тренер хоккеистов скончался от травм в машине скорой помощи по пути в больницу. Кроме того, двое 15-летних подростков пострадали и были госпитализированы. По данным первых официальных сообщений пресс-службы минздрава Свердловской области, один ребенок был госпитализирован в центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска, второго увезли в медицинское учреждение Екатеринбурга.

По данным Telegram-канала Ural Mash, один из подростков, пострадавших в ДТП, получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья. У второго подростка перелом ребер.

Количество пострадавших на данный момент уточняется. Остальным оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, на месте происшествия Фото: прокуратура Свердловской области

Личности четырех погибших уже установлены, сообщили в ГИБДД Свердловской области. Это водитель иномарки Citroën 1993 года рождения, два пассажира легковушки — мужчина 1971 года рождения и женщина 1980 года рождения, все они были жителями Новоуральска. Женщина проживала в Екатеринбурге и являлась риелтором. Они ехали в столицу Урала для оформления сделки с недвижимостью.

Также погиб тренер детской хоккейной команды школы олимпийского резерва Новоуральска 1957 года рождения. Инспекторы ДПС устанавливают точное число пострадавших в результате столкновения. Все дети, находившиеся в салоне автобуса, 2008 года рождения.

Движение на участке дороги приостанавливали для извлечения автобуса и иномарки из кювета. Сейчас оно возобновлено.

Расследование обстоятельств ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло в результате лопнувшего колеса у автобуса марки Yutong. После этого он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем.

Как пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, от сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. «В настоящее время и автобус, и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия Фото: В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД Свердловской области

Для того чтобы достать детей из салона, спасателям пришлось выбивать стекла автобуса.

«Он протащил машину метров пятьдесят. В автомобиле все погибли», — сообщил очевидец порталу E1.RU. В интернете уже появилось большое число фото и видео с места происшествия. На них видно состояние легкового автомобиля.

По данным прокуратуры Свердловской области, на место происшествия выехал невьянский городской прокурор Егор Корнилов. Сейчас там работает несколько нарядов Госавтоинспекции.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия Фото: В.Н. Горелых/пресс-служба МВД Свердловской области

Как пояснил Валерий Горелых, организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Также сообщается, что прокуратура проведет расследование об исполнении федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Вместе с этим будет осуществлена проверка, в ходе которой должны выяснить, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.

На данный момент более точные обстоятельства аварии выясняются на месте.