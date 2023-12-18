Заблудивший автобус: наказание для нелегальных перевозчиков ужесточат

В Госдуме во втором чтении собираются рассмотреть законопроект о повышении ответственности за незаконные пассажирские перевозки. Документ подготовило правительство еще до пандемии, но двигался ко второму чтению он крайне медленно — первое чтение прошел лишь в феврале 2022 года, после чего снова почти на два года остановился. В итоге к концу 2023 года законопроект предстал в сильно измененном виде и теперь предлагает решать проблемы с нелегальными пассажирскими перевозками иными путями. Подробнее — в материале «Известий».

Как изменился законопроект за четыре года

Законопроект ужесточает ответственность за незаконные перевозки пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом. Еще в октябре 2019 года его внесло в нижнюю палату парламента правительство России, однако затем началась пандемия, возникли сложности в работе перевозчиков, и работу над законопроектом временно приостановили, объяснили «Известиям» в Минтрансе.

Документ касается в первую очередь статьи 11.33 КоАП о нарушении порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса, а также статьи 14.1.2 КоАП о предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Изначально авторы законопроекта в качестве одной из мер борьбы с нелегальными перевозками предлагали ввести возможность «дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств». Объяснялось это распространенной схемой, когда один человек, являясь руководителем нескольких фирм, при административном приостановлении деятельности одного своего юрлица просто передавал автобусы по договору аренды своей второй компании.

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Однако ко второму чтению депутаты Госдумы внесли правки — и дисквалификация пропала из обеих статей. Осталось лишь увеличение штрафов по некоторым из оснований: например, если сейчас в части третьей ст. 14.1.2 взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц без лицензии обещало водителю-нелегалу штраф в 5 тыс. рублей, должностному лицу — в 50 тыс. рублей, а юрлицу — в 200 тыс. рублей, то теперь предлагается снизить сумму для должностных лиц до 30 тыс. рублей, увеличить для юрлиц до 300 тыс. рублей, но наказывать всех не только за перевозку, но и за распространение рекламы таких нелегальных услуг.

В то же время, пока законопроект оставался в недрах нижней палаты парламента, успели принять другой закон — № 185-ФЗ от 29 мая 2023 года. С 1 сентября 2024 года изменения в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта уже вступят , рассказали в министерстве.

— Этим законом устанавливается запрет на заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности, что фактически исключает возможность осуществления регулярных перевозок под видом заказных, — сообщили в Минтрансе. — Также установлен запрет на распространение информации об осуществлении такого вида деятельности.

Поэтому законопроект, который всё-таки дошел до второго чтения, добавляет еще одну часть к статье 14.1.2 КоАП РФ, как раз устанавливающую ответственность за заключение договора фрахтования по перевозке пассажиров с каждым пассажиром в отдельности: за это предлагается штрафовать водителей на 5 тыс. рублей, должностных лиц — на 50 тыс., а юрлиц — на 200 тыс. рублей.

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Важным здесь выглядит примечание, которое вводят законодатели: « за правонарушения, предусмотренные этой статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица» .

Депутат Госдумы Александр Тетердинко сообщил «Известиям», что рекомендуемый к принятию текст второго чтения поддерживается не только членами комитета Думы по государственному строительству и законодательству, но и МВД, Минюстом и Минтрансом.

Какова ситуация с нелегальными перевозками

В пояснительной записке к проекту содержатся данные по количеству перевозчиков и зарегистрированных автобусов, актуальные на сентябрь 2019 года. Тогда было 54,5 тыс. лицензий и 273 тыс. автобусов. К 1 декабря 2023 года, сообщили «Известиям» в Минтрансе, число лицензионных перевозчиков и транспортных средств у них только выросло — 65 905 лиц имеют лицензию, в реестр включено 350 195 автобусов.

Статистики по нелегалам, разумеется, нет, но ситуация с незаконными перевозками сильно отличается в зависимости от региона, говорит и.о. заведующего кафедрой «Транспортное право» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) Кирилл Писенко. Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль приводит пример: в Москве и Санкт-Петербурге 80% перевозчиков работают в «белой зоне» по маршрутным картам в соответствии с 220-ФЗ (закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ»), а вот в регионах, в частности на юге России, нелегальных перевозчиков очень много.

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Коваль подчеркивает, что проблемы есть не только с внутригородскими перевозками, но междугородние маршруты контролируются лучше.

В Минтрансе указывают, что факты несанкционированных перевозок чаще всего фиксируются в местах большого скопления людей на пассажирообразующих узлах: у станций метро, железнодорожных вокзалов, торговых центров и рынков.

Как нелегалы обходят закон

Основными признаками «несанкционированных» перевозок Минтранс называет отсутствие лицензии, договора фрахтования или карты маршрута.

— Недобросовестные перевозчики также осуществляют регулярные перевозки под видом заказных — по тем же маршрутам, что и официальные, перехватывая пассажиропотоки и лишая легальных перевозчиков выручки , — замечают в Министерстве транспорта РФ. — Такая незаконная деятельность ведется в основном на межрегиональных маршрутах регулярных перевозок.

Однако в целом в последние годы наблюдается снижение динамики нарушений, и связано это в первую очередь с введением в 2019 году тотального лицензирования деятельности.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Компания «Принтерия», одним из направлений которой является перевозка пассажиров микроавтобусами до 25 пассажирских мест, часто в своей работе сталкивается с нелегальными перевозчиками, замечает директор организации Илья Карпук. Причем принимаемые законы никак справляться с проблемой не помогают, сетует он. Дело в том, что нелегальные перевозчики часто работают на небольших микроавтобусах вместимостью до восьми человек категории «B». Им предъявить претензии и доказать факт нелегальной перевозки почти невозможно.

— Выглядит это всё так: предприниматель покупает автобус, ставит его на учет, проходит все согласования, оформляет страховки, лицензии, тахографы. Затем берет с собой пачку необходимых бумаг и едет, например, в аэропорт Новокузнецка встречать туристов по договору для трансфера в Шерегеш (горнолыжный курорт в Кузбассе), — продолжает Илья Карпук. — На выезде из аэропорта абсолютно все автобусы тормозят сотрудники Ространснадзора города Прокопьевска. Машины выстраивают в линию, начинают проверки обеспечения безопасности пассажиров и технического состояния транспорта. Иногда автобусный рейс задерживается на 1,5 часа, что приводит к плохим отзывам туристов. В это время нелегалы на небольших микроавтобусах просто проезжают мимо.

Нужно ли ужесточать контроль

Илья Карпук называет спорным вопрос о необходимости ужесточения мер контроля за перевозками, так как автобусы, особенно в регионах, и так находятся под постоянным присмотром и рейдами сотрудников надзорных органов. Кирилл Писенко также подчеркивает: нельзя ограничиваться формальным подходом, система обеспечения безопасных и качественных перевозок должна быть эффективной, сбалансированной и исполнимой. Нужны не только меры ответственности, но и профилактические, предупредительные и восстановительные меры. Избыточные требования приведут к тому, что повысится стремление «обойти установленные нормы» , считает Кирилл Писенко.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Для того чтобы легализация поддерживалась обществом на практике, важно создание привлекательных правовых условий для предпринимателей-перевозчиков, — говорит он. — Если соблюдение требований безопасности и качества влекут дополнительные издержки, государством должны предлагаться компенсирующие меры, например налогового характера, для того, чтобы осуществление перевозок, особенно в сегменте малого бизнеса, сохраняло экономическую привлекательность.

Тарас Коваль поддерживает увеличение штрафов за нелегальные перевозки, но замечает, что остается открытым вопрос реализации контроля за ними. По его словам, могло бы помочь и введение электронных списков пассажиров, которое предлагалось Минтрансом.