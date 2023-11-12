Заячьи обиды: какие права есть у контролера в транспорте

Конфликты с контролерами в общественном транспорте всё чаще заканчиваются судебными разбирательствами. Еще несколько лет назад ревизоры были приравнены к представителям власти. В то же время сами проверяющие не всегда ведут себя корректно, превышая свои полномочия. О юридических нюансах взаимоотношений кондуктора с зайцем — в материале «Известий».

«Работа мечты»

Очередной случай нападения безбилетного пассажира на женщину-контролера в Москве взяли на контроль в СКР. По данным прокуратуры Тимирязевского района, подозреваемому 26 лет, он выходец из Узбекистана .

«Установлено, что злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес старшему инспектору (контролеру) ГКУ «Организатор перевозок» удар кулаком в голову. После совершения преступных действий он скрылся», — говорится в сообщении надзорной инстанции в Telegram. Дело расследуется по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— За применение насилия к контролерам предусмотрено наказание по ст. 318 УК РФ, так как контролеры при исполнении служебных обязанностей тоже являются представителями власти, — пояснил «Известиям» юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. — За применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти и его близких, предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Неопасное для жизни и здоровья насилие, а также угроза применения насилия наказываются штрафом до 200 тыс. рублей, принудительными работами до пяти лет или же лишением свободы на срок до пяти лет. Под угрозой применения насилия понимаются любое высказывание, которое пострадавший расценивает как связанное с опасностью для жизни и здоровья, а также любые угрожающие жесты и демонстрация оружия.

Ранее в Подмосковье мигрант жестоко избил женщину-контролера у турникета на железнодорожной станции Баковка.

Справка «Известий» В Санкт-Петербурге заработала интеллектуальная система, которая автоматически вычисляет количество безбилетников в автобусах. Таким образом определяются маршруты, на которых наиболее вольготно чувствуют себя зайцы. Для пресечения правонарушений в такой транспорт направляются ревизоры.

Без билета по жизни

«Хронические» безбилетники — это люди, которые имеют определенные акцентуации — чрезмерно выраженные черты характера , отмечает психиатр Алексей Вилков. Они, как правило, изначально склонны к раздражительности, агрессивности, противоправному поведению.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Такие люди считают, что им можно ехать без билета, а другим нельзя, что им везет, они выше закона и так далее. Они склонны к нарушению порядка и в других сферах, — разъясняет эксперт.

Любая встреча с контролером вызывает у зайцев гамму негативных эмоций: раздражение, ярость, агрессию и желание доказать свою правоту. В итоге это приводит к конфликту.

— Чаще всего оппонентами агрессивных безбилетников становятся пожилые люди или женщины. Агрессоры считают их более слабыми в моральном и психологическом плане, поэтому безопасно для себя вступают в конфликт и добиваются «победы» , — продолжает врач.

Заяц с детства

По мнению Вилкова, подобный тип людей склонен к конфликтам не только в транспорте — они ведут себя так везде и всегда. Конфликт из-за безбилетного проезда — лишь один из вариантов агрессивного поведения. У такой личности есть установка, что он выше закона, ему все должны и ему всё можно.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Эта точка зрения формируется в детстве, в подростковом возрасте и в дальнейшем реализуется в поведении. Любой запрет и любое ограничение воспринимаются в штыки как посягательство на их свободу. Отсюда и возникает негативное отношение к контролерам как к представителям власти, что приводит к агрессивной реакции, — комментирует Алексей Вилков.

Понимают силу

На практике на помощь женщинам-контролерам иногда приходят пассажиры, но заступнику всегда нужно просчитывать риски при контакте с агрессивным зайцем, предупреждает доктор.

— Неравнодушный гражданин может вызвать гнев уже в отношении себя, и последствия в этом случае спрогнозировать сложно. С другой стороны, безбилетники, как правило, понимают силу и при вмешательстве человека более крепкого могут спасовать. Однако правильнее всего при серьезном конфликте обратиться за помощью к сотрудникам полиции , — подсказывает эксперт.

Чувство власти

Впрочем, не всегда и контролеры ведут себя подобающим образом при исполнении. В октябре суд Екатеринбурга обязал кондуктора автобуса выплатить компенсацию за причиненный моральный вред пенсионеру. У потерпевшего оказался просроченным абонемент на проезд, и он попытался выйти, что помешал ему сделать кондуктор, а после еще и ударил по лицу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«По иску прокуратуры в интересах пострадавшего суд обязал кондуктора заплатить пенсионеру 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Перевозчик и пенсионер заключили мировое соглашение на сумму 50 тыс. рублей» , — пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Еще одна некрасивая история с ревизорами случилась в Перми. Там из-за технической проблемы с оплатой контролеры высадили женщину с грудным ребенком в коляске, несмотря на предложения других пассажиров заплатить за ее проезд.

Представитель власти без прав

В соцсетях «Известия» нашли сразу несколько пабликов, в которых объединились любители сэкономить на проезде. Там делятся приемами и техниками ухода от ответственности за безбилетный проезд. Также «корифеи» дают рекомендации и выкладывают мастер-классы по агрессивному общению с ревизорами (провокаторы на видео изматывают контролеров различными околоюридическими вопросами, отказываясь платить, хамят).

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Правовой статус контролера-ревизора не до конца определен, — рассказывает участковый полиции, который проводил проверки по подобным делам. — Да, он представитель власти. Но в то же время не может применять силу в отношении пассажира-нарушителя. Контролер не наделен правом задерживать. Он может только требовать от правонарушителя документ, удостоверяющий личность, для составления протокола. А безбилетник сейчас подкованный и знает свои права. Принудительно доставить в отделение, проверить документы могут, например, полицейский, росгвардеец. Но к каждому контролеру сотрудника [правоохранительных органов] не приставишь.