Вэнс допустил возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву

Фото: TASS/Department of Defense
Власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву. Об этом 28 сентября сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Окончательное решение относительно этого (поставки ракет Tomahawk. — Ред.) примет президент [США Дональд Трамп]. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — отметил Вэнс.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается, но решение в сферах внешней политики и обороны принимает американский лидер, в том числе и по возможной поставке ракет Tomahawk.

Портал Axios 26 сентября узнал, что Трамп не одобрил передачу Украине ранее запрошенных ею крылатых ракет Tomahawk. В этот же день глава Белого дома заявил, что его государство больше не будет участвовать в финансировании Киева.

