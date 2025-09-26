The Telegraph узнала о просьбе Зеленского к Трампу поставить ракеты «Томагавк»

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке обратился с просьбой о поставках Киеву крылатых ракет «Томагавк» дальностью свыше 1,6 тыс. км. Об этом 26 сентября сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

«Запрос был сделан в ходе встречи, которая была воспринята как чрезвычайно позитивная встреча между двумя лидерами, проведенная на полях Организации Объединенных Наций», — говорится в материале.

Отмечается, что пока неизвестно, сможет ли Киев получить данный тип вооружения. По данным издания, Зеленский ранее обращался с подобной просьбе к экс-президенту США Джо Байдену, однако получил отказ, поскольку тогда американская администрация сочла, что подобный шаг может привести к эскалации конфликта.

Ранее, 9 сентября, конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что Соединенные Штаты могут отказаться от финансирования военной помощи Украине в 2026 году. Грин призвала республиканцев обратить внимание на реальные финансовые трудности собственных граждан, вместо того чтобы игнорировать их.

Трамп 26 августа заявил о прекращении финансирования Киева Вашингтоном. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены наращивать поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.

