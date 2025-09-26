Axios сообщил об отказе Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени НАТО. Об этом 26 сентября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Указывается, что это единственный отклоненный американский лидером пункт в заявке Киева на вооружения. Дополнительных сведений по поводу принятого им решения не приводится.

Ранее в этот день газета The Telegraph узнала о просьбе президента Украины Владимира Зеленского к Трампу поставить ракеты Tomahawk. По данным издания, украинский лидер ранее обращался с подобной просьбе к экс-президенту США Джо Байдену, однако и тогда получил отказ.

