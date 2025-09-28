Реклама
Сюжет:

В ПМР открыли всего 12 избирательных участков для выборов в парламент Молдавии

Фото: REUTERS/Stringer
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в воскресенье, 28 сентября, открыла для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) всего лишь 12 избирательных участков для голосования на парламентских выборах, а за несколько дней до мероприятия четыре из них перенесли в отдаленные населенные пункты.

Как сообщил «Известиям» журналист Василий Мойсеенко, в регионе при этом проживают около 275 тыс. граждан с паспортами Молдавии.

Один из избирателей Анатолий выразил мнение, что после выборов в течение 4–5 лет в республике ничего не изменится. Помимо этого, Анатолий рассказал, что больше всего в Молдавии его тревожит положение сел — по его словам, они пустуют. Он добавил, что люди лишены работы, уже несколько лет подряд держится засуха.

«Я хочу, чтобы со всеми дружили, и с Украиной, и с Румынией, и с Россией, и с Болгарией, и с Польшей. Со всеми чтобы дружили — тогда будем счастливы», — подытожил избиратель.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

Ранее в этот день гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». Она также отметила, что бюллетеней для голосующих в РФ очень мало.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Так, по текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 14%.

