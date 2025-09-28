В Молдавии явка на парламентских выборах превысила 14%. Об этом 28 сентября свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Уточняется, что явка избирателей составила 14,02%, что соответствует свыше 390 тыс. проголосовавшим. Женщин среди проголосовавших немного больше, чем мужчин, — 51%.

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров.

Гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». По ее словам, в США и европейских странах открыли много избирательных пунктов, а в в столице РФ — всего два.

