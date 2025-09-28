Гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве 28 сентября, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества».

По ее словам, в США и европейских странах открыли много избирательных пунктов, а в Москве всего два. Она также отметила, что бюллетеней для российских выборщиков очень мало.

«К нам относятся очень плохо, мы как будто отбросы общества. <…> Мы хотим добиться правды. Мы хотим, чтобы [президент Молдавии Майя] Санду ушла, потому что она нам не нужна. Она о нас не заботится. Страна в долгах», — рассказала женщина.

Она также отметила, что будет голосовать за экс-президента Молдавии, лидера Партии социалистов Игоря Додона.

Еще один мужчина, пришедший на выборы, отметил, что пришел раньше из-за опасений, что бюллетени закончатся.

«Граждане Молдавии, которые живут в России уже не первый год, ощущают и понимают, что для нынешних властей (Молдавии. — Ред.) мы являемся не самыми, мягко говоря, важными гражданами», — поделился своим мнением мужчина.

Кроме того, возле посольства Молдавии в Москве граждане республики начали исполнять песню «Катюша».

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров.

