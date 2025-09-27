На ярмарке в Избербаше произошла драка из-за бесплатной раздачи еды

В дагестанском Избербаше произошла давка на ярмарке, организованной к 75-летию города, из-за бесплатной раздачи еды. Об этом 27 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, толпа людей собиралась возле стола, пытаясь хватать еду. Организаторы же призывали людей успокоиться и вести себя «нормально».

Как сообщили в пресс-службе администрации Избербаша, ярмарка была организована мэрией города. Представитель местных властей добавил, что, несмотря на инцидент, на общий ход мероприятия и позитивное настроение участников это не повлияло.

29 августа источник «Известий» сообщил, что в Махачкале в Республике Дагестан мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Этажи» во время драки. В результате происшествия никто не пострадал. В МВД по региону уточнили, что открывший стрельбу скрылся с места происшествия.

