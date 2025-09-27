ВС РФ ликвидировали пытавшихся прорваться на позиции девятерых боевиков ВСУ
Российские военнослужащие выявили и ликвидировали группу из девятерых пытавшихся совершить прорыв боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 27 сентября сообщил оператор ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Юг» с позывным Сид.
По словам военнослужащего, операция была пресечена ночью, когда украинская боевая бронемашина (ББМ) оказалась в его поле зрения, — оттуда вышли боевики и зашли в рядом стоящее здание.
«Мы передали информацию <...>. По нему (зданию. — Ред.) отработали ФАБом (ФАБ — фугасная авиационная бомба. — Ред.). Попали четко — здание сложилось», — подытожил Сид в беседе с «РИА Новости».
В Минобороны РФ 26 сентября сообщили о нанесении за неделю шести групповых и одного массированного удара по военным объектам ВСУ. В операции, как уточнили в ведомстве, были использованы модели высокоточного оружия.
