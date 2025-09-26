ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на Украине
Российская армия в течение недели нанесла один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным объектам на Украине. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ходе атак уничтожены места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил спецопераций, националистов и наемников из других стран.
Также в течение недели российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 управляемые авиабомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS (США) и 1724 беспилотника самолетного типа.
Ранее 26 сентября в Минобороны РФ сообщали, что операторы БПЛА 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Южная» совместно с расчетами ствольной артиллерии уничтожили опорный пункт ВСУ на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) в населенном пункте Иванополье.
