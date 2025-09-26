Операторы БПЛА и расчеты артиллерии уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Южная» совместно с расчетами ствольной артиллерии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что опорный пункт противника находился в населенном пункте Иванополье. С помощью БПЛА разведка обнаружила места укрытия военнослужащих ВСУ. После этого расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» нанес удар по выявленным позициям. В результате обстрела потери ВСУ составили до одного отделения пехоты.

«Нам сообщают: есть цель. Дают координаты — мы по ней отрабатываем. <...> Любая цель для нас важная», — рассказал командир орудия с позывным Добрый.

В Минобороны РФ 25 сентября сообщили, что военнослужащие подразделения БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области. Уточнялось, что удар противнику был нанесен беспилотником самолетного типа «Молния-2».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ