Сюжет:

Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в будущем, несмотря на опасность атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) около станции.

«И я намереваюсь вернуться, потому что я считаю очень важным, чтобы глава МАГАТЭ <...> почувствовал саму ситуацию там», — сказал он в беседе с RT.

При этом Гросси уточнил, что уже неоднократно был на станции в Запорожской области. Он также подчеркнул, что ЗАЭС находится в опасной зоне боевых действий, что делает ситуацию с ядерной безопасностью «очень хрупкой».

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

Ранее в этот день глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на пресс-подходе в рамках Мировой атомной недели заявил, что ситуация с атаками ВСУ на прилегающие к ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару территории в настоящее время обострилась. Он уточнил, что на самой станции, пережившей самую массированную атаку ВСУ, всë находится под контролем.

2З сентября АЭС была отключена от последней питавшей ее внешней линии электроснабжения. Позднее сообщалось, что это произошло в результате удара ВСУ. Питание станции для обеспечения безопасности осуществляется от резервных дизель-генераторов. 24 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ВСУ стали ежедневно обстреливать район ЗАЭС.

Читайте также
