Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Ситуация с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прилегающие к Запорожской атомной станции (ЗАЭС) и его город-спутник Энергодар территории в настоящее время обострилась. Об этом 26 сентября сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на пресс-подходе в рамках Мировой атомной недели.

«Очевидно, что за последние несколько недель обострилась ситуация и с атаками на прилегающие к станции территории. Одна из атак разрушила сеть энергоснабжения. И с точки зрения ударов по Энергодару, а город атомщиков канонически считается частью ядерной инфраструктуры и напрямую влияет на безопасность ЗАЭС», — отметил Лихачев.

При этом на самой Запорожской АЭС, пережившей самую массированную атаку ВСУ, всë находится под контролем. Накануне эту ситуацию подробно обсудил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На ЗАЭС всë под контролем. <...> Вся система генератора включилась вовремя, запасов топлива хватает, <...> и мы необходимые запасы дополняем. С точки зрения организационной безопасности ситуация находится под абсолютным контролем», — заявил Лихачев.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Лихачев также отметил, что география провокаций ВСУ против ядерных объектов РФ в последние недели расширилась. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда происходят удары. Гросси в этот же день заявил «Известиям», что ситуацию на ЗАЭС необходимо стабилизировать на фоне продолжающихся атак украинских боевиков. Он назвал сложившуюся ситуацию хрупкой.

2З сентября АЭС была отключена от последней питавшей ее внешней линии электроснабжения. Позднее сообщалось, что это произошло в результате удара ВСУ. Питание станции для обеспечения безопасности осуществляется от резервных дизель-генераторов. На следующий день, 24 сентября, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ВСУ стали ежедневно обстреливать район ЗАЭС и города-спутника Энергодара.

