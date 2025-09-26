Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода
Мир
Захарова прокомментировала попытку Парижа цензурировать Telegram
Мир
Генсек НАТО спрогнозировал завершение конфликта на Украине с помощью переговоров
Мир
Почти 50 спортсменов призвали УЕФА отстранить Израиль
Мир
В Кремле отметили актуальность вопроса об учете ядерных арсеналов Британии и Франции
Сюжет:

Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ситуация с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прилегающие к Запорожской атомной станции (ЗАЭС) и его город-спутник Энергодар территории в настоящее время обострилась. Об этом 26 сентября сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на пресс-подходе в рамках Мировой атомной недели.

«Очевидно, что за последние несколько недель обострилась ситуация и с атаками на прилегающие к станции территории. Одна из атак разрушила сеть энергоснабжения. И с точки зрения ударов по Энергодару, а город атомщиков канонически считается частью ядерной инфраструктуры и напрямую влияет на безопасность ЗАЭС», — отметил Лихачев.

При этом на самой Запорожской АЭС, пережившей самую массированную атаку ВСУ, всë находится под контролем. Накануне эту ситуацию подробно обсудил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На ЗАЭС всë под контролем. <...> Вся система генератора включилась вовремя, запасов топлива хватает, <...> и мы необходимые запасы дополняем. С точки зрения организационной безопасности ситуация находится под абсолютным контролем», — заявил Лихачев.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

В интервью журналисту Павлу Зарубину Лихачев также отметил, что география провокаций ВСУ против ядерных объектов РФ в последние недели расширилась. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда происходят удары. Гросси в этот же день заявил «Известиям», что ситуацию на ЗАЭС необходимо стабилизировать на фоне продолжающихся атак украинских боевиков. Он назвал сложившуюся ситуацию хрупкой.

2З сентября АЭС была отключена от последней питавшей ее внешней линии электроснабжения. Позднее сообщалось, что это произошло в результате удара ВСУ. Питание станции для обеспечения безопасности осуществляется от резервных дизель-генераторов. На следующий день, 24 сентября, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ВСУ стали ежедневно обстреливать район ЗАЭС и города-спутника Энергодара.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025