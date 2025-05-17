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Сюжет:

Боец ВС РФ рассказал о рукопашной схватке с боевиком ВСУ в Александрополе в ДНР

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Штурмовик 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Бородавко 17 мая рассказал, как в ходе зачистки Александрополя в Донецкой Народной Республике (ДНР) ему пришлось вступить в рукопашный бой с украинским боевиком в окопе.

Перед бойцами стояла задача захватить два укрепленных блиндажа противника, вследствие чего они были готовы к серьезному сопротивлению украинских военных. Перебежками, под прицелом вражеских дронов они добрались до одного из блиндажей и начали штурм.

«Укреплены они были очень хорошо. Разобрали проход, идем дальше — видим, одеяло висит. Из одеяла вылазят два ствола и начинают в меня работать. Ну и ребята в панике тоже начали работать сзади меня в три ствола. Не знаю, как я выжил — чудом. На пол вбок откатился, там прогальчик был. Выкатилась граната, в ногах взорвалась», — рассказал Бородавко.

Военный получил контузию. По словам бойца, в тот момент он читал молитву, и уверен, что остался в живых под перекрестным огнем только с Божьей помощью. Товарищи Дмитрия были ранены, но не прекратили штурм. Через какое-то время Бородавко вступил в рукопашную схватку с одним из боевиков и нейтрализовал его.

«Вылазит противник с автоматом. Я на адреналине хватаю автомат, хватаю его за бронежилет и пытаюсь завалить. Пытался он меня ударить. Хорошо, что [товарищ Бородавко] Курган был рядом, и он уже отработал на него, мы его бросили», — сообщил боец.

Бои за блиндаж длились несколько часов. К утру Бородавко с группой отправился на другое задание, координируя удары своей артиллерии и беспилотников.

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Кроме того, Бородавко рассказал, как трое суток провел в окопе всего в нескольких метрах от позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма населенного пункта Александрополь. По его словам, изначально он находился на позиции с сослуживцем, которого выдала сработавшая рация. Бородавко сообщил, что противник бросил гранаты в их укрытие и его товарищ погиб. Сам он остался один

Об освобождении Александрополя в ДНР силами группировки «Центр» ранее в тот же день сообщило Минобороны РФ. Также уточнялось, что в районах пяти населенных пунктов республики было нанесено поражение формированиям четырех механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии ВСУ.

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