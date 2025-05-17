ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в районах пяти населенных пунктов ДНР нанесено поражение формированиям четырех механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
Ранее в этот день военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали подробности операции по освобождению населенного пункта Вольное Поле в ДНР. В ходе миссии были взяты в плен украинские боевики, обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства, а также захвачено значительное количество вооружения.
15 мая в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. По данным военного ведомства, ВСУ потеряли три склада боеприпасов, 11 автомобилей, около 240 военных, а также две боевые бронированные машины.