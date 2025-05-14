Закупочная рецептура: как минобороны Украины поставляет гнилую еду для ВСУ

С 2023 года Украина потратила порядка $3 млрд на закупки питания для ВСУ, в том числе $600 млн с начала 2025 года, подсчитали «Известия» на основе информации о проведенных тендерах. Однако значительная часть этих средств была расхищена, а деньги направлены на покупку элитной недвижимости на курортах Средиземного моря. Власти Украины создают видимость борьбы с коррупцией — в частности, недавно объявили в розыск предпринимательницу Татьяну Глиняную. Подконтрольные ей структуры многие годы выигрывали значительную часть конкурсов на поставки питания для ВСУ, а сама она стала владельцем сети отелей в Хорватии. Однако даже после возбуждения уголовного дела Глиняная и ее родственники продолжают зарабатывать на снабжении украинской армии. О масштабах коррупции — в расследовании «Известий».

Курица со шприцами

В конце 2024 года украинские СМИ облетело фото замороженной курицы, в которой был обнаружен шприц. Продукты с подобными сюрпризами поставляются украинским военным в рамках госконтрактов. Впрочем, история мало кого удивила — череда скандалов, связанных с закупками питания для ВСУ, сотрясает минобороны Украины с самого начала СВО.

Фото: Telegram

Один из самых громких разгорелся в январе 2023 года, когда журналисты обнаружили, что власти закупают куриные яйца у поставщика «Актив компани» по 17 гривен за штуку при розничной цене в 7 гривен. В итоге своих постов лишились заместитель директора департамента госзакупок минобороны Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Позже в отставку ушел и министр обороны Алексей Резников.

Впрочем, главным итогом скандала стали даже не отставки и уголовные дела, а запуск украинскими властями новой системы закупок для ВСУ — преподносилось, что они будут проводиться по стандартам НАТО. В рамках этой реформы создали агентство «Государственный оператор тыла» (ГОТ), которому и доверили закупать для армии продукты, амуницию и горюче-смазочные материалы. До его создания все вопросы закупок курировал департамент ресурсного обеспечения минобороны.

Агентство приступило к работе в декабре 2023 года и должно было внедрить механизмы, которые бы сделали нелетальные закупки более прозрачными и минимизировали коррупционные риски.

Картель заказывали?

«Известия» изучили все размещенные в открытом доступе тендеры на закупку продуктов для ВСУ начиная с 2023 года. Согласно нашим подсчетам, только по этим контрактам (не считая засекреченных) Киев выделил на питание ВСУ порядка $3 млрд. В частности, для поставки продуктов в первой половине 2025 года было проведено три аукциона на общую сумму порядка 22 млрд гривен, или более $600 млн. Однако, несмотря на создание ГОТ и запуск новых механизмов закупки, проводимые тендеры имеют все признаки картельного сговора.

Фото: Telegram Пример ценовых предложений участников аукциона. Лот достался компании «Контракт Продрезерв 5»

Например, в тендере на сумму 10 млрд гривен (или почти $250 млн), который состоял из трех лотов, конкурировали одни и те же компании: «Контракт Продрезерв 5», «Буский консервный завод» и «Мит Пром». В каждом лоте одна из этих фирма снижала цену, а остальные две либо оставляли свои ценовые предложения на том же уровне, либо снижали их незначительно.

Фото: Telegram Пример ценовых предложений участников аукциона. Лот достался компании «Мит Пром»

В первом лоте цену снижала «Контракт Продрезерв 5», во втором — «Буский консервный завод», а в третьем — «Мит Пром». Таким образом, участники фактически обеспечили друг другу победу без реальной ценовой борьбы, а это один из ключевых признаков картеля. В картельном сговоре по этим торгам участвовали и другие фирмы. Например, еще два участника торгов — «Атомсервис» и «Гранпри ЛТД» — ни по одному из лотов, где они заявлялись, даже не пытались снизить свое ценовое предложение.

Старые связи

Это не единственная странность, сопровождающая торги на закупку продовольствия для ВСУ. Компания «Мит Пром» по итогам аукционов на первое полугодие 2025-го получила два контракта — на сумму 2,9 и 1,1 млрд гривен.

«Мит Пром» была основана во Львове в 2021 году местным депутатом Игорем Креминцом. В 2022–2023 годах компания по контрактам с минобороны Украины поставила продукты на 14,5 млрд гривен (около $350 млн). Насколько это прибыльное дело, стало понятно после того, как в августе 2024 года под Киевом украинские силовики остановили машину бухгалтера фирмы и обнаружили в ее багажнике небрежно сваленную наличность — €4,7 млн. Объяснить их происхождение задержанная не смогла. А Бюро экономической безопасности заявило, что имело место оформление «бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания по завышенным ценам с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности».

После этого инцидента компания поменяла собственника и… снова успешно участвовала в тендерах минобороны Украины. Новым владельцем компании стал предприниматель из города Белая Церковь Станислав Майстренко. Ранее у него не было опыта коммерческого управления и поставок в рамках госзакупок продовольствия.

В тендерной документации указано, что «Мит Пром» арендует склады и оборудование у фирмы «Мит Микс», которая, в свою очередь, взяла их в аренду у частных лиц — Ирины Кут и Елены Березюк.

Фото: Telegram

Согласно украинскому реестру юридических лиц, фирмой «Мит Микс» на протяжении последних лет владела предпринимательница из Белой Церкви, 65-летняя Татьяна Глиняная. В 2024 году она переписала бизнес на Назария Березюка и Александра Дмитриевича. Последний одновременно значится владельцем компании «Актив компани» — той самой, которую в 2023 году уличили в завышении цен на поставку яиц для минобороны. Более того, «Актив компани» управляет Валерий Мелеш, который в прошлом был директором подконтрольного минобороны Украины госпредприятия «Белоцерковский военторг».

Есть и другие совпадения, доказывающие аффилированность «Мит Микса» с «Актив компани»: обе компании используют один и тот же номер телефона.

Что касается Ирины Кут и Елены Березюк, которые сдают склады в аренду «Мит Микс», то они были зарегистрированы по тому же адресу в Белой Церкви, что и Татьяна Глиняная, и, согласно утечкам из украинских реестров, приходятся ей дочерьми, а Назарий Березюк — внуком.

Связи между «Мит Микс» и «Актив компани» лишь подтверждают, что компания-поставщик «Мит Пром» тесно связана со скандально известной «Актив компани». То есть, по сути, несмотря на смену вывески и формальных собственников, за контрактом стоят те же бенефициары — семья Татьяны Глиняной.

Кто такая Татьяна Глиняная

Татьяна Глиняная, уроженка Белой Церкви, на протяжении последних двух десятилетий зарабатывает на поставках продуктов для многих госучреждений Украины — от учебных заведений до воинских частей. В разное время она была основательницей и руководителем компаний-поставщиков «Визит», «Укрпродакорд ОР», «Гранд консалт», «Хутровик» и других. Впоследствии именно фирмы Глиняной стали крупнейшими подрядчиками минобороны Украины по госзакупкам продуктов.

Фамилия Глиняной неоднократно всплывала в скандалах, связанных с фиктивной конкуренцией в ходе тендеров, завышением цен и поставками некачественной либо опасной продукции. Например, в 2013 году фирма «Визит» обеспечивала питание детей-чернобыльцев, поставляя продукты вдвое дороже рыночных, зачастую гнилые и просроченные. Несмотря на это, претензии к ней со стороны украинских силовиков возникли только сейчас.

Весной 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Татьяну Глиняную в розыск по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Что именно послужило причиной для розыска Глиняной, неизвестно. Но точно можно сказать: значительная часть денег, выделяемых на снабжение ВСУ, возвращается в страны НАТО уже в виде вложений в элитную недвижимость. Так, по данным кадастрового реестра Хорватии, Татьяна Глиняная владеет виллой на популярном курорте Брела — похожие дома там стоят в среднем около €500 тыс.

Фото: база розыска МВД Украины

Кроме того, до последнего времени ей же принадлежала сеть отелей в хорватском Сплите — бутик-отель Mirari, четырехзвездочные Ora и Luxe, пятизвездочный Posh. Она владела ими через компании Zen Adria, Pigment, Mimoza и Nazarii (собственником последней некоторое время числилась ее дочь Ирина Кут). Глиняная вышла из числа учредителей этих компаний лишь после огласки в СМИ.

Фото: Кадастровый реестр Хорватии

Ирина Кут и вовсе предпочла обосноваться поближе к штаб-квартире НАТО — в Бельгии. В 2021 году она открыла там компанию по продаже драгоценных камней IKG. По данным «Известий», Ирина Кут проживает в доме на улице Эдуарда Мишеля в коммуне Уккел Брюссельского столичного региона.

Фото: Telegram Дом на улице Мишеля в Бельгии

Польский продрезерв

Вопросы по результатам аукционов возникают не только к «Мит Пром» и его контрагентам, но и к другим участникам картеля. Так, компанию из Днепропетровска «Контракт Продрезерв 5», с которой минобороны Украины заключило договоры на 2,7 млрд гривен (около $65 млн), контролируют предпринимательницы Диана Шаркун и Евгения Шелест.

Обе имеют родственные связи, которые, возможно, и стали причиной успеха на тендерах. Так, судя по утечкам из украинских реестров, Диана Шаркун — дочь экс-депутата Новомосковского городского совета Днепропетровской области Александра Шаркуна. А Евгения Шелест была прописана по тому же адресу, что и прокурор Днепропетровской области Андрей Храпливый. И в прошлом, судя по декларациям силовика, была его супругой. Более того, судя по старым декларациям, уже в 2014 году Евгения Шелест получала от Александра Шаркуна некую «финансовую помощь» на 150 тыс. гривен.

Фото: Telegram Декларация Андрея Храпливого

К слову, у Евгении Шелест есть еще одна фирма — «Гарна страва», которая также участвует в торгах по поставкам продуктов для ВСУ. При этом для исполнения контрактов «Гарна страва» арендует производственные площади у компании «Шери импекс», которой владеет брат Александра Шаркуна Сергей.

Фото: Telegram

Полученные от госконтрактов деньги семейство Шаркуна тоже предпочитает тратить в странах НАТО. У Сергея Шаркуна в Барселоне обнаружилась компания «Органик Импекс», которая занимается сделками с недвижимостью.

Фото: Telegram

Что касается самой совладелицы «Контракт Продрезерв 5» Дианы Шаркун, то она как минимум последние несколько лет проживает в Варшаве, где даже завела бизнес по продаже дронов — фирму Startdbs. Именно в уставных документах этого юрлица в графе «Страна проживания» и указано, что Шаркун живет в Польше.

Гнилая еда

Непрозрачность закупок — отнюдь не единственная проблема ВСУ. Качество поставляемых продуктов, которое по идее должен проверять ГОТ, тоже под большим вопросом.

Осенью прошлого года член антикоррупционного совета при минобороны Украины Александр Геращенко сообщил, что только за период с 1 июля по 19 августа 2024 года были выявлены сотни нарушений у ключевых поставщиков: «Буский консервный завод» — 176 нарушений, «Мит Пром» — 51, «Контракт Продрезерв 5» — 34. Какие именно проблемы были выявлены, он не уточнил, однако в то же время другой член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея в своих соцсетях опубликовал (Facebook, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) ту самую фотографию замороженной курицы от компании «Мит Пром», в которой был обнаружен шприц.

А вот и другой пример. Один из контрактов на поставку продуктов для ВСУ в первом полугодии 2025-го получила фирма из Полтавы «Митформ». Сумма контракта — 400 млн гривен. Если поискать отзывы о тушенке этой фирмы в интернете, то можно найти комментарии: «Тушенка ужасная. Воняет кишками».

Впрочем, удивляться не приходится. На упаковке тушенки от «Митформ» в качестве адреса производства указан город Полтава, улица Пищевиков, 6а. Cогласно реестру юридических лиц, до недавнего времени по этому адресу размещалась компания «Продпром», которая в 2023 году сменила название на «Носки Гермеса» и перерегистрировалась в городе Луцк. Еще в 2022 году в цеха предприятия на улице Пищевиков наведались специалисты Госпродпотребслужбы Украины. Фото из цеха облетели все украинские СМИ и Telegram-каналы.

Фото: Telegram

Таким образом, «прозрачные тендеры», обещания перемен и громкие уголовные дела на деле мало что меняют: всё те же лица и семьи получают миллиарды гривен, чтобы вкладывать их в дома у моря и бизнес в Европе. А украинские военные и дальше питаются гнилой едой.