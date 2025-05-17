Российские военнослужащие рассказали об освобождении Вольного Поля в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали подробности операции по освобождению населенного пункта Вольное Поле Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры 17 мая, в субботу, предоставило Минобороны РФ.
Уточняется, что операция началась с точечных ударов беспилотниками по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем штурмовые подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии вошли в Вольное Поле и провели окончательную зачистку ВСУ. В ходе миссии были взяты в плен украинские боевики, обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства, а также захвачено значительное количество вооружения и другого военного имущества.
«Противник огрызался, но мы начали давить с флангов ближайшие посадки, деревни, начали наши операторы БПЛА разбирать их блиндажи, подвалы, чтобы они не могли там закрепиться», — поделился оператор беспилотников с позывным Езид.
А заместитель командира роты с позывным Карачай рассказал, что противник предпочитает бесконтактный бой: беспилотники и артиллерию. Однако несмотря на хорошую оснащенность украинских боевиков, они «дрогнули» при прямом контакте. Военный добавил, что боевики ВСУ уже «выдохлись», не сумев противостоять российским военнослужащим.
15 мая в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. По данным военного ведомства, ВСУ потеряли три склада боеприпасов, 11 автомобилей, около 240 военных, а также две боевые бронированные машины.