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Российский боец трое суток пробыл в тылу боевиков ВСУ при штурме Александрополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащий 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Бородавка 17 мая рассказал, как трое суток провел в окопе всего в нескольких метрах от позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, изначально он находился на позиции с сослуживцем, которого выдала сработавшая рация. Бородавка сообщил, что противник бросил гранаты в их укрытие, и его товарищ погиб. Сам он остался один.

Оставшись без прикрытия, боец продолжил передавать координаты целей для российских беспилотников, что позволило нанести серьезный урон силам ВСУ. По словам военнослужащего, ему пришлось лежать неподвижно под маскировочным пончо, чтобы самому не попасть в поле зрения вражеских дронов. Он отметил, что трое суток старался не шевелиться и даже научился по полчаса не дышать.

После подхода подкреплений начался штурм Александрополя. Бородавка сообщил, что вместе с сослуживцем пошел на помощь штурмующей группе. Боец и его товарищ пытались уговорить боевиков сдаться, но получили отказ.

«Заходим, пробиваемся, висит покрывало. <...> Вижу, как в покрывало упирается автомат. <...> Я под перекрестный огонь, <...> в угол забиваюсь. <...> Резко перезаряжаю автомат и пошел туда. <...> Пацаны думали, что я уже всё (погиб. — Ред.)», — рассказал военный.

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В этот же день Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также уточнялось, что в районах пяти населенных пунктов ДНР было нанесено поражение формированиям четырех механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии ВСУ.

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