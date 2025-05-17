Трамп раскритиковал Walmart за повышение цен
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую компанию Walmart, которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, за повышение цен на фоне новых американских пошлин.
«Walmart должен прекратить обвинять пошлины в повышении цен по всей сети. Walmart заработал миллиарды долларов в прошлом году — гораздо больше, чем ожидалось», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что будет следить за действиями компании относительно ценовой политики.
«Walmart и Китай должны, как говорится, «проглотить пошлины» и не брать с уважаемых клиентов ни копейки», — призвал Трамп.
2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.