Замдиректора департамента Минтранса РФ предъявили обвинения в превышении полномочий
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- Замдиректора департамента Минтранса РФ предъявили обвинения в превышении полномочий
Замдиректора департамента Минтранса РФ и его соучастники благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах получили доход свыше 700 млн рублей. Об этом 16 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что в период с 2019 по 2021 год чиновник вступил в сговор с руководителями конкурирующих фирм для заключения картельного соглашения, что запрещено антимонопольным законодательством России. Соучастники организовали участие своих компаний в 20 электронных конкурсах на разработку документов транспортного планирования, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», что принесло им более 700 млн рублей дохода.
«В ходе обысков по адресам проживания фигуранта и на его рабочем месте изъяты электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение», — приводятся слова Волк в Telegram-канале «МВД Медиа».
Кроме того, по словам официального представителя ведомства, заместителю директора департамента Минтранса предъявлены обвинения по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Он был взят под стражу.
16 мая на Камчатке депутата обвинили в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате около 1,1 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в период временного исполнения обязанностей главы муниципального образования премировал себя и своего непосредственного начальника, который в тот момент находился под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.