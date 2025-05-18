Твердая река: как российские артиллеристы воюют на Днепре

Активная контрбатарейная борьба ведется сейчас на Днепре. Российские военнослужащие днем и ночью атакуют противника, находящегося на правом берегу. Их целями становятся временные пункты дислокации ВСУ, их катера и техника. На позиции одной из артиллерийских батарей побывал корреспондент «Известий».

Диверсанты уничтожены

Как только воздушная разведка группировки войск «Днепр» обнаружила пункт временной дислокации, в котором укрылась вражеская диверсионная группа, она оперативно передала координаты на командный пункт наших артиллеристов.

— Находившийся тогда на боевом дежурстве расчет орудия Д-20 сразу же выдвинулся на ранее подготовленную огневую позицию. Первым выстрелом орудия был поражен пункт временной дислокации украинских боевиков в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра. Вторым — по уточненным координатам — была уничтожена диверсионная группа ВСУ, — рассказал командир гаубичной батареи с позывным Алекс.

На специальной военной операции он с мая 2023 года. Контракт подписал добровольно, оставив дома семью: супругу и двоих детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Как заметил командир орудия с позывным Щур, это далеко не единственная подобная победа для его подчиненных.

— Расчет у меня грандиозный. Ребята работают шустро и грамотно, но самое главное — мы точно бьем по целям, минимально расходуя боеприпасы, — подчеркивает Щур.

По его словам, на счету расчета множество уничтоженных объектов противника: пункты временной дислокации, места размещения операторов и запуска беспилотников, позиции гаубиц М777. В частности, пару дней назад накрыли бронетранспортер М113, отметил он. На спецоперации Щур с самого начала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

— Одна из важных боевых задач — контрбатарейная борьба. Это когда артиллерия неприятеля начинает работать по нашим позициям, наша разведка их засекает, передает координаты нам, и мы начинаем вести по ним ответный огонь. Как минимум они прекращают обстреливать российских бойцов. Как максимум мы уничтожаем противника, — объяснил командир.

Без проблем уничтожаем катера

У другого орудия меня встретил его командир с позывным Кот. Он только что получил боевую задачу на уничтожение пункта управления беспилотниками, расположенного на правом берегу Днепра.

— Д-20 пушка надежная и весьма точная. Алгоритм такой: первые два, редко три снаряда ложатся очень близко к цели, а четвертый точно упадет куда надо. Недавно так разобрали украинскую установку РСЗО, — вспоминает офицер.

По его признанию, в копилке уничтоженных его расчетом целей есть и боевые катера неприятеля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

— Бывает, что ведем огонь по их катерам, когда они пытаются форсировать Днепр. Вообще без проблем такие цели уничтожаем. Главное — чтобы данные были точные, а за остальное мы ответим, — уверено говорит артиллерист.

На СВО он с ноября 2023 года. По его словам, он смотрел немало видео в интернете с боевой работой российских войск, это и побудило его отправиться на спецоперацию.

— Кроме того, в годы Великой Отечественной войны погибли два моих прадеда. Получается, что оба пропали без вести под Сталинградом. Конечно, горжусь ими. Они отдали свои жизни за Победу! Уверен, что и мы победим, — подчеркивает офицер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Его подчиненный, наводчик орудия с позывным Одиннадцатый, вспомнил, что раньше работали интенсивнее — в день обстреливали по 20–30 целей.

— Сейчас меньше. Цели: минометы, артиллерия врага. Данные пришли, мы наводимся и поражаем, — коротко разъясняет специалист, возвращаясь к своему орудию.

Д-20 бьет на 17 км, дальность стрельбы М-46 — до 27 км. Это позволяет накрывать всю зону, которую поручено контролировать артиллеристам.

После оказываюсь на позиции орудия М-46. Его наводчик с позывным Печник рассказал о процессе пристрелки и выверки орудия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

— Процесс этот несложный, разработанный и принятый еще в советские времена. Затем по пристрелочным выстрелам выявили поправку. Учитывая эти данные, ориентиры назначаемой цели, метеоданные, работаем практически без промахов, — рассказал артиллерист.

По его словам, на СВО он с самого начала и за это время успел поработать на артиллерийских системах разного вида.

«Птичек» определяю по звуку»

В заключение короткого визита на артбатарею удалось поговорить со стрелком пункта воздушного наблюдения с позывным Бэха. Он рассказал, как отражает атаки вражеских дронов, защищая коллег-артиллеристов.

— Угроз с неба масса: FPV-дроны, «Баба-яга» и другие беспилотники, — начал разговор стрелок, на вооружении у которого автомат с оптическим прицелом и несколько тепловизоров.

— Они хорошо помогают обнаруживать их «птичек», — продолжает Бэха, замечая, что уже на слух способен определять тип летящего дрона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Когда летит «Баба-яга», у нее звук такой характерный, мощный, можно сказать, ревущий. Сразу понимаешь, что летит что-то тяжелое, нагруженное, отметил он.

— Кстати, такую штуку сбил совсем недавно. Она с большой высоты заходила на орудие, кружилась, прицеливалась. Есть момент, когда она на некоторое время замирает перед сбросом. Вот я их и сбиваю в это время. На одну «Бабу-ягу» уходит где-то полмагазина, — описал боевой эпизод воин.

Он тоже вспомнил своего деда, который воевал в годы Великой Отечественной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев