Российская делегация готова к началу переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу

Российская делегация ожидает в Стамбуле украинских представителей для возобновления переговоров, прерванных в 2022 году. Глава российской миссии Владимир Мединский заявил, что целью встречи станет выход на установление долгосрочного мира. От Украины в Стамбул направилась делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Что известно о подготовке к переговорам к этому часу — в материале «Известий».

Мединский озвучил позицию России

• Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением. По его словам, переговорную позицию определил президент РФ Владимир Путин, который накануне провел совещание по этой теме. В соответствии с ней нынешние переговоры будут рассматриваться как продолжение мирного процесса, который был прерван в 2022 году.

• Мединский подчеркнул, что направленная в Стамбул делегация обладает всеми полномочиями и компетенцией для ведения переговоров. Она настроена на конструктивный лад, поиск возможных развязок и точек соприкосновения с украинской стороной. Основной задачей является выход на установление долгосрочного мира с устранением базовых первопричин конфликта.

• Это заявление Мединский сделал в генеральном консульстве России в Стамбуле в присутствии всей прибывшей делегации. Сразу после было замечено, как машины российской делегации покинули территорию генконсульства. Планировалось, что местом проведения переговоров с украинской стороной станет президентский офис Долмабахче. В связи с этим СМИ сделали выводы, что представители российской делегации могли направиться туда.

• До выступления в генконсульстве РФ Мединский также кратко ответил на вопросы журналистов. В числе прочего он заявил, что российская сторона готова к возможным компромиссам и их обсуждению. Он заверил, что делегация настроена на рабочий лад и включает в себя представителей всех заинтересованных ведомств.

Состав украинской делегации

• О своем участии в переговорах также заявило украинское руководство. Президент Владимир Зеленский, находившийся в Анкаре, сообщил об отправке в Стамбул делегации во главе с министром обороны Рустамом Умеровым — в 2022 году он также участвовал в переговорах в Стамбуле. Сам Зеленский отказался покидать столицу Турции. Он заявил, что со стороны Киева главной целью переговоров станет прекращение огня.

• О времени проведения переговоров украинский лидер сообщил, что они могут состояться вечером 15 мая или 16 мая. Представители Украины также намерены в это время встретиться с делегацией США. Американская миссия в эти дни представлена в Турции на уровне госсекретаря Марко Рубио.

• Ранее в этот день Зеленский провел в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече также присутствовали Умеров, глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Андрей Ермак. Эрдоган по итогам почти трехчасового обсуждения заявил, что Турция готова принять встречу Зеленского и Путина.

Как реагируют в США

• Президент США Дональд Трамп 15 мая продолжил ближневосточное турне и отправился из Катара в ОАЭ. В беседе с журналистами он заявил, что прогресс в урегулировании украинского конфликта зависит от его встречи с Путиным. Трамп выразил надежду, что такая встреча состоится как можно скорее.

• Госсекретарь США Марко Рубио проводил 15 мая переговоры в Анталье с министрами иностранных дел НАТО на неформальной встрече. Его ведомство распространило заявление о том, что для успеха российско-украинских переговоров критическое значение имеет участие европейских стран и их лидерство в переговорном процессе.