В Брянской области три мирных жителя получили ранения из-за атаки ВСУ
В Брянской области три мирных жители получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Каменский Хутор. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавшие — двое мужчин и женщина — были госпитализированы, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Накануне в Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Также два человека получили ранения в Шебекинском округе. Позднее стало известно о еще одном пострадавшем.