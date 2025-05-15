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В Брянской области три мирных жителя получили ранения из-за атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Брянской области три мирных жители получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Каменский Хутор. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что пострадавшие — двое мужчин и женщина — были госпитализированы, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Накануне в Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Также два человека получили ранения в Шебекинском округе. Позднее стало известно о еще одном пострадавшем.

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