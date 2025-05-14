В Белгородской области в результате атаки дрона пострадал мирный житель
В результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области мужчина получил ранения. Об этом 14 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Ред.) обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа», — уточнил он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, у пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины. Медики уже оказали ему всю возможную помощь, добавил губернатор.
Ранее в этот день в Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Также два человека пострадали в Шебекинском округе.