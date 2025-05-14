В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре мирных жителя
В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом 14 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь», — уточнил он в Telegram-канале.
Также два человека пострадали в Шебекинском округе. Там украинский дрон атаковал мужчину, который шел вдоль дороги. Он получил осколочные ранения, минно-взрывную травму и был доставлен в больницу. Еще один мужчина пострадал при обстреле села Новая Таволжанка, госпитализация ему не потребовалась.
Ранее в этот день Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки пострадали 16 мирных жителей. Он уточнил, что в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии.