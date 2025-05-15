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Гастроэнтеролог развеяла миф о синдроме дырявого кишечника

Врач Харченко: синдрома дырявого кишечника не существует
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Фото: TASS/Zuma
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Термина «синдром дырявого кишечника» не существует. Об этом 14 мая рассказала гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко.

«Термин «синдром дырявого кишечника» не используется в клинической практике.<…> Это некорректное и упрощенное обозначение реального, но гораздо более сложного биологического процесса», — сказала Харченко «Газете.Ru».

По ее словам, распространение этого мифа может быть опасно для человека, который начнет самостоятельное лечение несуществующего диагноза, что приведет к потере времени и усугублению настоящих заболеваний.

К популярным симптомам, которые приписывают «дырявому кишечнику», относятся нарушение стула, вздутие живота, сыпь, зуд, хроническая усталость и другие. Они могут указывать на признаки настоящих заболеваний.

По словам Харченко, в научной и клинической среде вместо термина «синдром дырявого кишечника» используются понятия: повышенная кишечная проницаемость, дисфункция кишечного барьера, а также конкретные диагнозы, при которых она может наблюдаться.

«Например, целиакии. Это аутоиммунная реакция на глютен, при которой повреждается слизистая тонкой кишки и нарушается всасывание питательных веществ», — сказала гастроэнтеролог.

Она также добавила, что воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) сопровождаются воспалением, болью, нарушением стула. В этот же список можно внести синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство с болями в животе, вздутием и изменением стула.

«Это частый диагноз, который тоже нередко маскируется под несуществующий «дырявый кишечник». Поэтому при возникновении таких симптомов важно обращаться к врачу», — заключила Харченко.

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14 мая сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай рассказал «Известиям» о причинах возникновения тромбов и возможностях правильно распознать эту опасную патологию. Он уточнил, что красные тромбы являются виновниками таких распространенных заболеваний, как варикоз и тромбофлебит, вызывающих воспалительные процессы в сосудах и их деформацию.

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