Реклама
Прямой эфир
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности возврата территорий
Общество
В Госдуме предложили ввести квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий
Мир
РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м
Мир
В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров
Мир
Адвокат Гуцул допустил нахождение башкана под домашним арестом до марта 2026-го
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Экономика
Патрушев назвал Мурманскую область значимой для экономики РФ
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 14 мая
Мир
NYT узнала о признании израильскими военными угрозы массового голода в Газе
Мир
На 93 году жизни умер режиссер Роберт Бентон
Экономика
Путин поддержал антикризисный план спасения угольной отрасли
Мир
Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Культура
НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Спорт
«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина

Кардиолог назвал причины возникновения тромбов и способы вовремя их распознать

Кардиолог Лахмай: тромбозы часто приводят к инвалидности и гибели
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Science Photo Library
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По данным ВОЗ, около 70% населения планеты сталкивается с тромбозами. Ежегодно они становятся причиной гибели миллионов людей по всему миру и нередко приводят к инвалидности. Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай 14 мая рассказал «Известиям», почему возникают тромбы и как вовремя распознать эту опасную патологию.

Тромбообразование — это естественный процесс, позволяющий организму защититься от кровопотери. При повреждении кровеносных сосудов кровяной сгусток (тромб) закрывает место повреждения и тем самым предотвращает проникновение инфекции. Однако специалист предупредил, что при нарушении гемостаза (природный механизм свертывания крови) тромбы могут образовываться спонтанно, нарушая кровоснабжение органов и тканей.

«Наиболее часто у пациентов выявляют так называемые красные тромбы (образованы из красных клеток крови — тромбоцитов и эритроцитов). Особенность таких тромбов в том, что они появляются в глубоких и поверхностных венах с замедленным кровотоком и в момент наибольшей свертываемости крови», — объяснил специалист.

Он уточнил, что красные тромбы являются виновниками таких распространенных заболеваний, как варикоз и тромбофлебит, вызывающих воспалительные процессы в сосудах и их деформацию.

Еще один вид — белые тромбы, названные так из-за присутствия в их составе лейкоцитов. Такие тромбы, как объяснил сердечно-сосудистый хирург, формируются обычно в артериях головного мозга, сердечной мышцы, почек, легкого и венах конечностей. В них кровь движется с большой скоростью и огромным давлением. Иногда в крупных венах и артериях могут образоваться смешанные слоистые тромбы — они состоят из элементов белого и красного тромбов, часто в местах повреждений сосудов.

Тонкости ожирения: для детей с лишним весом хотят разрешить хирургические операции
Минздрав разработал новый стандарт оказания медпомощи

По словам врача, для пациентов особую опасность представляют отрыв тромбов и их перемещение по кровотоку. В таком подвижном состоянии они могут полностью перекрыть просвет сосудов и вызвать нарушения мозгового кровообращения, развитие инсультов, инфаркт миокарда и кишечника, острую почечную недостаточность, ишемию верхних и нижних конечностей, а в случае их образования в легочных артериях — тромбоэмболию.

Специалист подчеркнул, что образование тромбов в венах и артериях — жизнеугрожающее состояние. В зависимости от степени выраженности проблемы врачи применяют разные варианты терапии: лекарственные препараты (антикоагулянты и антиагреганты) или хирургическое вмешательство.

«Для оценки риска тромбоза и контроля за свертываемостью крови пациентам рекомендуется проходить ряд исследований. Ключевыми являются общий анализ крови, коагулограмма и анализы на факторы свертывания. Если у врачей есть подозрение на уже сформировавшийся тромб, пациентам дополнительно назначается ультразвуковое исследование сосудов», — резюмировал Лахмай.

Врач дополнил, что такой подход позволяет своевременно обнаружить проблему и принять необходимые меры для предотвращения опасных осложнений. Ранняя диагностика и контроль показателей крови являются важной частью профилактики тромбоза.

23 апреля врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала «Известиям» об опасных последствиях атеросклероза. По ее словам, атеросклероз может привести к инфаркту, инсульту и даже гангрене. Кроме того, первые сигналы заболевания не исключены и в 20–30 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025