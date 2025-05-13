Главу администрации Новочеркасска задержали в рамках расследования коррупции
Главу администрации города Новочеркасска в Ростовской области Юрия Лысенко во вторник, 13 мая, задержали в рамках расследования дела о коррупции.
Как сообщил источник «Известий», Лысенко подозревают в получении взятки. В данный момент в рамках расследования проводятся обыски.
Подробности уточняются. Официальной информации пока нет.
Дорогомиловский суд Москвы 30 апреля приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего замначальника специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили за получение взятки в особо крупном размере. По версии гособвинения, Даудашвили получал взятки за покровительство по службе от руководителя 36-го специального управления МЧС России по Алтайскому краю Виктора Великодного.