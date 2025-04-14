Ключ под бизнес: как семьи чиновников захватывают активы в регионах

Сразу в нескольких российских регионах властные элиты — например, семьи губернаторов — буквально оккупировали местный бизнес, выяснили «Известия». Чиновничьи кланы эпохи передела собственности десятилетиями разоряли предприятия и переводили бюджетные миллионы на счета своих компаний. Постсоветские элиты давно растеряли политическое влияние, но их бизнес-активы по-прежнему остаются у продолжателей семейных традиций. Один из последних таких случаев — история коммерческого успеха семьи экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина. Его многочисленные родственники управляли не только стройкомпаниями и агропредприятиями — под их крылом оказывались банки и благотворительные фонды. В том, как главы регионов «берут в свои руки» управление местным бизнесом и становятся фигурантами антикоррупционных уголовных дел, — в материале «Известий».

Чем известны губернатор Меркушкин и его семья

В Пензенском районном суде продолжается судебное разбирательство уголовного дела младшего сына экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина — Алексея. Сейчас здесь идут допросы свидетелей защиты. Бывшего министра целевых программ Мордовии и влиятельного в прошлом бизнесмена считают причастным к крупному мошенничеству, а также финансовым махинациям в банках, которые принадлежали его семейному клану.

Алексей Меркушкин Фото: РИА Новости/Юрий Глебов

По версии следствия, Меркушкин был бенефициаром Мордовпромстройбанка (МПСБ). В 2015 году Центробанк России назначил проверку МПСБ. Основной акцент делался на оценке кредитных рисков — регулятор заинтересовался, не выдает ли банк ничем не обеспеченные кредиты. Об этом в ходе допросов заявил кредитный аналитик Анатолий Баткеев, который руководил проверкой. Помимо этого, инспекторы выясняли, не завысил ли банк стоимость своих активов — например, недвижимости, которой владел.

— В ходе проверки были выявлены кредитный риск, нарушения по формированию капитала. Это основные нарушения, которые вспоминаются. Я сейчас уже плохо помню. Кредитный риск с недвижимостью и мобилизацией активов я помню, — пояснил он на заседании суда.

Итоги проверки грозили МПСБ отзывом лицензии. И тогда, по версии следствия, Алексей Меркушкин вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером этой организации передал взятку в размере более 7 млн рублей чиновнику Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка России Александру Тренькину. Сейчас он также проходит обвиняемым по этому делу.

Адвокат Меркушкина общаться с журналистами не хочет.

— Не*** меня снимать, я же сказал, — заявил он корреспонденту «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сам Николай Меркушкин и его многочисленные родственники свой первый капитал заработали на ваучерной приватизации, утверждает источник «Известий», знакомый с ходом расследования. Из «семейных» чековых инвестиционных фондов (ЧИФов) вырос благотворительный фонд «Созидание» — будущий инструмент для обогащения казны семейства, выяснили «Известия».

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), мордовский фонд «Созидание» в то время владел холдингами «МордовспиртЪ» (доля — 20%, ранее 100%) и «МордовАлкоПром» (доля — 100%), у обоих в распоряжении было по три предприятия. Также во владении «Созидания» находилось почти 20% акций крупнейшего в Мордовии банка — ОАО АКБ «Актив Банк». Там на начало 2011 года Александр Меркушкин (старший брат Николая Меркушкина) напрямую владел 29% акций и занимал пост председателя совета директоров.

Сам фонд «Созидание», как утверждает бывший зампред правительства Мордовии Александр Пыков, также контролировался Александром Меркушкиным.

— Он (фонд. — Ред.) возник после того, как в республике «приземлилась» группа компаний «ЮКОС», — сказал он «Известиям». — Там были такие деньги, причем и наличные, и безналичные, как угодно.

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Во время губернаторства Николая Меркушкина ЮКОС получил право на льготный режим налогообложения. На территории региона было зарегистрировано шесть компаний, аффилированных с ЮКОСом — через внутренние офшоры ими закупалась нефть у нескольких добывающих компаний по цене ниже рыночной. А затем продавалась на внешнем рынке с помощью кипрских и других офшоров уже по биржевым ценам.

По словам бывшего акционера «Актив Банка» Юнира Биктякова, оспорить решения главы республики не мог никто.

— Они прогоняли через Мордовию огромные объемы — объемы от продаж своих товаров, огромные льготы, — отметил он. — Там около 300–400 млрд.

Часть из них, считает следствие, в итоге осела в недрах фонда «Созидание», который заключал инвестиционные соглашения с ключевыми госпредприятиями.

Как работала схема клана Меркушкиных

После этого в Мордовии формируется несколько крупных холдингов. Владельцем агропромышленного объединения МАПО становится старший сын губернатора Александр Меркушкин. Кондитерская фабрика «Ламзурь» и сырный завод достаются младшему сыну Алексею. «Мордовнефть» и «СДС управление строительством» — Валентине Андрюшкиной (сестре жены Николая Меркушкина), сыродельный комбинат «Ичалковский» — еще одной сестре, Раисе Тутуркиной. Наконец, Александру Меркушкину — старшему брату Николая — достается крупнейший строительный холдинг «Саранскстройинвест».

По словам бывшего акционера «Актив Банка», владельцы довели его до банкротства. Подделывали отчетность, выводили капитал — это подтвердила и проверка ЦБ. Нет больше и фабрики «Ламзурь», другого актива Алексея Меркушкина.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На сыродельном комбинате «Ичалковский», которым в разное время владели родственники жены Николая Меркушкина, текучка кадров. Здание со всех сторон оклеено объявлениями о трудоустройстве. Но работать тут никто не хочет — условия невыносимые. Нет даже оклада.

— Везде тарифная ставка, — сказали «Известиям» в отделе кадров. — У нас везде «сделка»: от рейсов, километража. Всё зависит от того, сколько цех выработает.

Родословная коммерческого древа Меркушкиных ведет к его внуку Антону Мачину. Он и сейчас владеет несколькими крупнейшими агрохолдингами. Выручка только одного — около 700 млн рублей. Также предприниматель владеет строительным бизнесом, компанией «Саранскстройинвест». Он перешел ему по наследству — от старшего брата Николая Меркушкина, Александра.

Монополист «Саранскстройинвест» застраивает Саранск — сейчас, в частности, в городе разгорелся скандал вокруг жилищного комплекса «Гратион», где застройщик не построил школу и детский сад. Людям обещали построить фактически новый район со всей инфраструктурой, однако этого так и не произошло.

Почти 40 многоэтажек, тысяча жителей и ни одной школы поблизости. Та, до которой можно добраться, уже переполнена. Она рассчитана на 900 учеников, а их 2,5 тыс.

— Мы ждали, что нас все-таки не обманут, потому что было очень много рекламы, — рассказала председатель ТСЖ Наталья Тужилкина. — Когда покупали квартиры, у всех осталось в памяти (у нас даже есть фотографии): в то время был Меркушкин Александр Иванович, он сидит в кресле, и у него сзади план микрорайона со школой, детским садиком и стадионом.

В здании офиса «Саранскстройинвеста» расположилась клиника «Вита Мед». Она принадлежит матери Антона Мачина — Елене. У нее также есть гостиница в центре города, самый дешевый номер стоит 7,5 тыс. рублей. А вот сама Елена Мачина вышла замуж и уехала жить в Лондон.

Вид на стадион «Мордовия Арена» Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Кстати, регулярные поездки в Лондон — отдельная страница биографии Николая Меркушкина. В базе офшорных документов можно найти компанию «Мордовпромстрой». В числе ее учредителей указан Александр Меркушкин, в счете на Виргинских островах — человек со схожим именем и адресом его близкого друга, экс-главы самарского минстроя Алексея Гришина. По имеющейся информации, на двоих они владели компанией «Инвест Альянс» и фабрикой «Ламзурь».

Вместе с сыном губернатора он брался за стадион «Юбилейный» в Саранске — его решили строить в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы». С 2011-го по 2015-й контракт на сумму 1 млрд 636 млн 163 тыс. 474 рубля был заключен с ООО «СДС-Управление строительства», учредителями компании были Гришин и Меркушкин. Сейчас эта организация — банкрот. Для справки: за 11 лет на возведение объекта ушло 5,5 млрд рублей.

Гришин же забросил стройку и уехал в соседнюю Самару, должность министра строительства области он получил в 2012 году, вскоре после назначения губернатором Николая Меркушкина. Семейный подряд сразу начал активно «осваивать» местный бизнес.

Построенная к чемпионату мира 2018 года «Самара Арена» — гордость региона, которая должна была стать личным достижением Меркушкина — оказалась в числе главных провалов губернатора и привела его к отставке. Стоимость объекта — 22 млрд рублей. Еще во время строительства Ростехнадзор выявил более 800 дефектов, следует из официального ответа ведомства на запрос «Известий».

Вид на стадион «Самара Арена» Фото: ТАСС/Егор Алеев

Согласно данным базы СПАРК, крупным поставщиком цемента для строительства стадиона была компания «МордовЦемент». Ее руководители Александр Меркушкин и Сергей Меркушкин — уже упоминавшийся родной брат, а также племянник главы региона.

Одним из главных планов было завести на рынок как можно больше мордовских компаний — при Меркушкине обанкротились сразу три птицефабрики. Губернатор пообещал построить одну, но Сергиевская птицефабрика в селе Калиновка Самарской области так и осталась долгостроем. Сейчас здесь пустой ангар с железными и бетонными перекрытиями, нет даже крыши. При этом на строительство птицефабрики, по данным властей региона, потратили из бюджета 4 млрд рублей.

А в самарских магазинах сейчас торгуют саранской продукцией — например, той самой «Атемарской птицефабрики», которой владел брат губернатора.

В каких регионах чиновники взяли под крыло бизнес

Меркушкины — не единственная семья чиновников, которые захватывали бизнес доверенных им регионов. Так, например, осужденный на 12 лет в январе 2024 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще в нулевые создал в регионе бизнес-империю. Старшему сыну достались недвижимость и энергетика. Младшему — крупнейшая в регионе сеть ритуальных агентств.

Сферы деятельности компаний старшего сына Александра в разное время варьировались от похоронного бизнеса и торговли недвижимостью до производства электроэнергии. Сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ, на него оформлены доли в двух юрлицах: компании «Алеф», учрежденной для «покупки и продажи собственного недвижимого имущества», и «Энергоцентра «Пенза», специализирующегося на продаже электроэнергии.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также, согласно данным СПАРК, в годы, когда Иван Белозерцев был еще главой Пензы, его сын Александр вместе с мамой Раисой уже владел похоронной фирмой «Харон». Но после появившихся в СМИ скандальных обвинений в монополизации рынка ритуальных услуг «Харон» сменил собственника.

В 2021 году, как сообщил источник «Известий» со ссылкой на данные ЕГРН, Александр владел в Пензе 12 объектами общей кадастровой стоимостью около 30 млн рублей, в том числе зданием пензенской стоматологической поликлиники. У его жены в собственности было 17 нежилых помещений, три земельных участка и четыре квартиры.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Младший сын губернатора Данила, по данным базы «Руспрофайл», значится руководителем и соучредителем сразу пяти юрлиц: ООО «АЛ» (автостоянки), «Пензамаркет» (реклама), «Радио Станция» (радиовещание), «Санликоавто» (автомойка) и УК «Даблби» (деятельность головных офисов).

Сам же губернатор, по версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020-го через посредников получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля деньги и имущество на 30 млн рублей — за заключение госконтрактов на поставку медикаментов, а также за общее покровительство в ведении бизнеса в регионе.

Еще один пример — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Основа бизнеса его семьи — пищевая промышленность. Свою карьеру он начинал с поста директора челябинского хлебокомбината № 1. Также в 1990-е он получил контроль над челябинской макаронной фабрикой, в результате слияния которой с Сосновским КХП была основана компания «Макфа».

Согласно открытым данным, список предприятий Юревичей внушителен. Помимо макаронных фабрик, это и торговые комплексы, отель, кинотеатры, предприятия ЖКХ, автомобильные сервисы, агробизнес, предприятия рынка газоснабжения; через «Макфу» под их контролем оказалось более 50% того же ОАО «Челябинскоблгаз».

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Под уголовным преследованием экс-губернатор находится с 20 марта 2017 года. Тогда Юревичу заочно предъявили обвинения по другим делам. Его обвиняют в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По версии следствия, Юревич, будучи главой Челябинской области, получил взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн рублей, а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Обвинение Юревичу предъявили уже заочно — к этому моменту он через Израиль сбежал в Великобританию.

А в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска принял решение в пользу национализации АО «Макфа».

Адвокат Юревичей заявила «Известиям», что требования Генпрокуратуры незаконны и необоснованны.

— Генеральная прокуратура пытается представить семью Юревичей и компании, которые привлекли в качестве ответчиков, как некий преступный синдикат, — указала она.

Почему коррупция не побеждена до сих пор

Клановость — это естественное состояние некоторых чиновников, заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Наша экономика не может себе позволить роскошь массового грабежа чиновниками, — сказал он «Известиям». — Потому что чиновник способен украсть значительно больше, чем обычный гражданин. Поэтому мы должны за этим следить, иначе просто не хватит экономики. Они такие ребята веселые, что съедят ее целиком. Они просто по-другому жить не могут.

По его словам, например, с Николаем Меркушкиным он познакомился, будучи советником аппарата полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.

— Он был довольно обаятельным человеком, когда хотел, — отметил Дмитрий Журавлев. — Очень неглупым, но очень сильно завязанным на интересах своей семьи, для него клановость — естественное состояние личности. Он был весьма ограниченным с точки зрения всего, что выходило за рамки интересов семьи.

Фактически родственники губернатора банкротили предприятия, выводили оттуда средства, считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вот эти средства и были их прибылью, а не рентабельная работа самих предприятий, — отметил он. — Они пополняют казну своей семьи и делают это с огромным удовольствием. Я так понимаю, если ЦБ сейчас взялся за проверку финансовой системы, то следующим шагом будет комплексная проверка всей экономики.

За последние годы в России было сделано немало шагов для повышения прозрачности государственного управления и искоренения причин коррупции, напомнил управляющий партнер ЮК «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

— Введены обязательные декларации о доходах и расходах для государственных служащих, усилен контроль за государственными закупками, внедряются цифровые технологии, снижающие возможности для коррупционных действий, — указал он.

По его словам, работу, предупреждающую хищения и коррупцию, безусловно, необходимо продолжать и усиливать, сочетая ее с совершенствованием законодательных мер противодействия.