Криминальные смены: за что судят сына экс-главы Мордовии

Мошенничество, дача взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями — такой комплект обвинений собрал бывший министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. Его дело рассматривается сейчас в Пензенском суде. В частности, следствие полагает, что Меркушкин дал взятку в 7 млн рублей руководителю мордовского отделения ЦБ Александру Теренькину. В ответ тот должен был отозвать итоги инспекции, которые грозили лишением лицензии «Мордовпромстройбанку». Кроме того, по версии следствия, обвиняемый по завышенной в пять раз цене продал в собственность республики здание местного экспоцентра и выводил средства из «Актив-банка». Ущерб одному только региональному бюджету оценивается в 216 млн. рублей, а дыра в капитале «Актив-банка» составила 1,6 млрд. Подробности уголовного дела — в материале «Известий».

В чем обвиняют Алексея Меркушкина

Первомайский районный суд Пензы 8 апреля провел допрос свидетелей стороны защиты по делу бывшего министра целевых программ Мордовии, сына экс-губернатора Мордовии и Самарской области, Алексея Меркушкина. Экс-чиновника и влиятельного в прошлом бизнесмена считают причастным к крупному мошенничеству, а также финансовым махинациям в банках, которые принадлежали этому семейному клану.

Интересы и связи семьи в регионе оказались столь обширны, что дело даже передали на рассмотрение в другой регион. Изначально оно должно было рассматриваться в Ленинском райсуде Саранска, но один из его фигурантов оказался родственником судьи. В итоге разбирательство проходит в Пензе.

Справка «Известий» Алексей Меркушкин — младший сын бывшего губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина. Он родился в июне 1978 года в Саранске. В 2000 году получил диплом Мордовского госуниверситета по специальности «юриспруденция», в 2004 году окончил Плехановскую академию, защитив диссертацию и получив степень кандидата экономических наук. Во время работы в правительстве Мордовии отвечал, в том числе, за подготовку региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Меркушкина задержали в мае 2021 года в московском аэропорту Шереметьево, экс-чиновник собирался лететь в Минск. С тех пор он находится в СИЗО. Помимо Меркушкина, в деле фигурируют бывший генеральный директор ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» Михаил Амутнов, экс-зампред правительства Мордовии Владимир Мазов, и бывший управляющий отделением Национального банка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка России Александр Теренькин.

Взятка представителю Центробанка

В деле несколько эпизодов. Первый касается обвинения в даче взятки.

— Меркушкина-младшего подозревают в даче взятки начальнику мордовского отделения Центробанка за непринятие мер в отношении одного из коммерческих банков, бенефициаром которого он являлся ранее, — рассказывал источник «Известий», знакомый с ситуацией.

По версии следствия, дело обстояло так. Меркушкин был бенефициаром «Мордовпромстройбанка» (МПСБ). В 2015 году Центробанк России назначил проверку МПСБ. Основной акцент делался на оценке кредитных рисков — проще говоря, не выдает ли банк ничем не обеспеченные кредиты. Об этом в ходе допросов заявил Анатолий Баткеев, который руководил проверкой. Помимо этого, инспекторы выясняли, не завысил ли банк стоимость своих активов — например, недвижимости, которой он владел.

— В ходе проверки был выявлен кредитный риск, — пояснил Баткаев и на заседании суда 8 апреля. — Нарушения по формированию капитала. Это основные нарушения, которые вспоминаются. Я сейчас уже плохо помню. Кредитный риск с недвижимостью и мобилизацией активов я помню.

Итоги проверки грозили МПСБ отзывом лицензии. И тогда, по версии следствия, Алексей Меркушкин вместе с председателем Совета директоров банка и еще одним акционером этой организации, передал взятку в размере более 7 млн рублей чиновнику Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка России Александру Теренькину.

Следователи считают, что взятка была замаскирована под выкуп по явно завышенной цене акций кондитерской фабрики «Ламзурь», которыми владел Теренькин. В ответ от должен был отозвать предписания по итогам инспекционной проверки банка. То есть, по сути, скрыть от руководства Центробанка факты выдачи необеспеченных кредитов и завышения стоимости активов.

Вывод средств из «Актив – банка»

В дальнейшем «Мордовпромстройбанк» был поглощен другим кредитным учреждением — «Актив-банком». Но это было похоже на своеобразную внутрисемейную сделку, потому что обеими структурами по сути владели и руководили одни и те же люди, родственники экс-главы Мордовии Николая Меркушкина. А именно, его старший сын Александр, младший — Алексей, свояченица Валентина Андрюшкина и ее сестра Раиса Тутуркина.

Семья распоряжалась средствами вкладчиков этого банка по своему усмотрению, заявил «Известиям» бывший зампред правительства Мордовии Александр Пыков.

— В данном случае нет никакой хитрости финансовой, экономической, — сказал он. — Просто тупо, как в магазине: дай мне деньги, я заберу их и как-то спрячу, и всё обойдется без каких-то сложностей. И в офшоры выводились, и прямым образом в качестве получения каких-то кредитных ресурсов и так далее.

Бывший акционер «Актив-банка» Юрий Биктяков отошел от дел еще в 2010-м и сейчас понял: его бывшие компаньоны подделывали отчетность.

— [В Центробанк предоставлялись] неправильные отчетные данные, скрывалась реальная прибыль, реальные активы. То есть, всё делалось с нарушениями. В пользу интересантов, которые были учредителями банка, — пояснил он.

В частности, средства могли выводится в качестве займов той же кондитерской фабрике «Ламзурь» (у Алексея Меркушкина было 45% акций фабрики, еще один пакет принадлежал Валентине Андрюшкиной — сестре жены Николая Меркушкина). Предприятие, кстати, набрало столько кредитов, что в 2021 году было признано банкротом.

В июне 2021 года Банк России отозвал лицензию у «Актив-банка». Как пояснил регулятор, банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, по данным ЦБ кредитное учреждение допускало неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нанесенный ущерб после отзывали лицензии у «Актив-банка» был оценен в 1,6 млрд рублей.

Продажа «Мордовэкспоцентра»

Еще один эпизод уголовного дела против Меркушкина относится в 2015–2019 годам. Тогда в собственности «Мордовпромстройбанка» находился выставочный комплекс «Мордовэкспоцентр». Так как объект был непрофильным активом, банк решил его продать. Именно в процессе продажи, по версии следствия, и случился факт мошенничества.

По оценке Следственного управления СК по Мордовии, рыночная цена комплекса составляла порядка 54 млн. рублей. Но руководство МПСБ заказало экспертизу, которая оценила здание в 271 млн рублей. Тут же нашелся и покупатель — ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», собственником которой является правительство региона. Именно эта структура и купила у банка выставочный комплекс.

— Цена объекта была завышена. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, определена в размере 271 миллиона рублей. Но рыночная цена была немногим более 54 миллионов рублей, — сообщали в Следственном управлении СК по Мордовии.

Кстати, купленная втридорога собственность сейчас не используется и потихоньку разваливается. В павильонах — мусор и грязь, здание частично обвалилось, убедился корреспондент «Известий».

Из-за этой сделки, помимо Алексея Меркушкина обдим из обвиняемых по делу проходит Михаил Амутнов, который в то время руководил «Корпорацией развития Республики Мордовия».

Что грозит обвиняемым

Экономист Алексей Родин в беседе с «Известями» отметил, что в основе этого уголовного дела — довольно известные схемы. Вывод активов из банков, компаний, и их последующее банкротство практиковалось давно.

— Можно вспомнить, как еще в середине XIX века бенефициары Скопинского городского общественного банка взяли от населения порядка 4 миллионов рублей и через кредиты вывели их на своих друзей, родственников, знакомых, — напомнил он историю первой российской финансовой пирамиды.

Алексею Меркушкину грозит длительный срок заключения, если обвинение по всем пунктам будет доказано, отметил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— При слиянии трех составов ему грозит около 15 лет лишения свободы, — указал эксперт.

Однако итоговый приговор остается на усмотрении судьи.