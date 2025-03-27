Продуктовый отбор: что грозит основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу

Главе холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и его бывшему генеральному директору Максиму Басову грозит до десяти лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, считают юристы. Миллиардера и экс-менеджера его холдинга задержали 26 марта. В тот же день им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщил источник «Известий» и подтвердил адвокат Басова Роман Кожура. Не исключено, что дело связано с возможным выводом за границу средств через кипрскую компанию ROS AGRO PLC, предположили собеседники издания. Помимо этого, поводом для расследования может стать факт недружественного поглощения компанией «Русагро» холдинга «Агро Белогорье», не исключают источники. Подробности дела — в материале «Известий».

В чем обвиняют главу «Русагро»

Основателю холдинга «Русагро», бывшему сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову 26 марта предъявили обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Эту информацию позднее подтвердил адвокат Басова Роман Кожура.

В офисах компании в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове прошли обыски.

Согласно данным СПАРК, Владимир Мошкович сейчас является руководителем кипрской Granada capital CY Ltd. Именно она держит долю более чем 50% в другой компании — ROS AGRO PLC. Именно ROS AGRO PLC принадлежит контрольный пакет акций ПАО «Группа «Росагро», и уже она — фактически основной владелец ООО «Группа компаний «Русагро». Ее гендиректор — Тимур Липатов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Днем 26 марта источник «Известий» сообщал, что Тимур Липатов также задержан и препровожден на допрос. Однако на данный момент его процессуальный статус неизвестен. А ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мошковичу и Басову Мещанский суд Москвы рассмотрит 27 марта.

Холдинг «Русагро» — крупнейший в РФ поставщик масла, сахара, мяса с выручкой 71 млрд рублей (последние известные данные за 2023 год). Ему принадлежат, в частности, такие бренды, как «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe, тростниковый сахар «Брауни», крупы «Теплые традиции».

«Сегодня, 26.03.25, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать всё необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — сообщила пресс-служба «Русагро».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Там заверили, что деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

«Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах», — добавили там.

Несмотря на задержание владельца и топ-менеджера «Русагро», крупнейшие торговые сети не ожидают никаких перебоев в поставках продукции холдинга, сообщили они «Известиям».

С мая 2006-го по декабрь 2014-го Вадим Мошкович был членом Совета Федерации от Белгородской области. Кроме того, Мошкович владеет крупной строительной компанией Level Group, в портфеле которой более 1 млн кв. м недвижимости. Компания фокусируется на строительстве жилья в пределах старой Москвы. Его состояние оценивается более чем в $2 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2022 году Евросоюз ввел санкции в отношении Мошковича. После этого предприниматель уменьшил свою долю в «Русагро», опустив ее ниже 50%, и покинул пост в совете директоров компании. Попытка бизнесмена оспорить персональные ограничения окончилась неудачей: в 2023 году Европейский суд отклонил его иск.

В письме, направленном в Европейский суд, указывалось, что владелец компании «Русагро» признал использование механизмов для минимизации налоговых отчислений, в результате чего его предприятия практически не вносят вклад в бюджет России. Бизнесмен утверждал, что по этой причине его деятельность не оказывает значительного влияния на экономику страны, что, по его мнению, должно послужить основанием для снятия с него европейских санкций.

В 2024 году власти Кипра аннулировали гражданство Мошковича, полученное по программе «золотого паспорта», — для бизнесменов, инвестировавших в экономику страны.

Максим Басов работал в КБ Ситибанк, ИБ «Ренессанс капитал», компаниях «Маккинзи», «Северсталь», «Интерпайп». В 2006−2009 годах возглавлял холдинговую компанию «Металлоинвест». В апреле 2011 года под его руководством холдинговая компания ROS AGRO PLC успешно разместилась на Лондонской фондовой бирже. В июне 2024 года занял пост гендиректора Gloria Jeans, но спустя полгода покинул его.

С чем связано уголовное дело

В апреле 2024 года Министерство юстиции России анализировало обращение депутатов Госдумы относительно возможного признания Вадима Мошковича иностранным агентом, писали «Известия». Обращение в министерство направили депутаты Анатолий Грешневиков, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Олег Нилов.

Они обращали внимание на то, что управляющая компания группы «Русагро» — ROS AGRO PLC — до сих пор зарегистрирована на Кипре, который классифицируется как страна недружественная России. Они подчеркивали, что «Русагро» является ключевым игроком в сфере продовольственной безопасности страны.

— Написали соответствующее письмо, потому что это достаточно известный олигарх, который сделал достаточно много заявлений, которые можно трактовать как антироссийские. Но у него всё хорошо, у него всё прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры, — пояснял тогда редакции Михаил Делягин.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Орлов

По его словам, если человек имеет офшор и управляет российским бизнесом через него, то он зависит от контролирующих этот офшор, а именно от западных спецслужб. В Минюсте подчеркнули, что при наличии сведений, подтверждающих факт того, что лицо находится под иностранным влиянием, будет рассмотрен вопрос о его включении в соответствующий реестр.

Всего сейчас Вадим Мошкович участвует в десяти организациях, следует из данных «Руспрофайла».

Поскольку одновременно с Вадимом Мошковичем задержан и Максим Басов, то, вероятно, претензии у правоохранителей к ним возникли в связи с деятельностью предприятий группы компаний «Русагро», предположил судебный юрист Илья Васильчук.

— Из последних больших судебных дел, в которых фигурировало «Русагро», это дело о банкротстве ООО «Волжский терминал», а также весьма интересное дело которое рассматривалось в закрытом режиме с участием ПАО «Группа «Русагро» и Вадима Мошковича по иску Минсельхоза к ROS AGRO PLC. В любом случае, имея столь огромный бизнес, как у этих предпринимателей, очень легко оступиться и совершить преступление, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В частности, по сведениям юриста, последнее дело было связано с приостановлением осуществления иностранной холдинговой компанией ROS AGRO PLC корпоративных прав, вытекающих из участия в экономически значимой организации — ПАО «Группа «Русагро».

— Возможно, судом был установлен факт вывода части доходов от деятельности «Русагро» за границу, — полагает он.

Санкции, предусмотренные по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей , сказал эксперт.

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов предположил, что поводом для ареста могло стать и дело о «захвате» компании «Агро Белогорье». В 2019 году группа компаний «Русагро» приобрела 22,5% акций «Агро Белогорья». А в 2024 году после серии судебных процессов «Русагро» поглотило этот агрохолдинг. В СМИ тогда сообщалось о возможном давлении на владельцев компании «Агро Белогорье» с целью заставить их отказаться от своих активов или добиться их последующего принудительного исключения из состава участников, рассказал Владимир Кузнецов.