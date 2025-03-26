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Суммы да дело: в Москве арестован основатель Русагро Вадим Мошкович

Предварительно, миллиардер и его сообщник проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве, сообщил источник «Известий». В офисах компании проходят обыски. Подробнее — в материале «Известий».

За что задержали основателя Русагро Вадима Мошковича

Днем в среду, 26 марта, в Москве был задержан основатель агропромышленного холдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области миллиардер Вадим Мошкович. Вместе с ним под стражу взяли генерального директора предприятия Тимура Липатова, передает Telegram-канал «112».

Предварительно, миллиардер и его сообщник проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном захвате земель. В настоящее время их допрашивают.

тарп
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В офисах компании в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове проходят обыски, предварительно, связанные уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительном сговору).

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Официальных комментариев от представителей компании и бизнесмена на данный момент не поступало. Акции «Русагро» упали на 19,5% после сообщений о задержании основателя компании.

Кто такой Вадим Мошкович и компания Русагро

Вадим Мошкович с 2006 по 2014 год был сенатором от Белгородской области, помимо «Русагро» владеет крупной строительной компанией Level Group. Его состояние оценивается более чем в $2 млрд.

В 2022 году он попал под санкции стран Запада. При этом в 2024 году группа депутатов предлагала Минюсту признать Мошковича иноагентом из-за серии его антироссийских заявлений. Кроме того, по мнению парламентариев, бизнесмен управлял активами через офшоры и находился под влиянием западных спецслужб.

Доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Русагро» — один из мощнейших агрохолдингов страны, один из крупнейших отечественных производителей сахара. Компания была основана Мошковичем в 2004 году и находится под управлением кипрской организации Ros AGRO PLC.

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В холдинг входят бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe, тростниковый сахар «Брауни», крупы «Теплые традиции». Кроме того, 15 дочерних компаний холдинга производят свинину, молочные и жировые продукты, а также крупы.

Суд между Русагро и ГК «Агро-Белогорье»

В 2023 году «Русагро» и совладельцы белгородского холдинга «Агро-Белогорье» Владимир Зотов и Лариса Ковалева подписали соглашение о намерении объединить животноводческие активы. Однако стороны не смогли договориться о деталях, и сделка была остановлена. При этом «Русагро» обратилась с несколькими исками в судебные инстанции Белгородской области.

Суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Один из исков «Русагро» (обладавшей 22,5% долей «Агро-Белогорья») был подан к основному владельцу агрохолдинга Владимиру Зотову, в собственности которого 72,5% предприятия. Еще 5% принадлежат гендиректору Ларисе Ковалевой. Поводом к судебной тяжбе стал тот факт, что Зотов в 2023 году внес 25% своих долей в качестве вклада в имущество другой компании — «Русский металл».

В апреле 2024 года Арбитражный суд Белгородской области обязал основного собственника компании «Агро-Белогорье» Владимира Зотова передать в пользу «Русагро» 25% акций за 2,5 тыс. рублей.

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В деле было несколько спорных моментов, один из них — это цена передачи акций в 2,5 тыс. рублей. Данная стоимость — номинальная, и эта информация была доведена до суда. Согласно бухгалтерской отечности «Агро-Белогорья», стоимость активов общества составляет 16,4 млрд рублей.

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