Хождение за муку: взятку топ-менеджеру «Макфы» предложил поставщик зерна

Задержанный в Челябинске топ-менеджер «Макфы» Владлен Паршин собирался получить взятку в размере 16 млн рублей от компании — поставщика зерна за заключение договора купли-продажи в обход конкурсных процедур . Об этом рассказали «Известиям» в Следственном комитете. Правоохранительные органы узнали о договоренностях от самого взяткодателя. Суд в Челябинске арестовал Паршина на два месяца. СМИ называют его человеком бывшего владельца «Макфы» Михаила Юревича, который находится сейчас в международном розыске. О том, повлияет ли арест директора по закупкам на производство изделий популярной марки , — в материале «Известий».

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Владлен Паршин начал работать в «Макфе» при прежних собственниках, в СМИ его называют «человеком Юревича» , подразумевая, что последние годы он продолжал представлять в компании интересы опального экс-владельца . В мае прошлого года бывший депутат Госдумы и губернатор Челябинской области Михаил Юревич лишился всех своих активов по иску Генпрокуратуры, в том числе акций «Макфы».

Агентство AK&M включало Паршина в рейтинг лучших директоров по закупкам в России в 2016 и 2017 годах. До прихода в «Макфу» он успел поработать в правоохранительных органах, в частности, был замначальника оперативно-разыскной части № 4 (по противодействию коррупции и должностным преступлениям) ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

В пятницу, 28 февраля, суд в Челябинске арестовал Паршина по делу о покушении на получение взятки в размере 16 млн рублей «за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы». О его задержании в СК сообщили утром того же дня.

Как пояснили «Известиям» в Следственном комитете, 16 млн рублей предназначались Паршину от одной из компаний — поставщиков зерна за возможность заключить с «Макфой» договор купли-продажи.

— «Макфа» — очень большая компания, которая закупает зерно в огромных объемах. На рынке производителей серьезная конкуренция, и один из таких поставщиков был готов дать предприятию взятку, лишь бы «Макфа» купила зерно именно у него, — пояснили в СК.

При этом, добавили следователи, о продаже за взятку некачественного зерна речь не идет — качество было нормальное. Вопрос состоял именно в создании конкурентного преимущества и гарантиях на заключение договора купли-продажи .

Но, договорившись о взятке, поставщик зерна сам сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. По закону взяткодатель от уголовной ответственности в таком случае освобождается , пояснили в СК. Поэтому к ответственности привлечены только те, кто готовился получить деньг и, — сотрудники «Макфы».

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Паршина задержали в ходе оперативного эксперимента при передаче 1 млн рублей — это была первая часть суммы. Вместе с ним силовики задержали и двух его подчиненных — это начальник службы закупа зерна Иван Тофан и менеджер той же службы (последний, по версии следствия, выполнял роль посредника в передаче взятки).

Предполагаемой компанией-взяткодателем стало ООО «Агро-Капитал», сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Согласно базе данных Rusprofile, в настоящий момент существует больше десятка компаний с таким названием, но ни одна из них не зарегистрирована в Челябинской области.

Суд в Челябинске избрал Паршину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Справка «Известий» 8 мая 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства активов АО «Макфа» и 33 аффилированных с ней компаний стоимостью более 46 млрд рублей. В их числе — компании «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат и другие. Решение об изъятии активов принято из-за подозрений в коррупционном происхождении бизнеса. По мнению прокуратуры, бывшие владельцы «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич получали доходы незаконным путем. Иными словами — совмещали госслужбу и бизнес, что в РФ является коррупционным нарушением. В 2017 году Юревича и Белоусова обвинили в получении взятки в составе преступной группы, после чего они покинули Россию и сейчас находятся в розыске. До момента изъятия активов они продолжали контролировать бизнес в России через кипрские офшорные компании и ежегодно выводили за границу 2 млрд рублей — в Кипр и Великобританию, следует из иска Генпрокуратуры. В ноябре 2024 года Генпрокуратура подала к бывшим владельцам «Макфы», а также к их доверенным лицам и родственникам новый иск — о взыскании с них дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных компанией с 2002 по 2024 год, в сумме 19,7 млрд рублей. По мнению прокуратуры, это имущество было также получено коррупционным путем. В декабре того же года суд иск удовлетворил. В июне прошлого года глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о планирующейся продаже активов холдинга «Макфа». А в июле того же года «Макфа» перешла под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Повлияет ли арест на работу «Макфы»

«Макфа» — крупнейший потребитель зерна, а все его поставщики-производители, от больших до маленьких, заинтересованы в стабильном сбыте и контрактах на реализацию, рассказал «Известиям» экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

— Сегодня в России немного компаний, способных выкупить большое количество зерна, — отметил он. — Поэтому понятно, почему могла появиться эта взятка. Думаю, что на работе компании эта ситуация не скажется, поскольку она никак не затрагивает технологические процессы . Если сейчас компания работает, значит, у них есть и поставщики, и сбыт.

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Ранее Леонид Холод назвал решение суда о национализации активов «Макфы» беспрецедентным для пищевой отрасли.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также считает, что уголовное дело никак не повлияет ни на работу предприятия, ни на рынок макаронных изделий. По его словам, решение о национализации было принято еще в прошлом году, поэтому эксперт считает, что главное в этом деле вопрос коррупции, а не производства .

«Известия» запросили АО «Макфа» о том, как отразится задержание Паршина на деятельности предприятия.

Что грозит Владлену Паршину

— Максимальное наказание за получение взятки в особо крупном размере — 15 лет лишения свободы , — пояснила «Известиям» адвокат, член «Женской ассоциации Сколково» Анастасия Расторгуева. — А раз речь идет о покушении на ее получение, а не о самом получении, то максимальное наказание может составить три четверти от этого срока.

Она отметила, что если сейчас действия Паршина расценили как взятку, то до национализации это было бы злоупотребление полномочиями — с наказанием от четырех до десяти лет.

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

У юрлиц с единственным акционером в лице государства добавляется больше норм законодательства, которые они должны соблюдать, добавила Анастасия Расторгуева. В частности, это нормы антимонопольного законодательства.