Козырный вуз: как зарплаты преподавателей оказываются в кармане ректора

Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину арестовали за хищение бюджетных средств. В течение нескольких лет она присваивала себе часть начисляемых сотрудникам вуза повышенных зарплат и премий. Схема оказывается распространена в самых разных бюджетных учреждениях — уголовные дела по этому же основанию возбуждались ранее и в медучреждениях, и в детских садах в разных регионах России. Почему этот сценарий работает, разбирались «Известия».

Как ректор получала деньги сотрудников вуза

После задержания появилась версия, что Наталья Ильина зарабатывала благодаря трудоустройству «мертвых душ» — через сотрудника, который ни разу не появился на работе, она присвоила 10 млн рублей. Еще один источник заработка ректора, по версии следствия, — повышенные зарплаты сотрудников вуза, «излишки» от которых она забирала себе.

О схеме, по которой руководитель бюджетного учреждения забирает в свой карман часть зарплаты сотрудников, «Известия» недавно писали — в контексте дел в детсадах в Ейском районе и роддоме в Орловской области. В орловском медучреждении главврач подписывала приказы о выплате стимулирующих премий сотрудникам, которые потом передавались ей и главному бухгалтеру уже в качестве взяток. В детсаду заведующая также требовала вернуть часть стимулирующих выплат наличными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Были подобные дела и ранее, и всякий раз руководителю бюджетного учреждения сотрудники, фактически, сами несли свои «лишние» деньги. Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов подчеркивает, что провести такое повышение зарплат сотрудников, не уведомляя об этом их самих, фактически невозможно.

— Скорее всего, работнику прямо предлагалось поднять зарплату, но с условием возврата какой-то ее части, — сказал он «Известиям». — И это показывает, насколько преподаватели могли быть запуганы, раз такая схема оказалась возможной.

Как еще могут наживаться на выплатах преподавателям

Андроник Арутюнов отмечает, что не удивится, если такая схема работает и в других региональных вузах. Причем деньги по требованию могут возвращать не только преподаватели.

— Очень распространена история, когда студентам выделяют так называемую материальную помощь и предлагают ее отдать целиком или частично кому-то из руководства вуза , — рассказал эксперт. — Обычно это объясняется тем, что требуется что-нибудь купить для нужд университета, но нельзя провести по другой статье расходов. Иногда мошенническая схема вовсе никак не камуфлируется.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко подтвердил «Известиям», что студенты часто делятся подобными историями, когда материальную помощь выдают с условием возврата. Иногда это делается в «благих» целях — таким образом выделяют деньги на другие нужды студентов или университета, но, подчеркивает Олег Цапко, и в этом случае нельзя поддерживать подобные схемы.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Проблема во всей этой истории, что официальных жалоб никто не пишет и вряд ли их будет писать, если это не станет массовой практикой. Студенты понимают, что им завтра учиться в этом вузе, — сказал он «Известиям».

Впрочем, прецеденты были: в 2022 году двух сотрудниц Мурманского арктического государственного университета осудили за мошенничество с выплатами материальной помощи для студентов, в 2023 году выяснилось, что в Мичуринском государственном аграрном университете руководство профсоюза таким образом похитило около 36 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна схема заработка вузов на выплатах преподавателям — это попытки «монетизировать» курсы повышения квалификации. «Известиям» рассказывали как минимум об одном таком случае в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина , в котором сейчас возбуждены уголовные дела по другим основаниям. Сотрудник этого вуза пояснял, что в марте 2024 года преподаватели заставляли работников проходить платные курсы повышения квалификации и переподготовки по программе «Интернет-ресурсы и цифровые инструменты в изучении европейских и восточных языков». Курсы стоили 20 тыс. рублей, а выплатить их необходимо было из премий, начисленных сотрудникам незадолго до их начала.

Близкие к руководству вуза сотрудники в разговорах с преподавателями называли эту схему зарабатыванием денег и бухгалтерскими махинациями. Также в распоряжении «Известий» имеется запись разговора, где один из проректоров Елецкого госуниверситета подчеркивает: «Всех предупреждали, всех обзванивали, чтобы деньги не тратили, это на курсы». На вопрос, принудительные эти курсы или добровольные, проректор ответила: «Можете их не проходить, но как вы потом будете работать?»

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Андроник Арутюнов отмечает, что в небольших городах существует проблема зависимости преподавателя от руководства вуза: человек боится лишиться работы, если не согласится на требование о возврате части денег руководству.

Таким образом, предполагали сотрудники Елецкого университета, деньги «прогоняли» через университет, чтобы отчитаться о заработке на курсах, о повышении зарплат сотрудников, а это уже открывало возможность увеличить размер реальных премий руководства вуза.

Что дает возможность забирать зарплаты сотрудников

Андроник Арутюнов объясняет: зарплата преподавателей вузов состоит из двух частей — оклад и надбавки. И надбавки регламентированы лишь частично.

— Ректору и главному бухгалтеру никто не может запретить назначить определенному преподавателю или сотруднику какую-либо премию, потому что сейчас в университетах в подавляющем большинстве все полномочия находятся в руках у одного человека — ректора, — сказал собеседник «Известиям». — Де-факто ученый совет не может его проконтролировать. Хотя бы по той простой причине, что ученый совет ректора не выбирает. Его назначает учредитель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова замечает, что у руководителей вузов больше возможностей, потому что у университетов значительнее доход от платных услуг, контроль за расходованием которого не такой строгий, как за бюджетными поступлениями.

— Основная проблема — в избыточных полномочиях директоров бюджетных учреждений и наличии стимулирующих выплат, то есть той части зарплаты, которая выплачивается «за достижения» и эффективную работу , — сказала она «Известиям». — В случае с педагогами обычно преобладают не слишком конкретные критерии, либо такие, чтобы можно было учителем манипулировать. Учителя очень часто жалуются на несправедливое и непрозрачное распределение стимулирующих выплат, на то, что они достаются в основном «приближенным» директора в обмен на лояльность.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Ольга Мирясова подтверждает, что и в школах есть практика возврата директору части стимулирующих выплат, однако их «скрывают все участники процесса» . Ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина Максим Хромченко отмечает, что руководители бюджетных учреждений пользуются молчанием сотрудников, которые боятся написать в правоохранительные органы, так как работа в таком учреждении может приносить единственный доход семье.

Адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Дмитрий Позин также отмечает, что прозрачные алгоритмы начисления стимулирующих выплат отсутствуют, а законодательство не содержит достаточных гарантий защиты прав сотрудников на объективное премирование.

Как решать проблему

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что проблему с мошенническими схемами может решить новая система оплаты труда бюджетников, параметры для педагогов и врачей уже готовы. Новшество будет протестировано в нескольких регионах.

— У руководителей бюджетных учреждений появятся другие механизмы начисления зарплат, а доля базового оклада вырастет, что, очевидно, закроет люфт для махинаций с премиями, — сказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Депутат Госдумы добавил, что сейчас, в принципе, стало больше дел о коррупции в бюджетных учреждениях, что свидетельствует об усилении контроля за государственными средствами и появлении новых антикоррупционных мер.

— Доказать махинации с премиями сложно: нужно заявление подчиненных, а они обычно умалчивают о таком. Но, когда возникает общественный резонанс и зарвавшиеся начальники оказываются за решеткой, люди четко улавливают сигнал, что закон на их стороне , — подчеркнул Анатолий Выборный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Дмитрий Позин считает, что помочь может создание по-настоящему независимых комиссий по распределению стимулирующих выплат, которые будут иметь четкие и прозрачные критерии премирования, исключающие субъективные решения .

В случае с университетами Андроник Арутюнов видит решение в том, чтобы вернуть им академическое самоуправление.