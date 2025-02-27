Большая перемена: возможно ли введение отработки для студентов-педагогов

В Республике Татарстан выступают за введение обязательных отработок для студентов, закончивших педагогические вузы, чтобы подтвердить свой диплом. Ранее с этим предложением уже неоднократно выступали и в регионах, и в Госдуме, а особенно активно на эту тему рассуждают применительно к выпускникам медвузов. Более того, вице-премьер правительства РФ Чернышенко заявил, что не возражает и против мягкого распределения бюджетников. Однако если Минздрав выступает за обязательную отработку для студентов медвузов, то в Минпросвещения высказались против такой меры для учителей. Подробнее — в материале «Известий».

До школы доходят 10%

С заявлением об обязательной отработке заместитель руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Республики Татарстан Светлана Захарова выступила на всероссийской конференции «Учи.ру».

По ее словам, из всех выпускников педагогических вузов по таким специальностям, как математика, физика, химия, до школы доходят лишь 10%. Статистику эту она назвала ужасающей. В Республике Татарстан считают главной проблемой для молодежи низкую заработную плату и предлагают несколько мер. Во-первых, грантовую поддержку на региональном уровне для учителей, воспитателей, педагогов среднего профессионального образования. Во-вторых, льготы при зачислении детей педагогов и воспитателей в те образовательные учреждения, где работают они сами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«И третий момент: всё-таки, наверное, нужно выйти с предложением об обязательной отработке, как у нас было ранее. Если бюджетный студент получил диплом педагога, необходимо отработать, подтвердить свой диплом », — заявила Светлана Захарова.

На прошлой неделе сообщалось, что школам и детсадам Татарстана не хватает более 2 тыс. учителей. При этом в вузах Республики по педагогическим направлениям подготовки обучаются около 18 тыс. студентов, а ежегодно выпускаются около 3,5 тыс. человек. Еще более тысячи специалистов выпускают семь педагогических колледжей.

Почему предложение об отработке актуально

Татарстан не первый выступает с таким предложением. В начале февраля в Госдуме зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко призвала ввести отработки для студентов-учителей, врачей, госслужащих и соцработников. С похожими предложениями выступали и другие регионы.

Особенно часто говорят об отработке в последнее время в контексте не учителей, а студентов-медиков. Эту идею отвергают в профсоюзе работников здравоохранения, но уже поддержали в комитете Госдумы по охране здоровья. За это выступает и Минздрав , что во вторник подтвердил министр Михаил Мурашко:

«На наш взгляд, сегодня поддержка, меры по увеличению объемов подготовки недостаточны. Нам нужно четко иметь меры по закреплению выпускников, по отработке по завершении образования для медицинских работников врачебного и среднего звена», — сказал он, указав на дефицит врачей в 23,3 тыс. человек и дефицит среднего медицинского персонала в 63 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одновременно на днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что «не видит ничего плохого в распределении» , но мягком, когда выпускник выбирает из нескольких направлений трудоустройства.

В то же время, у Минпросвещения другой взгляд на возможность какого бы то ни было распределения студентов-бюджетников после окончания вуза в школы: министерство выступило против такой идеи.

— Внедрение системы распределения <...> противоречит принципу свободы труда, установленному ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, — заявили «Известиям» в департаменте кадровой политики Минпросвещения РФ.

Подчеркивается, что это положение закреплено и в Трудовом кодексе РФ.

Альтернатива отработке — целевой набор. По данным министерства, в 2024 году на целевое обучение по педагогическим специальностям в вузы приняты более 4 тыс. человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В то же время, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская считает идею об отработке «важной» как для студентов, так и для работодателей: первые решат трудности с поиском работы, вторые — с недостатком кадров.

— Конечно, государству интересно, чтобы специалист, освоивший педагогическую квалификацию за счет бюджетных ассигнований, старался реализовать себя именно в своей области , — сказала она «Известиям». — Но в научном сообществе нет единой позиции по данному вопросу. Ряд ведущих ученых и ректоров вузов абсолютно верно утверждают, что с помощью принуждения нельзя получить сотрудника, который будет самоотверженно трудиться. Необходимо продолжать создавать условия для молодых специалистов.

Сколько студентов трудоустраиваются в школы

По данным департамента кадровой политики Министерства просвещения, общий процент трудоустройства выпускников по педагогическим программам высшего образования в среднем составляет 60–70%.

— Однако наблюдается незначительное снижение трудоустройства через один-три года после выпуска, — заметили в Минпросвещения.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров рассказал «Известиям», что в системе педагогического образования есть вузы, до 90% выпускников которых работают в школах, но одновременно есть и те, после которых педагогами устраиваются только 10–15%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Скорее, имеет смысл говорить о сохранности учителей — более 60% уходят из профессии в течение первых трех лет , — замечает эксперт. — Это значит, что при общем дефиците в 250 тыс. учителей в школы должны прийти более 750 тыс. человек, чтобы в горизонте закрыть имеющиеся вакансии. Это без учета естественной смены поколений. Иными словами, проблема стоит довольно остро.

Научный руководитель учебного центра Общероссийского профсоюза образования, кандидат педагогических наук Раис Загидуллин рассказал, что в последние несколько лет численность учителей ежегодно уменьшается в среднем на 6,2 тыс. человек, тогда как численность обучающихся более 10 лет подряд имеет тенденцию к росту на 2–2,6% ежегодно .

К чему приведет обязательная отработка

Олег Федоров считает, что, если выпускникам вменить в обязанность работу в школах, это может привести к серьезным негативным последствиям, в том числе этически сложным и способствующим коррупции.

Замдиректора Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ Президентской академии Айрат Сатдыков называет введение обязательной отработки простым решением, которое способно обернуться непредсказуемыми последствиями.

— Если в советское время институт обязательного распределения был составной частью общей системы функционирования системы образования и плановой экономики, то его точечное внедрение в современную школьную систему видится мало результативным, — сказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он указал, что в школу могут прийти отрабатывать свое образование немотивированные выпускники педвузов, что не принесет высоких результатов.

— Они не идут работать в школу по очевидным причинам: невысокая заработная плата, фактически отсутствие карьерного роста, высокая нагрузка на преподавателей и переработки, специфика работы с детьми и подростками, низкое качество школьного менеджмента и вообще менеджмента в образовании. Именно в силу нерешенности этих проблем вчерашние выпускники предпочитают работать, например, репетиторами, — сказал Айрат Сатдыков.

Об этом же говорит председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. Он считает, что обязательная отработка лишь «усугубит проблему», так как тогда и выпускники школ не пойдут учиться на педагогов.

— Сейчас людей с педагогическим образованием достаточно много, и их можно, условно, заманить в школу хорошей зарплатой и условиями труда , — сказал он «Известиям». — Если же введут такую обязанность, то и заманивать будет некого.

Как решать проблему

Раис Загидуллин отмечает, что сейчас, по крайней мере, удалось преодолеть негативную тенденцию, когда в образование шли от безысходности: профессию учителя в обществе признают скорее достойной, и наметился рост числа абитуриентов, поступающих на педагогические специальности.

Вместо отработки он предлагает использовать подходы, которые уже апробированы в отдельных вузах страны, когда необходимость «работы в школе» обусловлена спецификой образовательной программы.

— Есть опыт, согласно которому все виды учебных и производственных практик студента объединяются в единый период продолжительностью до одного года (с 1 сентября по 30 мая) . И это обязательный учебный компонент образовательной программы вуза перед сдачей аттестационных экзаменов и получением диплома, — сказал Раис Загидуллин. — Здесь нет отработки, но есть продуктивная работа по формированию и отработке необходимых профессиональных компетенций. Такой опыт на базе общеобразовательной организации может быть сопряжен с трудоустройством, а может протекать и без какого-либо оформления трудовых отношений с обучающимися.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На законодательном уровне такой практике ничего не мешает, отмечает представитель профсоюза работников здравоохранения. При этом, говорит Раис Загидуллин, она показывает очень высокий процент закрепления молодых специалистов в школе — более 75–80%.

Людмила Скаковская напомнила, что закон, дающий студентам последних курсов педагогических колледжей право официально работать в детсадах и начальных классах школы, вступил в силу в июле 2023 года, а ранее аналогичное право появилось у студентов педагогических вузов.