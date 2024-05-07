Занимайте места: трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек

В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек , подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас. За счет них можно решить проблему дефицита кадров, которая давит на российскую экономику , полагают эксперты. Что уже делают власти и какие еще способы насыщения рынка труда можно применять — в материале «Известий».

Сколько россиян можно привлечь на рынок труда

Недоиспользованная рабочая сила в РФ составляет около 5,6 млн человек . Об этом говорится в исследовании ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, опубликованном в журнале «Воспроизводство национального человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов». «Известия» изучили материал. В число трудовых резервов входят :

2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу);

0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время — менее четырех недель — находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);

2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут и не готовы приступить к работе в настоящий момент (например, студенты очных отделений или домохозяйки, которые сидят с детьми, а также пенсионеры).

При этом чем моложе группа незанятых в экономике граждан, тем меньше вероятность, что люди из ее состава в ближайшее время устроятся на работу .

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

«Молодежная группа желающих работать, но не ищущих и не готовых приступить к труду, наполовину состоит из учащихся очной формы обучения и еще на четверть — из лиц, ведущих домашнее хозяйство или отвечающих за уход за домом и детьми», — отмечается в исследовании РАН.

Реальный размер трудовых резервов может быть меньше за счет того, что часть россиян работают без оформления трудовых отношений , полагает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Еще одной важной составляющей недоиспользованной рабочей силы выступает неполная занятость , считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Люди могут работать лишь несколько часов в день по разным причинам — по инициативе начальства, по соглашению сторон или по желанию самого сотрудника. «Известия» направили запрос в Минтруд о том, как в ведомстве оценивают трудовые резервы в России.

Почему в России нехватка рабочих рук

Оценка незадействованной рабочей силы в 5,6 млн человек сопоставима с тем, сколько трудящихся недостает российской экономике . Как писали ранее «Известия», по оценкам РАН, в РФ не хватало 4,8 млн рабочих рук по итогам прошлого года.

Экономика России достаточно быстро восстанавливается: 2023-м ВВП вырос на 3,6%, в этом ожидается +2,8%. Поэтому в последние несколько лет в стране активно увеличивается и число открытых вакансий — сейчас их насчитывается порядка 2,3 млн (на одну вакансию может требоваться несколько сотрудников), оценил старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. Это сопоставимо с количеством безработных людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Существуют значительные региональные различия : самый высокий уровень безработицы — в республиках Северного Кавказа, тогда как наибольшая доля вакансий — в Москве и других крупных городах страны. Среди отраслей наибольший спрос на работников у организаций в сфере государственного управления, в обрабатывающей промышленности и торговле , — отметил Виктор Ляшок.

Часть россиян не может найти место из-за недостаточного опыта, знаний, возраста, отсутствия подходящих им вакансий, отметила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Структурная безработица сопровождается ростом квалификационной ямы — у части населения не хватает навыков, у другой они избыточные , подчеркнула эксперт.

Как справиться с дефицитом кадров

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главным вызовом для российской экономики. По данным ЦБ, к началу апреля доля предприятий, столкнувшихся с нехваткой рук, достигла 70% (в июле 2023-го этот показатель был 56%). По словам главы Минэка Максима Решетникова, дефицит кадров также выступает основным внутренним риском. До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек, оценила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Решение проблемы уже предложили на самом высоком уровне . В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о запуске нацпроекта «Кадры» . Он призван справиться с нехваткой специалистов в стране за счет того, что молодые люди будут получать актуальные навыки в рамках образовательных программ. Для этого школы и вузы должны работать в связке, привлекая работодателей.

Кроме того, запускается программа «Время героев» — она нужна, чтобы переобучать участников СВО для работы в органах власти на руководящих должностях.

Одним из главных направлений по сокращению численности недоиспользованной рабочей силы может стать снижение неформальной занятости , считает Фарида Мирзабалаева РЭУ им. Г.В. Плеханова. Например, самозанятые уже активно выходят из тени, указала она. По данным на март 2024-го, их почти 10 млн.

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Важным резервом остаются и работники старших возрастных групп — их переобучение также может способствовать сокращению дефицита кадров, добавила эксперт.