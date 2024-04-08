Есть только путь: как поменяется программа целевого обучения

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил, что главная проблема целевого обучения — отказ выпускников идти на работу туда, где их ждут. Он заявил, что сейчас профильные ведомства, для которых такой набор имеет большое значение, работают над решением вопроса. Что не устраивает студентов и какие меры предлагается ввести — в материале «Известий».

Сколько целевиков отказываются работать

«Проблема состоит в том, что перед выпуском по разным причинам выпускники меняют свою траекторию, — сказал Фальков в эфире «России 24». — И законодательство позволяет им принять такое решение и в установленном законом порядке расторгнуть договор, выплатив неустойку и так далее».

Он отметил, что причины такого решения у студентов самые разные: плохие условия труда, желание переехать в другой регион. Фальков также подчеркнул, что Минобрнауки решает эту проблему с Минпросвещения и с ведомствами в сферах сельского хозяйства и транспорта .

Согласно докладу правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования, в 2022 году за счет федерального бюджета на целевое обучение в вузах было зачислено почти 54 тыс. человек. Больше всего — на медицинские специальности, также много целевиков в педагогическом образовании и в сфере транспорта, особенно железнодорожного. При этом квота на целевое обучение регулярно растет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Проблема с отказом целевиков от трудоустройства после окончания вуза отражена только в докладе Минздрава: в медицинской отрасли в 2022 году не исполнили свои обязательства по договору почти 16% выпускников вузов — 1173 человека. Из них 68% отказались от трудоустройства, еще почти 25% не явились к заказчику для трудоустройства на момент сбора информации, 4,6% не прошли аккредитацию специалиста, 2,5% расторгли трудовой договор с работодателем. Только 0,34% не были трудоустроены по вине заказчика — это четыре человека.

Причиной Минздрав называл тот факт, что в нормативных правовых актах 2015–2016 годов, которые регламентировали вопросы целевого обучения, не предусматривалось жестких мер финансовой ответственности за неисполнение обязательств по договору.

«Это позволяло выпускникам расторгнуть договор о целевом обучении в одностороннем порядке без осуществления возврата денежных средств ввиду отсутствия финансовых обязательств перед заказчиком», — говорилось в докладе, выпущенном летом 2023 года. При этом подчеркивалось, что сейчас отношения в рамках договора о целевом обучении «регулируются усовершенствованным механизмом с усиленной ответственностью за неисполнение обязательств сторон договора».

В докладах Минтранса и Минпросвещения даются лишь общие цифры приема на целевое обучение (19,2 тыс. человек в 2022 году по специальностям транспортного комплекса и 69,2 тыс. человек по педагогическим специальностям), но не обозначается проблема отказа от трудоустройства. «Известия» направили запросы на этот счет в Минтранс, Минпросвещения и Минсельхоз.

Почему расторгают договор о целевом обучении

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчеркивает: выпускники, которые сейчас заканчивают обучение в рамках целевых договоров, поступали, когда действовала предыдущая редакция закона об образовании в части целевого обучения.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова также указывает: в 2020 году были приняты изменения, в соответствии с которыми стороны договора о целевом обучении несут ответственность в случае его неисполнения, — теперь выпускники обязаны возвращать деньги, потраченные на обучение, если отказываются работать там, где приготовили место.

— В этом году мы сможем получить первый срез по студентам целевого набора, который действовал по новым правилам , — сказала она «Известиям».

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Александр Мажуга рассказывает, что в нижней палате парламента анализировали случаи неисполнения договора целевого обучения. По его словам, 60% эпизодов связано с тем, что студенты просто приняли решение продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре.

— Еще 30% объяснили, что у них нет обязанности отработки в договоре. Сейчас это уже невозможно , — рассказал он «Известиям». — Около 6% выпускников проходят военную службу по призыву или по контракту. Есть небольшое число ребят, которые уходят в отпуск по беременности и родам или у них появляются иные обстоятельства, препятствующие исполнению целевого договора. Но их очень мало.

Как отказаться от целевого обучения

Студент, решивший отказаться от учебы по целевому договору, должен уведомить об этом организацию, поясняет начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких.

— Далее оформляется документ на возврат сумм по договору — и студент возвращает деньги за обучение государству , — сказал он «Известиям». — Кроме того, если работодатель как-то поощрял студента во время обучения, например стипендией или иными денежными выплатами, то он может ему также предъявить претензию на возврат этого вознаграждения. Но это зависит от организации.

По его словам, если работодатель сам не готов принять студента на работу, то они подписывают документ об отсутствии претензий друг к другу — и никаких санкций к выпускнику не применяется.

Эксперт ОЮЦ «Парфенон» Диана Суворова отмечает, что есть и другие легальные причины для расторжения договора целевого обучения без значительных финансовых последствий для студента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Например, договор может быть расторгнут без штрафа, если студент вынужден ухаживать за родственником — инвалидом 1-й группы (супругом, детьми, родителями, братом или сестрой) либо сам является инвалидом 1-й или 2-й группы , — рассказала она «Известиям». — Отпуск по беременности и родам, наличие детей до трех лет, медицинские противопоказания для работы также могут приостановить обязательства по отработке. Кроме того, студент всегда вправе заключить договор с образовательным учреждением о возврате затраченных средств по частям или с использованием других механизмов, предусмотренных законом.

Диана Суворова рассказала, что часто выпускники пытаются оспорить обязанность возвращать средства в судебном порядке, но если договор целевого обучения был заключен и подписан обеими сторонами, суд обычно принимает сторону образовательного учреждения.

Как поможет новая система целевого набора

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает, что чаще всего отказ происходит не потому, что студенты были не осведомлены о необходимости отрабатывать несколько лет после обучения, а потому, что к моменту трудоустройства они осознают проблемы, с которыми столкнутся в конкретном месте, где придется работать. Это касается, например, работы педагогом в сельской местности.

— Конечно, важно разъяснять юридические последствия для человека, но не менее — а может, и более — важно создавать условия для того, чтобы молодой специалист знал, что его ждут и создают для него условия, — сказала она «Известиям». — Это может быть обеспечение жильем, возможно, служебным, это социальная инфраструктура того места, куда он приезжает, и т.д. Так что вопрос комплексный.

Сенатор, экс-ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков также отмечает, что не верит в решение проблемы штрафами или принудительным распределением. Решение возможно только в «мотивационном залоге», причем ответственность эта лежит не на вузах, а на заказчике, говорит он.

Александр Мажуга напомнил, что с 1 мая вступает в силу новая редакция закона «Об образовании», которая сильно меняет подход к целевому обучению в принципе. В этой редакции закона ответственность — штрафы для обучающегося и работодателя — прописана. Однако важнее, что условия целевого обучения в принципе должны стать прозрачнее благодаря новой информационной системе, которая объединяет сервис «Работа в России» и суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сейчас разработан проект постановления правительства РФ, согласно которому заказчики целевого обучения будут размещать предложения на единой цифровой платформе «Работа в России» , — подтвердили «Известиям» в Минобрнауки. — Это поможет молодым людям оперативнее узнавать о возможностях заключения договора о целевом обучении, а также об организациях, которые готовы заключить такой договор.

Указывается, что на платформе «Работа в России» будет анализироваться и образовательная траектория студентов, которые заключили договор о целевом обучении.

По словам Мажуги, благодаря этой системе абитуриент будет заранее знать, какие его ожидают условия и соцпакет во время и после обучения .

Доктор технических наук, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый замечает, что вузы очень ждут выхода постановления правительства по новым правилам целевого набора.

— Механизм полностью меняется, и как он будет работать — пока никто, кажется, не знает, — сказал он «Известиям».

Александр Мажуга отмечает, что Минобрнауки предстоит провести большую работу, чтобы донести информацию до работодателей. Однако заработать система полноценно должна уже в этом году, подчеркнул депутат.

Не лазейка, а возможность

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что проблемы целевиков могут начаться и в процессе обучения — в случае отчисления не всегда ясно, кто должен восполнить издержки бюджета.

— Семьи, соглашаясь на целевой прием, понимают, что они не могли бы оплатить платное образование и не смогли бы пройти по конкурсу без целевого набора , — сказала она «Известиям». — Восполнять затраты потенциального работодателя они не готовы, но эта обязанность может быть прописана в договоре.

Ирина Абанкина считает систему целевого набора в принципе малоэффективной: по ее мнению, инвестировать надо не в обучение конкретных студентов, а в повышение оплаты труда и улучшение условий труда в отраслях, где есть кадровый голод.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования Владимир Блинов замечает, что многие предприятия не верят в действенность этой формы обучения, так как нередко абитуриент оказывается не так успешен, как казался, — это своеобразная лотерея.

— Успешным же студентам другие компании предлагают места с лучшими условиями, и целевой договор рассыпается. Есть примеры «аукционов» выпускников , — рассказал он «Известиям». — Кроме того, часто условия, предлагаемые работодателем, не совпадают с реальными — и адвокаты уверенно выигрывают такие процессы.

Однако сенатор Лилия Гумерова подчеркивает, что нельзя воспринимать целевой прием как лазейку для поступления абитуриентов с невысокими баллами. Эта система должна стать, напротив, инструментом закрепления талантливых, имеющих способности и желание работать в той или иной сфере ребят получить образование и прийти на конкретные предприятия.