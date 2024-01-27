Разный пролетарий: образование предлагают дополнить рабочими навыками

Такое важное дело, как выбор профессии, в последнее время дается молодым россиянам всё сложнее. Рынок труда давно не менялся так резко и непредсказуемо. «Известия» разбирались, на какую сферу деятельности сделать ставку, как не стать обладателем модной, но невостребованной специальности и почему важно уметь что-то делать своими руками.

Про хлеб насущный

Строить свои карьерные и профессиональные планы сейчас следует с учетом того, что мы живем в постоянно меняющемся, нестабильном мире, считает управляющий партнер Университета управления карьерой Инесса Цыпкина. По прогнозам специалистов, такая нестабильность будет продолжаться не менее 10 лет. Поэтому эксперт рекомендует освоить ремесло, которое прокормит в экономически сложные времена.

— В «сытые» годы появляется очень много разнообразных ответвлений профессий и специализаций. Например, нулевые дали нам такие креативные названия должностей, как «директор по счастью», «рассказчик о данных», «мушкетер», «агроскаут», «евангелист», «сандвич-артист», «менеджер по удовольствиям» — это реальные позиции из трудовых книжек, — рассказывает Инесса Цыпкина.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Все эти интересные, креативные, но совершенно нежизнеспособные «профессии» мгновенно исчезают в сложные времена.

Если человек владеет ремесленными навыками, то даже при наличии престижного высшего образования у него появляется возможность подстраховать карьеру в трудные времена. Кстати, мнение эксперта совпадает с позицией родителей нынешних юношей и девушек. Во всяком случае, тех из них, кто прекрасно помнит, как в 90-е годы закрывались промышленные предприятия и НИИ, а оставшиеся не у дел люди зарабатывали деньги как могли.

Учебу и будущую деятельность надо тщательно планировать.

— Во-первых, следует строить карьеру по так называемой модели T-shaped — «в форме буквы Т». Это вариант, когда ты тщательно и глубоко изучаешь какую-то одну профессиональную тему, но не сосредотачиваешься только на ней, а интересуешься и нарабатываешь знания и навыки и по другим профессиям, — говорит Инесса Цыпкина.

В качестве примера эксперт приводит профессию специалиста по поиску и подбору персонала. Помимо основной деятельности, в этом случае рекомендуется осваивать и знать такие темы, как «обучение и развитие персонала», «компенсации и льготы», «бренд работодателя», «маркетинг в управлении персоналом».

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— Во-вторых, сейчас всё больше молодых специалистов строят не одну, а две карьеры одновременно. По статистике, в поколении «зумеров» (ориентировочно 1997–2012 годы рождения) 70% людей имеют (или будут иметь) параллельную карьеру, то есть два источника доходов. Такой специалист чувствует себя гораздо увереннее на рынке труда, чем те, кто сосредоточен на одной профессии и одном карьерном треке, — подсказывает Цыпкина.

В-третьих, по словам эксперта, есть такая модель, как «портфельная карьера». Это значит, что всё, что человек делает (начиная от работы, за которую он получает деньги, и заканчивая домашними обязанностями и волонтерством), может стать в какой-то момент одной из составляющих «портфеля с профессиями». Пригодится то, что способно дать средства для жизни.

Кому нужны модные юристы

Риск получить хорошее образование, но не найти себе применения на практике, продиктован и модой на профессии. По словам Инессы Цыпкиной, если посмотреть на рынок труда в ретроспективе 10–15 лет, то можно увидеть, что новоиспеченным юристам, экономистам, менеджерам периодически приходилось непросто. Таких специалистов был явный переизбыток, поскольку эти профессии во все времена считаются «модными». Как следствие — предложение превышало спрос.

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— В 2022 году хуже всех пришлось юристам. Индекс хедхантера показывал огромную конкуренцию среди обладателей этой профессии: 10 резюме на одну вакансию. Сейчас ситуация для юристов улучшилась. В частности, это произошло и потому, что рынок 2023 года в России взлетел вверх — количество вакансий выросло на 47% относительно 2022 года, — рассказывает Инесса Цыпкина.

Заместитель директора юридического института РУТ (МИИТ) кандидат юридических наук Марианна Филиппова подчеркивает, что интерес к юридическим профессиям усиливается еще и потому, что, чем бы ни занимался человек, любая его деятельность регулируется правом. Ни одно инженерное или цифровое решение никогда не воплотится в жизнь без прочного фундамента — нормативно-правовой базы. И чем сложнее общественные отношения, тем более тщательного правового регулирования они требуют и тем компетентнее и квалифицированнее должен быть юрист.

— Профессии, связанные с обеспечением законности и правопорядка, также остаются в числе наиболее востребованных, поскольку появились новые сферы борьбы с нарушителями закона. Например, юристы уголовно-правовой специализации решают важнейшие задачи, связанные с защитой персональных данных, борьбой с киберпреступностью; принимаются меры по усилению транспортной безопасности , — комментирует Филиппова.

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Юрист полагает, что, несмотря на динамику общественной жизни, колебания на рынке труда, модные тенденции и обилие образовательных возможностей, профессии, прошедшие долголетнюю «проверку на актуальность», все-таки способны ее сохранить на долгие годы.

Кто требуется на производство

Можно ли понять, какая деятельность с позиции сегодняшнего дня бесперспективна? Ответ на этот вопрос существует, и, как говорится, беда пришла откуда не ждали.

— Мы говорим об искусственном интеллекте и встраивании его в экономику и различные бизнес-процессы. Проблема в том, что первоначальные простые обязанности, с которых обычно начинал свое развитие в профессии выпускник вуза, теперь часто передают ИИ. Это легче и несравнимо дешевле, — комментирует Инесса Цыпкина.

В итоге в некоторых сферах молодые специалисты становятся попросту не нужны. И пока непонятно, как перескочить важный этап первоначального накопления профессионального опыта, отмечает консультант по карьере. Подобная опасность в первую очередь подстерегает журналистов, копирайтеров, веб-дизайнеров, маркетологов, бухгалтеров и финансистов.

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Между тем специалисты уже просчитывали тенденции развития трудового рынка, но стереотип «престижно – непрестижно» мешал некоторым молодым людям заглянуть в будущее.

— Однажды студентам последних курсов МГУ на профориентационной сессии я предложила посмотреть на производственные компании как на индустрию для старта и построения карьеры вообще. Они посмотрели на меня с невероятным удивлением, если не с презрением: «Выпускник МГУ и на производство?!» — рассказывает Инесса Цыпкина.

Строить карьеру инженера, конструктора, энергетика, специалиста по контроллерам долгое время было непрестижным, сетует эксперт. И это несмотря на то, что современное производство — сложный, технически продвинутый экономический организм, работать в котором очень интересно.

— Получалось, что юристы безуспешно искали работу, потому что их было слишком много. А тем временем рекрутеры не могли найти специалистов по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в иностранных компаниях это специалисты R&D, Research and development). Такие профессионалы занимаются созданием новых продуктов, улучшением существующих, а также оптимизацией процессов и систематизацией знаний, — рассуждает Цыпкина.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев подчеркивает, что и популярность рабочих профессий за последние 20 лет в России существенно снизилась. Но в 2022 году к ним вернулись. Время диктует свои правила: карьеру сейчас лучше всего строить в производственных компаниях или компаниях, обслуживающих производство.

— В целом сейчас наиболее востребованы фрезеровщики, токари, сварщики. Инженеры тоже пользуются высоким спросом , — говорит Юрий Михеев.

Многие профессии модернизируются с учетом развития научно-технического прогресса. По словам эксперта, в будущем, так или иначе, продолжится тренд на замещение токарей операторами станков с ЧПУ. Кроме того, большинство профессий, связанных с рутинными процессами, будут заменяться ИИ.

— Как показывает практика, вымирающие, казалось бы, профессии трансформируются и снова становятся востребованными. Классический пример — почтальон. Эта исчезающая профессия переродилась в курьера и стала одной из самых востребованных вакансий массового найма на текущий момент, — дополняет Михеев.

Каким должно быть образование

Специалисты по труду подчеркивают очень важный момент: для получения хорошей должности значимы качественное образование и релевантный опыт работы.

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— Сейчас, например, в той же IT-отрасли переизбыток junior-специалистов, которые вышли на рынок труда после трехмесячных онлайн-курсов без опыта работы. Порой найти грамотного сотрудника крайне проблематично, притом что предложение со стороны соискателей превышает спрос , — говорит Михеев.

Марианна Филиппова тоже полагает, что прошло время приоритета «быстрых» знаний, которые можно получить, пройдя краткосрочный «интенсив».

— Знания все-таки должны базироваться на определенном фундаменте, а это системное мышление, мировоззрение, умение оперировать основными аналитическими и логическими инструментами, — продолжает Марианна Филиппова.

Высшее образование позволяет особым образом структурировать информацию, получить навыки системного мышления, научиться видеть и понимать перспективы. А дальше можно «прокачивать» свои навыки, повышая квалификацию, посещать тренинги, обучаться на курсах дополнительного профессионального образования, нарабатывать опыт.

— Недаром Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 10 закрепляет возможность реализации права на образование в течение всей жизни — успешный человек сегодня учится постоянно. И, конечно, при выборе профессии нужно следовать за своим призванием и мечтой, — комментирует Филиппова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Юрий Михеев подчеркивает, что работы хватит всем, потому что в ближайшие десятилетия не получится уйти от демографического кризиса. Следовательно, идти учиться лучше всё же исходя из того, что действительно интересно.

— Главное — не останавливаться в развитии и постоянно обучаться. Ну а если говорить о трендах, то в ближайшем будущем (и настоящем) наиболее перспективные сферы — биотех и IT , — говорит Михеев.

Как понять, куда идти учиться

Порой сложность состоит в том, что человек в самом начале жизненного пути как раз не в состоянии понять, что именно ему нравится и подходит. Сложно в юные годы предположить, какая деятельность будет приносить не только денежный доход, но и моральное удовлетворение. Между тем годами заниматься нелюбимой, но модной профессией — прямой путь к депрессивному состоянию.

— Один из бичей нашего времени — эмоциональное выгорание. Согласно данным НАФИ, более 13 млн работающих россиян переживали профессиональное выгорание на момент исследования в 2023 году. Практически каждый второй (45%) сталкивался с ним на практике , — рассказывает Инесса Цыпкина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению консультанта по карьере, говорить об эмоциональном выгорании в наше время можно как о болезни с масштабом уровня пандемии. Во всяком случае, через это неприятное состояние прошли и проходят 50% (и более) работающего населения западноевропейской цивилизации.

— Мы придумываем всё новые способы лечения выгорания, но есть лишь один способ стопроцентной защиты от него. Сохранить на долгие годы работоспособность и нужный уровень энергии можно, если найти ту профессию, которая делает тебя счастливым каждый день , — рассуждает Инесса Цыпкина.

В поисках призвания эксперт советует юношам и девушкам пройти профессиональное тестирование, воспользоваться профориентационными методиками, совершить экскурсии на предприятия. Пригодятся изучение атласа профессии, профориентационные игры. Согласно распространенной японской концепции, важно также попытаться найти свой икигай — смысл жизни. Эта теория возникла на острове Окинава, где много долгожителей. Считается, что именно благодаря этому методу людям удается обрести душевное равновесие и продлевать годы активности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Икигай сходится в точке, где пересекаются четыре области жизни. Первая — это всё, что человек любит делать. Вторая — то, что приносит пользу миру. Третья — всё, что у человека получается делать лучше других. И четвертая область — то, что способно дать хороший заработок, — рассказывает консультант по карьере.