Разный пролетарий: образование предлагают дополнить рабочими навыками
Такое важное дело, как выбор профессии, в последнее время дается молодым россиянам всё сложнее. Рынок труда давно не менялся так резко и непредсказуемо. «Известия» разбирались, на какую сферу деятельности сделать ставку, как не стать обладателем модной, но невостребованной специальности и почему важно уметь что-то делать своими руками.
Про хлеб насущный
Строить свои карьерные и профессиональные планы сейчас следует с учетом того, что мы живем в постоянно меняющемся, нестабильном мире, считает управляющий партнер Университета управления карьерой Инесса Цыпкина. По прогнозам специалистов, такая нестабильность будет продолжаться не менее 10 лет. Поэтому эксперт рекомендует освоить ремесло, которое прокормит в экономически сложные времена.
— В «сытые» годы появляется очень много разнообразных ответвлений профессий и специализаций. Например, нулевые дали нам такие креативные названия должностей, как «директор по счастью», «рассказчик о данных», «мушкетер», «агроскаут», «евангелист», «сандвич-артист», «менеджер по удовольствиям» — это реальные позиции из трудовых книжек, — рассказывает Инесса Цыпкина.
Все эти интересные, креативные, но совершенно нежизнеспособные «профессии» мгновенно исчезают в сложные времена.
Если человек владеет ремесленными навыками, то даже при наличии престижного высшего образования у него появляется возможность подстраховать карьеру в трудные времена. Кстати, мнение эксперта совпадает с позицией родителей нынешних юношей и девушек. Во всяком случае, тех из них, кто прекрасно помнит, как в 90-е годы закрывались промышленные предприятия и НИИ, а оставшиеся не у дел люди зарабатывали деньги как могли.
Учебу и будущую деятельность надо тщательно планировать.
— Во-первых, следует строить карьеру по так называемой модели T-shaped — «в форме буквы Т». Это вариант, когда ты тщательно и глубоко изучаешь какую-то одну профессиональную тему, но не сосредотачиваешься только на ней, а интересуешься и нарабатываешь знания и навыки и по другим профессиям, — говорит Инесса Цыпкина.
В качестве примера эксперт приводит профессию специалиста по поиску и подбору персонала. Помимо основной деятельности, в этом случае рекомендуется осваивать и знать такие темы, как «обучение и развитие персонала», «компенсации и льготы», «бренд работодателя», «маркетинг в управлении персоналом».
— Во-вторых, сейчас всё больше молодых специалистов строят не одну, а две карьеры одновременно. По статистике, в поколении «зумеров» (ориентировочно 1997–2012 годы рождения) 70% людей имеют (или будут иметь) параллельную карьеру, то есть два источника доходов. Такой специалист чувствует себя гораздо увереннее на рынке труда, чем те, кто сосредоточен на одной профессии и одном карьерном треке, — подсказывает Цыпкина.
В-третьих, по словам эксперта, есть такая модель, как «портфельная карьера». Это значит, что всё, что человек делает (начиная от работы, за которую он получает деньги, и заканчивая домашними обязанностями и волонтерством), может стать в какой-то момент одной из составляющих «портфеля с профессиями». Пригодится то, что способно дать средства для жизни.
Кому нужны модные юристы
Риск получить хорошее образование, но не найти себе применения на практике, продиктован и модой на профессии. По словам Инессы Цыпкиной, если посмотреть на рынок труда в ретроспективе 10–15 лет, то можно увидеть, что новоиспеченным юристам, экономистам, менеджерам периодически приходилось непросто. Таких специалистов был явный переизбыток, поскольку эти профессии во все времена считаются «модными». Как следствие — предложение превышало спрос.
— В 2022 году хуже всех пришлось юристам. Индекс хедхантера показывал огромную конкуренцию среди обладателей этой профессии: 10 резюме на одну вакансию. Сейчас ситуация для юристов улучшилась. В частности, это произошло и потому, что рынок 2023 года в России взлетел вверх — количество вакансий выросло на 47% относительно 2022 года, — рассказывает Инесса Цыпкина.
Заместитель директора юридического института РУТ (МИИТ) кандидат юридических наук Марианна Филиппова подчеркивает, что интерес к юридическим профессиям усиливается еще и потому, что, чем бы ни занимался человек, любая его деятельность регулируется правом. Ни одно инженерное или цифровое решение никогда не воплотится в жизнь без прочного фундамента — нормативно-правовой базы. И чем сложнее общественные отношения, тем более тщательного правового регулирования они требуют и тем компетентнее и квалифицированнее должен быть юрист.
— Профессии, связанные с обеспечением законности и правопорядка, также остаются в числе наиболее востребованных, поскольку появились новые сферы борьбы с нарушителями закона. Например, юристы уголовно-правовой специализации решают важнейшие задачи, связанные с защитой персональных данных, борьбой с киберпреступностью; принимаются меры по усилению транспортной безопасности, — комментирует Филиппова.
Юрист полагает, что, несмотря на динамику общественной жизни, колебания на рынке труда, модные тенденции и обилие образовательных возможностей, профессии, прошедшие долголетнюю «проверку на актуальность», все-таки способны ее сохранить на долгие годы.
Кто требуется на производство
Можно ли понять, какая деятельность с позиции сегодняшнего дня бесперспективна? Ответ на этот вопрос существует, и, как говорится, беда пришла откуда не ждали.
— Мы говорим об искусственном интеллекте и встраивании его в экономику и различные бизнес-процессы. Проблема в том, что первоначальные простые обязанности, с которых обычно начинал свое развитие в профессии выпускник вуза, теперь часто передают ИИ. Это легче и несравнимо дешевле, — комментирует Инесса Цыпкина.
В итоге в некоторых сферах молодые специалисты становятся попросту не нужны. И пока непонятно, как перескочить важный этап первоначального накопления профессионального опыта, отмечает консультант по карьере. Подобная опасность в первую очередь подстерегает журналистов, копирайтеров, веб-дизайнеров, маркетологов, бухгалтеров и финансистов.
Между тем специалисты уже просчитывали тенденции развития трудового рынка, но стереотип «престижно – непрестижно» мешал некоторым молодым людям заглянуть в будущее.
— Однажды студентам последних курсов МГУ на профориентационной сессии я предложила посмотреть на производственные компании как на индустрию для старта и построения карьеры вообще. Они посмотрели на меня с невероятным удивлением, если не с презрением: «Выпускник МГУ и на производство?!» — рассказывает Инесса Цыпкина.
Строить карьеру инженера, конструктора, энергетика, специалиста по контроллерам долгое время было непрестижным, сетует эксперт. И это несмотря на то, что современное производство — сложный, технически продвинутый экономический организм, работать в котором очень интересно.
— Получалось, что юристы безуспешно искали работу, потому что их было слишком много. А тем временем рекрутеры не могли найти специалистов по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в иностранных компаниях это специалисты R&D, Research and development). Такие профессионалы занимаются созданием новых продуктов, улучшением существующих, а также оптимизацией процессов и систематизацией знаний, — рассуждает Цыпкина.
Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев подчеркивает, что и популярность рабочих профессий за последние 20 лет в России существенно снизилась. Но в 2022 году к ним вернулись. Время диктует свои правила: карьеру сейчас лучше всего строить в производственных компаниях или компаниях, обслуживающих производство.
— В целом сейчас наиболее востребованы фрезеровщики, токари, сварщики. Инженеры тоже пользуются высоким спросом, — говорит Юрий Михеев.
Многие профессии модернизируются с учетом развития научно-технического прогресса. По словам эксперта, в будущем, так или иначе, продолжится тренд на замещение токарей операторами станков с ЧПУ. Кроме того, большинство профессий, связанных с рутинными процессами, будут заменяться ИИ.
— Как показывает практика, вымирающие, казалось бы, профессии трансформируются и снова становятся востребованными. Классический пример — почтальон. Эта исчезающая профессия переродилась в курьера и стала одной из самых востребованных вакансий массового найма на текущий момент, — дополняет Михеев.
Каким должно быть образование
Специалисты по труду подчеркивают очень важный момент: для получения хорошей должности значимы качественное образование и релевантный опыт работы.
— Сейчас, например, в той же IT-отрасли переизбыток junior-специалистов, которые вышли на рынок труда после трехмесячных онлайн-курсов без опыта работы. Порой найти грамотного сотрудника крайне проблематично, притом что предложение со стороны соискателей превышает спрос, — говорит Михеев.
Марианна Филиппова тоже полагает, что прошло время приоритета «быстрых» знаний, которые можно получить, пройдя краткосрочный «интенсив».
— Знания все-таки должны базироваться на определенном фундаменте, а это системное мышление, мировоззрение, умение оперировать основными аналитическими и логическими инструментами, — продолжает Марианна Филиппова.
Высшее образование позволяет особым образом структурировать информацию, получить навыки системного мышления, научиться видеть и понимать перспективы. А дальше можно «прокачивать» свои навыки, повышая квалификацию, посещать тренинги, обучаться на курсах дополнительного профессионального образования, нарабатывать опыт.
— Недаром Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 10 закрепляет возможность реализации права на образование в течение всей жизни — успешный человек сегодня учится постоянно. И, конечно, при выборе профессии нужно следовать за своим призванием и мечтой, — комментирует Филиппова.
Юрий Михеев подчеркивает, что работы хватит всем, потому что в ближайшие десятилетия не получится уйти от демографического кризиса. Следовательно, идти учиться лучше всё же исходя из того, что действительно интересно.
— Главное — не останавливаться в развитии и постоянно обучаться. Ну а если говорить о трендах, то в ближайшем будущем (и настоящем) наиболее перспективные сферы — биотех и IT, — говорит Михеев.
Как понять, куда идти учиться
Порой сложность состоит в том, что человек в самом начале жизненного пути как раз не в состоянии понять, что именно ему нравится и подходит. Сложно в юные годы предположить, какая деятельность будет приносить не только денежный доход, но и моральное удовлетворение. Между тем годами заниматься нелюбимой, но модной профессией — прямой путь к депрессивному состоянию.
— Один из бичей нашего времени — эмоциональное выгорание. Согласно данным НАФИ, более 13 млн работающих россиян переживали профессиональное выгорание на момент исследования в 2023 году. Практически каждый второй (45%) сталкивался с ним на практике, — рассказывает Инесса Цыпкина.
По мнению консультанта по карьере, говорить об эмоциональном выгорании в наше время можно как о болезни с масштабом уровня пандемии. Во всяком случае, через это неприятное состояние прошли и проходят 50% (и более) работающего населения западноевропейской цивилизации.
— Мы придумываем всё новые способы лечения выгорания, но есть лишь один способ стопроцентной защиты от него. Сохранить на долгие годы работоспособность и нужный уровень энергии можно, если найти ту профессию, которая делает тебя счастливым каждый день, — рассуждает Инесса Цыпкина.
В поисках призвания эксперт советует юношам и девушкам пройти профессиональное тестирование, воспользоваться профориентационными методиками, совершить экскурсии на предприятия. Пригодятся изучение атласа профессии, профориентационные игры.Согласно распространенной японской концепции, важно также попытаться найти свой икигай — смысл жизни. Эта теория возникла на острове Окинава, где много долгожителей. Считается, что именно благодаря этому методу людям удается обрести душевное равновесие и продлевать годы активности.
— Икигай сходится в точке, где пересекаются четыре области жизни. Первая — это всё, что человек любит делать. Вторая — то, что приносит пользу миру. Третья — всё, что у человека получается делать лучше других. И четвертая область — то, что способно дать хороший заработок, — рассказывает консультант по карьере.
Мудрые японцы считают, что если все четыре составляющих пересеклись, то человек обязательно найдет сферу деятельности, которая не надоест на протяжении всей жизни. По мнению Инессы Цыпкиной, определить, приносит ли профессия радость и удовлетворение, несложно. Человек на своем месте, если в понедельник утром он способен сказать себе: «Наконец-то я опять на лучшей работе в мире».