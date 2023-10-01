Дорогое знание: сколько студенты готовы платить за дополнительное образование

В последние годы рынок онлайн-образования показывает существенный рост, кроме того, работники разных направлений нуждаются в получении дополнительного профессионального образования (ДПО). Ассоциация менеджеров и онлайн-школы холдинга Ultimate Education провели совместное исследование об отношении к дополнительному профессиональному образованию со стороны российских компаний и студентов (есть у «Известий»). Согласно полученным данным, 83% россиян положительно относятся к кредитам на дополнительное профессиональное образование. Кому необходимо получать ДПО, в каком состоянии сейчас рынок онлайн-образования и какие сотрудники выглядят ценнее в глаза работодателя — в материале издания.

EdTech и ДПО в цифрах

За последние пять лет EdTech-индустрия претерпела большие изменения. Если в 2018 году объем рынка составлял около 28,9 млрд рублей, то в начале 2023-го — уже 52,4 млрд рублей. Пик дистанционного обучения пришелся на период пандемии, когда многим специалистам пришлось переориентироваться на другие сферы, чтобы иметь возможность зарабатывать удаленно. Тогда EdTech-индустрия показала высокие темпы роста — 30–35% в сравнении с временами до пандемии коронавируса. В 2022 году был спад, но сейчас ситуация стабилизировалась. Эксперты агентства Smart Ranking прогнозируют, что к концу 2023 года объем рынка онлайн-образования превысит отметку в 100 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал основатель сервиса myresume.ru, специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По словам CEO образовательного холдинга Ultimate Education Павла Мосейкина, рынок дополнительного профессионального образования в России стабильно растет. По данным Smart Ranking, сегмент ДПО по итогам полугодия стал самым крупным сегментом EdTech и вырос за год на 28,3% с выручкой 18 млрд рублей.

— Если говорить о динамике, то 20–30% в год — это нормальный уровень роста для рынка ДПО с учетом его развития и различных внешних факторов. Мы думаем, что эта динамика сохранится, а Ultimate Education продолжит показывать рост выше рынка, — подчеркнул Мосейкин.

Эксперт отметил, что на рынке наблюдается повышенный интерес к узконаправленным EdTech-проектам, которые глубоко интегрированы в индустрию, меняют ее изнутри, формируют сильные отраслевые сообщества, привлекают известных экспертов с рынка и создают образовательные программы, исходя из реального запроса рынка.

— Интересно, что приоритетные направления обучения с годами тоже меняются. Например, в 2018 году большим спросом пользовались бизнес-курсы, в 2019-м — курсы по изучению иностранных языков, дизайну и маркетингу. В связи с повсеместным переходом на удаленку существенно вырос интерес к IT-специальностям , и эта тенденция сохраняется по сей день, — рассказал в беседе с «Известиями» Сысоев.

Кому нужно

Дополнительное профессиональное образование, полученное в ходе обучения в вузе, — очевидное преимущество для начинающего специалиста на рынке труда, считает Борис Сысоев. Высшим учебным заведениям сложно быть гибкими. Они не могут вносить коррективы в программы всякий раз, когда в мире, стране или конкретной отрасли что-то меняется, но дают своим студентам хорошие фундаментальные знания. Курсы, по словам эксперта, — это подготовка в режиме «здесь и сейчас». Преподаватели там, как правило, практики, которые обладают релевантным опытом работы по профессии. Они способны ответить на сложные вопросы и рассказать о частных случаях, в университетах таких педагогов мало.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Получать ДПО параллельно с обучением в вузе стоит тогда, когда нужно углубить экспертизу по профилю, то есть прокачать какой-то узкоспециализированный навык. В остальных случаях, на мой взгляд, принять решение о повышении квалификации можно уже после получения диплома или в первый год работы, так как в техникумах и вузах количество часов, отведенных на практику, достаточно велико, — подчеркнул Борис Сысоев.

Из совместного исследования Ассоциации менеджеров и онлайн-школы Bang Bang Education, MAED, Moscow Digital School, «Психодемия», Fashion Factory и XYZ School, входящих в образовательную компанию Ultimate Education, следует, что 33% опрошенных специалистов за последний год потратили на обучение от 100 до 200 тыс. рублей, 25% респондентов — от 50 до 100 тыс., 23% — до 50 тыс. Свыше 200 тыс. рублей на свое образование потратили 12% опрошенных. 7% респондентов заявили, что на данный момент изучают программы ДПО и еще не успели определиться.

Есть ряд профессий, по которым сотруднику помимо основного образования нужно получать специальные допуски и разрешения, например при работе с объектами повышенной опасности (работа с сосудами под давлением, вождение погрузчиков, уровни допуска по электробезопасности), отметила в беседе с «Известиями» менеджер по персоналу Unilever в России и Белоруссии Майя Чибисова.

— В этих случаях мы как работодатели обязаны организовать прохождение сотрудниками специальных курсов повышения квалификации. В других случаях мы можем организовать дополнительное обучение непосредственно на работе. Оно не всегда будет сопровождаться выдачей каких-то сертификатов, но это всегда важная составляющая создания условий для более успешной реализации потенциала каждого из сотрудников, — подчеркнула Чибисова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Большинство респондентов (47%), опрошенных Ассоциацией менеджеров, успели за последний год освоить только одну образовательную программу. 31% — две, а 22% — больше трех образовательных программ.

— Как правило, люди, получающие ДПО, более вовлечены и заинтересованы в профессиональном развитии, более замотивированы на рост экспертизы, что является исключительно позитивной характеристикой для эксперта, — комментирует технический директор Swordfish Security Антон Башарин.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев отмечает, что для российских компаний дополнительное образование сотрудников являются крайне важной статьей расходов, оно не только позволяет специалистам выполнять свои функции, но и влияет на развитие бизнеса в целом, позволяя сформировать команду профессионалов, которые могут работать эффективно и достигать целей компании.

Ценовой вопрос

Дополнительно профессиональное образование, будь оно на базе онлайн-школы или офлайн-курсов вузов, требует оплаты. И если онлайн-курсы обладают расширенной ценовой доступностью, то университеты предлагают чаще всего дорогостоящие программы. Из-за чего возникает необходимость оформления кредитов и рассрочек. Из исследования, с которым ознакомились «Известия», следует, что формат оплаты за обучение у респондентов оказался разным. Так, 43% использовали краткосрочный кредит или рассрочку, 37% оплатили выбранный курс сразу, а 12% использовали долгосрочный кредит. Для 8% респондентов обучение оплатила компания.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На свое дополнительное образование 19% респондентов готовы взять кредит на сумму до 50 тыс. рублей. От 50 до 100 тыс. рублей — 22%, а на сумму от 100 до 200 тыс. рублей — 17% опрошенных. На сумму свыше 200 тыс. рублей готовы брать кредиты или рассрочки лишь 7%. Больше четверти (35%) респондентов не готовы в ближайшем будущем оформлять кредиты или рассрочки на свое образование. При этом отрицательно к кредитованию в целях получения ДПО относится лишь 11% опрошенных.

— Оба варианта оплаты [полная оплата и кредитование] широко распространены и обычно зависят от финансовых возможностей и предпочтений ученика. Не каждый способен сразу оплатить полную стоимость долгосрочного профессионального курса. Многие онлайн-школы и образовательные платформы в таких случаях предлагают возможность оплаты курса в рассрочку или в кредит , — рассказал COO школы дизайна и технологий Bang Bang Education (входит в Ultimate Education) Владимир Синицын.

По словам эксперта, всё больше и больше образовательных платформ предлагают гибкие схемы оплаты, чтобы обучение было доступно как можно большему числу людей. Они понимают, что гибкость в оплате может иметь ключевое значение при выборе онлайн-курсов.