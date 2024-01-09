ГОСТы к нам: юристам пропишут стандарты на оказание услуг населению

В России появятся ГОСТы, которые регламентируют оказание юридической помощи населению. Союз потребителей РФ предложил Минюсту и Роспотребнадзору сформировать такие стандарты, в частности, обновить руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Сейчас юристы активно злоупотребляют наивностью людей, предлагая им вступить в дорогие и затяжные тяжбы, уверены общественники. Ежегодно число жалоб на таких специалистов растет на 15–20%, подтвердили в Роспотребнадзоре.

Разобраться с услугами

Союз потребителей РФ предлагает отрегулировать работу юристов с населением: стандартизировать ее с помощью ГОСТов, в том числе внести правки в руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Об этом говорится в письме организации в Минюст, с которым ознакомились «Известия». Дело в том, что в союз постоянно поступают жалобы на такие услуги от уже пострадавших людей.

Так, недобросовестные юристы втягивают граждан в дорогостоящее ведение судебных дел, не всегда необходимых и нередко бесперспективных, сказано в документе. Людям при этом обещают гарантированный выигрыш и большие компенсации.

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«Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя, в результате чего человек вместо решения своей проблемы получает новые расходы и разочарования», — уточнил Союз потребителей в своем обращении к регулятору.

Как пояснил «Известиям» председатель организации Петр Шелищ, стандарты должны появиться для оказания юридической помощи в семейных и трудовых отношениях, а также имущественных. В документах следует описать основные нюансы взаимоотношений между теми, кто обращается за помощью, и теми, кто ее оказывает. Например, должны быть обозначены виды правовой помощи, консультаций, также в ГОСТах следует описать, как именно составляются претензии, оцениваются судебные перспективы и многое другое.

Уже работающий стандарт для потребителей, который действует более семи лет, нуждается в доработке с учетом новых реалий, уверен эксперт. Так, ГОСТ пока не охватывает индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые сейчас активно занимаются оказанием юридических услуг.

— Более того, среди новых контрагентов покупателей появились маркетплейсы, которые быстро стали самыми крупными местами продаж. Плюс к этому взаимодействие потребителей с исполнителями услуг по защите их прав переходит в интернет, ГОСТ также должен учесть такие особенности, — подчеркнул Петр Шелищ.

Последние годы гражданам действительно навязывают различные юридические или псевдоюридические услуг, согласен с коллегами глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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— Столкнувшиеся с непростой жизненной ситуацией потребители зачастую становятся жертвой мошенников и не получают квалифицированной помощи, при этом несут большие расходы, — пояснил он. — Однако ГОСТами, которые являются необязательными, эту проблему не решить. У потребителей по-прежнему не будет простых ориентиров по выбору юристов, а у государственных органов — инструментов для пресечения нарушений.

По мнению Олега Павлова, для решения создавшейся проблемы необходимо на уровне федерального законодательства определить круг субъектов, которые будут вправе оказывать гражданам юридические услуги, а также установить жесткие санкции для нарушителей. Помимо этого, Минюст должен получить право контролировать рынок — вплоть до досудебной блокировки сайтов мошенников.

Юристы против адвокатов

В 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал 8 тыс. жалоб граждан на юридические услуги, от года к году количество таких обращений существенно увеличивается — более чем на 15–20%, отметили «Известиям» в службе. Актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовестные практики, добавили там. Это навязывание дополнительных платных услуг, а также введение в заблуждение относительно нарушенных прав потребителя и перспектив их восстановления.

Например, специалисты составляют проекты жалоб, заявлений в разные органы государственной власти, которые на самом деле людям не нужны или по факту бесполезны. Более того, юристы при оказании услуг не сообщают потребителям необходимую информацию как о самой услуге, так и о ее цене. Кроме того, такую помощь могут оказывать некачественно: предположим, не в те сроки, которые установлены в договоре, и тому подобное.

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— При этом недобросовестные практики распространены во всех регионах России. Рискам подвержено даже неплатежеспособное население, поскольку часто такие услуги оказывают в кредит, — подчеркнули в службе. Там также добавили, что сейчас Роспотребнадзор прорабатывает различные подходы к правовому регулированию юридической помощи, это делают для того, чтобы пресечь недобросовестные практики.

Обращение Союза потребителей поступило в Минюст, сказали «Известиям» в ведомстве, его предложения рассмотрят. В министерстве отметили, что ведомство уже проводило работу по этому вопросу, более того, обсуждало его на общественных площадках. По ее итогам Минюст пришел к выводу о том, что сферу юридических услуг рационально регулировать — практикующих специалистов следует объединять на площадке адвокатуры. Это значит, что оказывать профильные услуги (в том числе представительствовать в суде) должны лишь те, у кого есть статус адвоката.

Юрист — это эксперт, который получил высшее юридическое образование, тогда как адвокат — это специалист, сдавший квалификационный экзамен и внесенный в реестр адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ, пояснила «Известиям» Ирина Каплун из бюро «Интеллектуальный капитал».

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— Для сдачи такого экзамена адвокат должен иметь высшее юридическое образование по программе, которая имеет госаккредитацию, либо обладать ученой степенью по юридической специальности, причем стаж работы должен превышать два года, — пояснила она. По мнению эксперта, предложение общественников можно назвать интересным, однако как его реализовать — большой вопрос.

В пример эксперт привела такую ситуацию: человек может знать про безнадежность своего дела, но при этом самостоятельно затягивать процесс, потому что он готов насолить второй стороне по делу. Для этого потребитель просит юриста отягощать дело всевозможными заявлениями и ходатайствами.

При таком стандартизированном подходе возникает риск того, что для добросовестных специалистов процедуру оказания юридической помощи формализуют и бюрократизируют, то есть усложнят, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Тогда как мошенники, которые и так работают вне правового поля, продолжат свою деятельность. Юрист должен самостоятельно принимать решение с учетом судебной практики и действующей цены, резюмировал специалист.