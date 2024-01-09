 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества
Общество
Трое пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализированы
Мир
В Японии сгорела резиденция экс-премьера Какуэя Танаки
Происшествия
Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
Мир
Шольц призвал ЕС активизировать усилия по военной поддержке Украины
Общество
В Белгороде из-за обстрелов ВСУ оказалось повреждено около 1 тыс. помещений
Общество
Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло до 16
Мир
Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции
Происшествия
Мирная жительница ранена в Горловке при обстреле со стороны украинских войск
Происшествия
Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии в электросетях
Происшествия
Два украинских беспилотника сбиты в Климовском районе Брянской области
Мир
На Украине отдадут под суд сотрудников военкомата за избиение военнообязанных
Армия
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
Мир
Умер обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Богдан Шершун
Мир
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
/

ГОСТы к нам: юристам пропишут стандарты на оказание услуг населению

На каких изменениях настаивают общественники и что это означает для граждан
Фото: Global Look Press/Ingram Images/Wosunan Photostory
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России появятся ГОСТы, которые регламентируют оказание юридической помощи населению. Союз потребителей РФ предложил Минюсту и Роспотребнадзору сформировать такие стандарты, в частности, обновить руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Сейчас юристы активно злоупотребляют наивностью людей, предлагая им вступить в дорогие и затяжные тяжбы, уверены общественники. Ежегодно число жалоб на таких специалистов растет на 15–20%, подтвердили в Роспотребнадзоре.

Разобраться с услугами

Союз потребителей РФ предлагает отрегулировать работу юристов с населением: стандартизировать ее с помощью ГОСТов, в том числе внести правки в руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Об этом говорится в письме организации в Минюст, с которым ознакомились «Известия». Дело в том, что в союз постоянно поступают жалобы на такие услуги от уже пострадавших людей.

Так, недобросовестные юристы втягивают граждан в дорогостоящее ведение судебных дел, не всегда необходимых и нередко бесперспективных, сказано в документе. Людям при этом обещают гарантированный выигрыш и большие компенсации.

юрист
Фото: Global Look Press/Ingram Images/Wosunan Photostory

«Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя, в результате чего человек вместо решения своей проблемы получает новые расходы и разочарования», — уточнил Союз потребителей в своем обращении к регулятору.

Как пояснил «Известиям» председатель организации Петр Шелищ, стандарты должны появиться для оказания юридической помощи в семейных и трудовых отношениях, а также имущественных. В документах следует описать основные нюансы взаимоотношений между теми, кто обращается за помощью, и теми, кто ее оказывает. Например, должны быть обозначены виды правовой помощи, консультаций, также в ГОСТах следует описать, как именно составляются претензии, оцениваются судебные перспективы и многое другое.

В меру поддержка: категории имеющих право на бесплатную юрпомощь хотят расширить
Кто сможет получить защиту за счет государства и как к этому относятся в отрасли

Уже работающий стандарт для потребителей, который действует более семи лет, нуждается в доработке с учетом новых реалий, уверен эксперт. Так, ГОСТ пока не охватывает индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые сейчас активно занимаются оказанием юридических услуг.

— Более того, среди новых контрагентов покупателей появились маркетплейсы, которые быстро стали самыми крупными местами продаж. Плюс к этому взаимодействие потребителей с исполнителями услуг по защите их прав переходит в интернет, ГОСТ также должен учесть такие особенности, — подчеркнул Петр Шелищ.

Последние годы гражданам действительно навязывают различные юридические или псевдоюридические услуг, согласен с коллегами глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

помощь
Фото: Global Look Press/dpa/Finn Winkler

— Столкнувшиеся с непростой жизненной ситуацией потребители зачастую становятся жертвой мошенников и не получают квалифицированной помощи, при этом несут большие расходы, — пояснил он. — Однако ГОСТами, которые являются необязательными, эту проблему не решить. У потребителей по-прежнему не будет простых ориентиров по выбору юристов, а у государственных органов — инструментов для пресечения нарушений.

По мнению Олега Павлова, для решения создавшейся проблемы необходимо на уровне федерального законодательства определить круг субъектов, которые будут вправе оказывать гражданам юридические услуги, а также установить жесткие санкции для нарушителей. Помимо этого, Минюст должен получить право контролировать рынок — вплоть до досудебной блокировки сайтов мошенников.

Суды и издержки: как лжеюристы лишают россиян сотен миллионов рублей
Количество жалоб на их некачественные услуги за четыре года выросло почти вдвое

Юристы против адвокатов

В 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал 8 тыс. жалоб граждан на юридические услуги, от года к году количество таких обращений существенно увеличивается — более чем на 15–20%, отметили «Известиям» в службе. Актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовестные практики, добавили там. Это навязывание дополнительных платных услуг, а также введение в заблуждение относительно нарушенных прав потребителя и перспектив их восстановления.

Например, специалисты составляют проекты жалоб, заявлений в разные органы государственной власти, которые на самом деле людям не нужны или по факту бесполезны. Более того, юристы при оказании услуг не сообщают потребителям необходимую информацию как о самой услуге, так и о ее цене. Кроме того, такую помощь могут оказывать некачественно: предположим, не в те сроки, которые установлены в договоре, и тому подобное.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— При этом недобросовестные практики распространены во всех регионах России. Рискам подвержено даже неплатежеспособное население, поскольку часто такие услуги оказывают в кредит, — подчеркнули в службе. Там также добавили, что сейчас Роспотребнадзор прорабатывает различные подходы к правовому регулированию юридической помощи, это делают для того, чтобы пресечь недобросовестные практики.

Грядет расплата: как россияне получают компенсацию за моральный вред
Суды не слишком высоко оценивают душевные страдания граждан

Обращение Союза потребителей поступило в Минюст, сказали «Известиям» в ведомстве, его предложения рассмотрят. В министерстве отметили, что ведомство уже проводило работу по этому вопросу, более того, обсуждало его на общественных площадках. По ее итогам Минюст пришел к выводу о том, что сферу юридических услуг рационально регулировать — практикующих специалистов следует объединять на площадке адвокатуры. Это значит, что оказывать профильные услуги (в том числе представительствовать в суде) должны лишь те, у кого есть статус адвоката.

Юрист — это эксперт, который получил высшее юридическое образование, тогда как адвокат — это специалист, сдавший квалификационный экзамен и внесенный в реестр адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ, пояснила «Известиям» Ирина Каплун из бюро «Интеллектуальный капитал».

образование
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Для сдачи такого экзамена адвокат должен иметь высшее юридическое образование по программе, которая имеет госаккредитацию, либо обладать ученой степенью по юридической специальности, причем стаж работы должен превышать два года, — пояснила она. По мнению эксперта, предложение общественников можно назвать интересным, однако как его реализовать — большой вопрос.

В пример эксперт привела такую ситуацию: человек может знать про безнадежность своего дела, но при этом самостоятельно затягивать процесс, потому что он готов насолить второй стороне по делу. Для этого потребитель просит юриста отягощать дело всевозможными заявлениями и ходатайствами.

Нейронка закона: как юристы используют искусственный интеллект
С помощью LegalAI возможно автоматизировать такие задачи, как анализ договоров, подготовка документов

При таком стандартизированном подходе возникает риск того, что для добросовестных специалистов процедуру оказания юридической помощи формализуют и бюрократизируют, то есть усложнят, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Тогда как мошенники, которые и так работают вне правового поля, продолжат свою деятельность. Юрист должен самостоятельно принимать решение с учетом судебной практики и действующей цены, резюмировал специалист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир